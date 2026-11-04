Vasvári Vivien vallomása: „Képtelen vagyok elviselni, ha valaki képmutató”

Vasvári Vivi meg­ér­­zé­sei szerencsére csalhatatlanok, hisz kizárólag csak a legélesebb elmék maradhatnak talpon Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban falai között, hiszen még a legfőbb bizalmasod is bármikor ellened fordulhat – így nem véletlen, hogy Sapkás Pirézzel közösen nyerték meg az idei évadot.

Vasvári Vivi megnyerte az Árulók legújabb évadát (Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Vasvári Vivi jó emberismerőnek vallja magát

Én a mindennapokban is jó emberismerőnek tartom magam, ugyanis képtelen vagyok elviselni, ha valaki képmutató, és nem a valóságot mondja. Emiatt a baráti köröm is csak olyan emberekből áll, akik kedvesek és szimpatikusak. Amikor viszont új társaságba kerülök, már elsőre látom, ki az, aki valójában egy kígyó, és ár­tani akar nekem

– kezdte a hot!-nak.

A hazugság iránti gyűlölete valójában nem a semmiből fakad: a csinos üzletasszonynak korán meg kellett tanulnia, milyen az, ha visszaélnek az ember bizalmával.

Ez a tulajdonság valószínűleg pont azért alakult ki bennem, mert világéletemben próbáltam mindenkinek jót tenni, de rengeteget csalódtam. Gyerekkorom óta hozom magammal ezt a sebet, hiszen vertek már át barátnők, csaptak be közeli ismerősök, emiatt a kétszínűséget már nem bírom elviselni. Ráadásul a hazugság előbb-utóbb úgyis kiütközik; mint bármi más, ez sem tart örökké

– vallotta be.

Bár a dögös sztármami a ­kíméletlenül nyers stílusa miatt sokszor kap hideget-meleget a kommen­telőktől, kemény szavai mögött valójában nem rossz­indulat, hanem segítő szándék rejlik.

„Mivel tiszta szívemből utálom a hazugságot, a való életben mindig igyekszem egyenes és őszinte lenni. Pontosan emiatt sokan nem kedvelnek, mert nyers vagyok, és kimondom, amit gondolok. Például, ha a barátnőmmel moziba megyek, és nem tetszik a ruhája, kerek perec megmondom neki, hogy ­cserélje le.”

Sokan nem szeretik nyers stílusa miatt (Fotó: hot! magazin/ RTL)

Vasvári Vivi: „A jellememet semmi nem változtathatja meg”

Vivien életében mindig a gyermekei élveznek abszolút elsőbbséget, így a hosszú távolléttel járó forgatások eddig szóba sem jöhettek nála.

„Évekig nem szerepeltem semmilyen műsorban, pontosan azért, mert nem tudtam volna elszakadni mellőlük. Ugyanis ha én elvállalok egy ilyen jellegű megmérettetést, akkor addig megyek, ameddig csak tudok, nem arról ­vagyok híres, hogy feladnám" – magyarázta.