Igazi érzelmi hullámvasútra ült fel ez a négy csillagjegy, de most eljött a változás ideje

Végre fellélegezhet az a négy csillagjegy, akik az elmúlt időszakban komoly érzelmi hullámvölgyet éltek át. Az október 26-i Bika telihold sorsfordítónak bizonyult, és mostanra mindenki számára láthatóvá vált a fény az alagút végén.

Négy csillagjegy élete végre visszatér a régi kerékvágásba. (Képünk illusztráció) Fotó: Sudarat Thaneerat / Shutterstock

Négy csillagjegy élete végre visszatér a régi kerékvágásba

Bika

A jegyedben lévő telihold elég kimerítő volt, és most jól jönne egy kis szünet. Nincs miért aggódni, ugyanis lesz is egy. A Vénusz varázslatosan megszépíti a mindennapjaidat, de neked is kell egy kis munkát végezned.

Ha alacsony az energiaszinted, a rutinhoz való ragaszkodás sokat segíthet. Könnyű elterelődni, vagy egyik feladatról a másikra ugrani, de az életed sokkal könnyebb lesz egy kis struktúrával.

Skorpió

Az érzelmi hullámvölgy téged sem kímélt, a Bika teliholdja óta pedig sok döntésedet újragondoltad. Ahelyett, hogy azon rágódnál, minek lett rossz vége, és hagynád, hogy az befolyásolja a jelenlegi kapcsolataidat, próbáld meg elengedni a múltat.

Sokat tanultál abból, amin keresztülmentél, de nem nézhetsz vissza folyamatosan, és várhatod el, hogy most egészséges kapcsolataid legyenek. Itt az ideje, hogy a jelenben élj.

Oroszlán

Ha még senki nem mondta volna, rendben van, ha tartasz egy kis szünetet. Úgy érzed, nagy a nyomás, különösen a munkahelyeden - így könnyű túlterheltté válni, főleg, ha a felelősségek egyre csak gyűlnek. Ha azt akarod, hogy jobb legyen az életed, változtatnod kell.

Szánj egy kis időt arra, hogy mérlegeld a prioritásaidat, és kitaláld, melyekre kell igazán figyelned. Nem tudsz mindent egyszerre csinálni, egyszerűen nem lehetséges.

Vízöntő

Sok más teliholdhoz hasonlóan ez is az elmélkedés időszaka volt számodra. Sokat gondolkodtál és próbáltad kitalálni, mi a legjobb számodra, de ez csak egy bizonyos pontig tart, ugyanis változtatnod kell, ha jobbá akarod tenni az életedet.

Ahelyett, hogy hagynád, hogy az akadályok visszatartsanak, találj egy alternatív útvonalat. Nem lesz könnyű, de meg tudod csinálni.

(Your Tango)