Pajzán részletek és náci intrikák – a közel 70 méteres mestermű, a Bayeux-i kárpit titkos története

A képregényszerű jelenetek között elképesztő részletek bújnak meg: a Halley-üstökös feltűnése a királykoronázás után, vagy éppen az a meghökkentő tény, hogy a műtárgyon összesen 93 pénisz látható – amelyekből 88 lovakhoz, négy férfiakhoz, egy pedig egy elesett katona holttestéhez tartozik, egy pedig feltehetőleg a királyi házat érintő titkos szexbotránnyal van kapcsolatban.

Az ominózus szexbotrány és az egyik hímtag ábrázolása a kárpiton, amely a sok csatajelenet között hasonló furcsaságokat rejt. Fotó: Isogood_patrick / Shutterstock

A kárpit mai formájában nem teljes: a legutolsó jelenet (vagy jelenetek) az évszázadok során teljesen megsemmisült. Mivel a műtárgyat hosszú időn át egy ládában tárolták, a ki- és bepakoláskor a legfelső réteg széle dörzsölődött a leginkább, így az idő múlásával a végéből egy teljes szakasz elkopott és eltűnt. A szakértők szerint a hiányzó zárórészlet minden bizonnyal Hódító Vilmos királlyá koronázását ábrázolhatta, ami szimmetrikus keretbe foglalta volna a legelső jelenettel, amelyben Hitvalló Edward király trónol.

Miért akarta Heinrich Himmler kisajátítani a középkori ereklyét?

A náci Németországban az SS égisze alatt működő Ahnenerbe nevű áltudományos kutatóintézet a Sonderauftrag Bayeux nevű különleges művelet keretében kapta feladatul a műtárgy kisajátítását.

A normann hódítás egyik eseménye volt a szintén 1066-ban történt Stamford Bridge-i csata is, amelyben Harald Hardrada norvég király elesett. Ez egyben a viking kor végét is jelentette. Fotó: Isogood_patrick / Shutterstock

Heinrich Himmler és ideológusai meg voltak győződve arról, hogy az 1066-os hódító normannok valójában tiszta vérű vikingek – azaz a germán „árja” faj egyenes ági ősei – voltak. Az intrikák és a propaganda hálójában a hímzést nem francia vagy angol emléknek, hanem a germán felsőbbrendűség bizonyítékának tekintették. A megszállt Franciaországban dolgozó náci szakértők közül Karl Schlabow még egy apró vászondarabot is kivágott a kárpit hátoldalából, hogy Németországba csempéssze a saját kutatásaihoz.

II. Harold király - Harold Godwinson - Anglia utolsó megkoronázott angolszász király volt, akit Hódító Vilmos a hastingsi csatában győzött le. Fotó: Alexey Fedorenko / Shutterstock

Hogyan mentették meg a francia ellenállók az utolsó pillanatban?

Amikor a szövetséges csapatok 1944 augusztusában áttörték a német vonalakat és Párizs felé nyomultak előre, Himmler kódolt táviratban utasította a párizsi német parancsnokot, hogy a műtárgyat mindenáron evakuálják és szállítsák biztonságos náci területre. A bletchley parki brit kódfejtők elfogták az üzenetet, és azonnal riasztották a francia ellenállást. A partizánok versenyt futottak az idővel, és alig negyvennyolc órával a német egységek előtt megrohamozták a Louvre épületét, ahol a kincset őrizték. A hímzést egy cinkkel bélelt fadobozba zárva rejtették el a múzeum kanyargós pincéjében, így az végül megmenekült a rablási kísérlettől.