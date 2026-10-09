Ausztriába készülsz autóval? Akkor erről a szabályváltozásról mindenképp tudnod kell

2026 decemberétől végleg megszűnik a papíralapú, szélvédőre ragasztható matrica Ausztriában.

A döntést követően kizárólag digitálisan, rendszám alapján váltható ki az úthasználati jogosultság.

Az elektronikus matrica online, valamint a határokon és a megszokott értékesítőhelyeken egyaránt beszerezhető.

Fontos átállásra kell készülnöd, ha autóval, motorkerékpárral vagy 3,5 tonna alatti lakóautóval lépsz át az osztrák határon. Ausztria ugyanis még idén decemberben kivezeti a szélvédőre ragasztható matricákat, és a rendszer teljes mértékben átáll az elektronikus útdíjfizetésre. Az online és a fizikai értékesítőhelyeken beszerezhető digitális autópálya-matrica az eddig megszokott módon biztosítja a hatékony úthasználati jogosultságot a fizetős autópályákon és gyorsforgalmi utakon. A rendszeres vagy alkalmi utazóknak érdemes már most megismerniük a vásárlási lehetőségeket és az árakat, hogy elkerüljék a felesleges büntetéseket.

Az osztrák autópálya-matrica rendszer 2026. decemberében megváltozik

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Hol vásárolható meg a digitális autópálya-matrica Ausztriában?

A digitális jogosultságot a legegyszerűbben az ASFINAG hivatalos webáruházában tudod beszerezni. Ha inkább személyesen intéznéd a vásárlást, továbbra is elérhetők a megszokott helyszínek: benzinkutakon, trafikokban, autókluboknál, valamint a határátkelők közelében kihelyezett automata termináloknál. Az ASFINAG adatai szerint országszerte mintegy 4000 fizikai értékesítési pont és mintegy 100 automata áll rendelkezésre. Ennek köszönhetően okostelefon, internetkapcsolat vagy bankkártya hiányában sem maradsz útdíj-vásárlási lehetőség nélkül.

Átmeneti időszak és fontos vásárlási tudnivalók

A váltás nem egyik napról a másikra történik. Azok a járművezetők, akik 2026. november 30-ig ragasztható autópálya-matricát vásárolnak, használhatják azt az érvényességi idejük végéig, legkésőbb 2027. január 31-ig. 2027. február 1-jétől viszont már kizárólag az elektronikus regisztráció marad érvényben.

Az online vásárlás során érdemes kiemelten figyelni az érvényesség kezdetére. Míg az egynapos és a tíznapos digitális matrica azonnal érvényessé tehető, a kéthónapos és az éves változatnál az online fogyasztóvédelmi elállási jog miatt továbbra is érvényben van egy 18 napos várakozási időszak. Ha ezt el szeretnéd kerülni, vásárold meg a matricát fizikai értékesítőhelyen, ahol valamennyi típus azonnal érvénybe lép. Ügyelj a rendszám pontos megadására is, mert a jogosultságot kizárólag a helyesen rögzített adatok alapján tudják a járművedhez rendelni.