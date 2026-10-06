JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Amália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Világkörüli művészeti utazásra hív az Art Market Budapest

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors PR cikk
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 06. 23:59
art market budapestfotóművészeti verseny
Október 15. és 18. között különleges utazásra várja a közönséget az Art Market Budapest: közel 30 országból mintegy 90 kiállító jóvoltából 500 feletti művész több ezer alkotását vonultatja fel régiónk legnagyobb nemzetközi művészeti vására. A látogatók így nem pusztán Magyarország legszélesebb művészeti választékát élvezhetik majd, hanem számos vonzó, esetenként egzotikus kulturális úticéllal is megismerkedhetnek az Európán kívül Afrikából, az amerikai kontinensről vagy a Távol-Keletről érkező művészekkel és alkotásaikkal való találkozásoknak köszönhetően, ráadásul anélkül, hogy elhagynák Budapestet.
Art Today Kft.

2026. október 15. és 18. között visszatér Budapestre Közép- és Kelet-Európa legnagyobb és hazánk egyetlen nemzetközi képzőművészeti vására, az Art Market Budapest. Magyarország leggazdagabb kortárs képző- és fotóművészeti válogatása a világ közel harminc országából érkező mintegy kilencven kiállító jóvoltából 500 feletti művész több ezer alkotását vonultatja fel az MTK Sportpark 11 négyzetméteres alapterületű központi csarnokában és az azt övező közparkban. A vásár néhány napra igazi kulturális találkozóhellyé alakítja Budapestet, ahol a világ legkülönbözőbb pontjairól érkező kortárs művészek társaságában tehetünk világkörüli utazást. A vásár nemzetközi művészeti választékában a nagyszámú európai galérián túl a Távol-Keletet Japán, Korea és Kína, Afrikát Dél-Afrika, Nigéria és Zimbabwe, az amerikai kontinenst az Egyesült Államok, El Salvador és Venezuela kiállítói képviselik.

A földrajzi és műfaji szempontból is szinte határtalan művészeti választékhoz természetesen a hazai kiállítók is hozzájárulnak, a kortárs magyar képzőművészeti színtér legtapasztaltabb galériái, köztük az Erdész, a Várfok és a Godot, éppúgy jelen lesznek, mint a pályakezdő művészgeneráció és a galériások legfiatalabb nemzedékének képviselői. A nagyszabású művészeti seregszemle számtalan kísérőprogrammal is kiegészül, köztük az Art Photo Budapest, Közép- és Kelet-Európa egyetlen nemzetközi fotóművészeti vására, a sCULTURE szabadtéri szoborpark és a vásár kiállítóival közösen szervezett ART+ programsorozat teszi teljessé az emlékezetes kulturális élményt.

Forrás: Art Today

2026-ban a művészeti választékot generációs szempontból is segít tovább szélesíteni az a START MARKET elnevezésű program, amellyel az Art Market Budapest kitágítja a bemutatkozás lehetőségét a legfiatalabb alkotói közösség számára. A számos hazai és külföldi művészeti egyetem közreműködésével bemutatásra kerülő kiállítási anyag a kiállítóknak és érdeklődőknek egyaránt ritka és maradandó élményekkel szolgálhat: miközben a látogatók élvezik az izgalmas művészeti felhozatalt és különleges hangulatot, a jó szemű vásárlók „bevezető” áron juthatnak hozzá a jövő sztárművészeinek alkotásaihoz, a fiatal művészek közvetlen tapasztalatokat és tudást szerezhetnek a piaci viszonyokról, ráadásul a legjobbaknak a galériák és gyűjtők figyelmét is sikerülhet felkelteniük.

Forrás: Art Today Kft.

Szintén külön kiállítási szekcióba szerveződik az a 2025-ben útjára indított NEW EUROPE program, amely a közép-európai régió művészetére és a művészeti szereplők közötti együttműködés fontosságára irányítja a figyelmet a házigazda magyarok mellett horvát, román, szerb, szlovák és szlovén galériák és vezető művészeti szereplők aktív részvételével. Közép- és Kelet-Európa egyetlen nemzetközi fotóművészeti vásáraként az Art Photo Budapest ezúttal is egyedülálló lehetőséget biztosít a fotóművészet hazai és nemzetközi alkotóival való találkozásra, az egyébként is széles művészeti kínálatot pedig a sCULTURE elnevezésű köztéri szoborpark egészíti ki, ahol több, mint 30 kortárs művész alkotása várja a közönséget az MTK Sportpark ingyenesen látogatható közparkjában.

Forrás: Art Today Kft.

Az idei évben ismert kulturális és közéleti személyiségek is csatlakoztak az Art Market Budapest csapatához: a vásár nagyköveteként Péterfy Bori, Trokán Nóra, Kádár L. Gellért, Tombor Zoltán és Nagyházi Lőrinc segít a széles közönség figyelmét a kortárs művészetre irányítani. A vásár ráadásul a legfiatalabb közönséget külön is megszólítja: amíg a szülők a kiállításra kerülő választékot szemlézik, gyermekeik számára játékos, interaktív foglalkozásokon teszik a szervezők maradandó élménnyé a kortárs képző- és fotóművészetet.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu