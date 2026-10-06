Világkörüli művészeti utazásra hív az Art Market Budapest

Art Today Kft.

2026. október 15. és 18. között visszatér Budapestre Közép- és Kelet-Európa legnagyobb és hazánk egyetlen nemzetközi képzőművészeti vására, az Art Market Budapest. Magyarország leggazdagabb kortárs képző- és fotóművészeti válogatása a világ közel harminc országából érkező mintegy kilencven kiállító jóvoltából 500 feletti művész több ezer alkotását vonultatja fel az MTK Sportpark 11 négyzetméteres alapterületű központi csarnokában és az azt övező közparkban. A vásár néhány napra igazi kulturális találkozóhellyé alakítja Budapestet, ahol a világ legkülönbözőbb pontjairól érkező kortárs művészek társaságában tehetünk világkörüli utazást. A vásár nemzetközi művészeti választékában a nagyszámú európai galérián túl a Távol-Keletet Japán, Korea és Kína, Afrikát Dél-Afrika, Nigéria és Zimbabwe, az amerikai kontinenst az Egyesült Államok, El Salvador és Venezuela kiállítói képviselik.

A földrajzi és műfaji szempontból is szinte határtalan művészeti választékhoz természetesen a hazai kiállítók is hozzájárulnak, a kortárs magyar képzőművészeti színtér legtapasztaltabb galériái, köztük az Erdész, a Várfok és a Godot, éppúgy jelen lesznek, mint a pályakezdő művészgeneráció és a galériások legfiatalabb nemzedékének képviselői. A nagyszabású művészeti seregszemle számtalan kísérőprogrammal is kiegészül, köztük az Art Photo Budapest, Közép- és Kelet-Európa egyetlen nemzetközi fotóművészeti vására, a sCULTURE szabadtéri szoborpark és a vásár kiállítóival közösen szervezett ART+ programsorozat teszi teljessé az emlékezetes kulturális élményt.

Forrás: Art Today

2026-ban a művészeti választékot generációs szempontból is segít tovább szélesíteni az a START MARKET elnevezésű program, amellyel az Art Market Budapest kitágítja a bemutatkozás lehetőségét a legfiatalabb alkotói közösség számára. A számos hazai és külföldi művészeti egyetem közreműködésével bemutatásra kerülő kiállítási anyag a kiállítóknak és érdeklődőknek egyaránt ritka és maradandó élményekkel szolgálhat: miközben a látogatók élvezik az izgalmas művészeti felhozatalt és különleges hangulatot, a jó szemű vásárlók „bevezető” áron juthatnak hozzá a jövő sztárművészeinek alkotásaihoz, a fiatal művészek közvetlen tapasztalatokat és tudást szerezhetnek a piaci viszonyokról, ráadásul a legjobbaknak a galériák és gyűjtők figyelmét is sikerülhet felkelteniük.