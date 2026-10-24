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Pajzán részletek és náci intrikák – a közel 70 méteres mestermű, a Bayeux-i kárpit titkos története

Pajzán részletek és náci intrikák – a közel 70 méteres mestermű, a Bayeux-i kárpit titkos története

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 24. 12:00
HastingsHódító Vilmosnormannbayeux-i kárpitviking
A történelem legizgalmasabb túlélői közé tartozik az a közel 70 méteres hímzett remekmű, amely a normann hódítás drámai pillanatait örökíti meg. Ismerd meg a Bayeux-i falikárpit titkait, és fedezd fel, miért akarták a nácik is mindenáron megszerezni!
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Nem is kárpit: a közel 70 méteres középkori mestermű valójában egy gigantikus, profi angolszász nők által készített hímzett lenvászon.
  • Náci mánia: Heinrich Himmler és az SS azért akarta kisajátítani, mert a normann hódítókban a germán árja faj őseit látták.
  • Drámai mentőakció: a brit kódfejtőknek és a francia ellenállásnak köszönhetően alig 48 órával a németek előtt rejtették el a Louvre pincéjében.

A XI. század végén készült, lenyűgöző részletességű Bayeux-i falikárpit valójában nem is faliszőnyeg, hanem egy gigantikus hímzés, amely a brit és az európai történelem egyik legfordulatosabb eseményét, Anglia normann hódítását, a hastingsi csatát, és az odáig vezető események részleteit meséli el. A kilenc különálló vászonpanelből összevarrt alkotás évszázadokon át szinte csodával határos módon vészelte át a tüzeket, forradalmakat és háborúkat. A XX. század közepén a Harmadik Birodalom propaganda-gépezetének és fajelméleti téveszméinek a célkeresztjébe került, így a puszta fennmaradása ismét veszélyben forgott.

A normannok XI. századi hódítását elmesélő Bayeux-i falikárpit egy részlete.
A normannok XI. századi hódítását elmesélő Bayeux-i falikárpit 2007 óta szerepel az UNESCO Világemlékezet listáján. Fotó: Isogood_patrick /  Shutterstock 

Milyen titkokat rejt a Bayeux-i falikárpit, és hogyan vált a nácik mániájává?

Habár a köznyelvben kárpitként hivatkozunk rá, a szövőszéken készült szőttesekkel ellentétben ezt a művet növényi festékekkel színezett gyapjúfonállal hímezték egy finom lenvászon alapra. A kutatások szerint nem apácák, hanem profi angolszász hímzőnők készítették Angliában szigorú elvárások és jól szervezett műhelymunka mellett. A munka szervezettségét jelzi, hogy az egyes panelrészleteket, például a várakat vagy a harci lovakat, három jól elkülöníthető csoportba sorolható formula alapján hímezték ki, ami egy tapasztalt műhelyvezető jelenlétére utal.

A hímzőnők négyféle öltéstechnikát alkalmaztak: a száröltést, a hasított öltést, a láncöltést, és a leggyakoribb felületkitöltő technikát, az úgynevezett „Bayeux-öltést”. A legnagyobb technikai kihívást az összeillesztéseknél tapasztalták: a munkások a varrások előtt kevéssel abbahagyták a mintát, majd a paneldarabok összevarrása után hímezték át a varratokat, hogy az átmenet szinte láthatatlan maradjon.

A képregényszerű jelenetek között elképesztő részletek bújnak meg: a Halley-üstökös feltűnése a királykoronázás után, vagy éppen az a meghökkentő tény, hogy a műtárgyon összesen 93 pénisz látható – amelyekből 88 lovakhoz, négy férfiakhoz, egy pedig egy elesett katona holttestéhez tartozik, egy pedig feltehetőleg a királyi házat érintő titkos szexbotránnyal van kapcsolatban.

A Bayeux-i kárpit egy részlete
Az ominózus szexbotrány és az egyik hímtag ábrázolása a kárpiton, amely a sok csatajelenet között hasonló furcsaságokat rejt. Fotó: Isogood_patrick /  Shutterstock 

A kárpit mai formájában nem teljes: a legutolsó jelenet (vagy jelenetek) az évszázadok során teljesen megsemmisült. Mivel a műtárgyat hosszú időn át egy ládában tárolták, a ki- és bepakoláskor a legfelső réteg széle dörzsölődött a leginkább, így az idő múlásával a végéből egy teljes szakasz elkopott és eltűnt. A szakértők szerint a hiányzó zárórészlet minden bizonnyal Hódító Vilmos királlyá koronázását ábrázolhatta, ami szimmetrikus keretbe foglalta volna a legelső jelenettel, amelyben Hitvalló Edward király trónol.

Miért akarta Heinrich Himmler kisajátítani a középkori ereklyét?

A náci Németországban az SS égisze alatt működő Ahnenerbe nevű áltudományos kutatóintézet a Sonderauftrag Bayeux nevű különleges művelet keretében kapta feladatul a műtárgy kisajátítását.

Viking hajók a Bayeux-i kárpiton
A normann hódítás egyik eseménye volt a szintén 1066-ban történt Stamford Bridge-i csata is, amelyben Harald Hardrada norvég király elesett. Ez egyben a viking kor végét is jelentette. Fotó: Isogood_patrick /  Shutterstock 

Heinrich Himmler és ideológusai meg voltak győződve arról, hogy az 1066-os hódító normannok valójában tiszta vérű vikingek – azaz a germán „árja” faj egyenes ági ősei – voltak. Az intrikák és a propaganda hálójában a hímzést nem francia vagy angol emléknek, hanem a germán felsőbbrendűség bizonyítékának tekintették. A megszállt Franciaországban dolgozó náci szakértők közül Karl Schlabow még egy apró vászondarabot is kivágott a kárpit hátoldalából, hogy Németországba csempéssze a saját kutatásaihoz.

II. Harold király ábrázolása a Bayeux-i kárpiton
II. Harold király - Harold Godwinson - Anglia utolsó megkoronázott angolszász király volt, akit Hódító Vilmos a hastingsi csatában győzött le. Fotó: Alexey Fedorenko /  Shutterstock 

Hogyan mentették meg a francia ellenállók az utolsó pillanatban?

Amikor a szövetséges csapatok 1944 augusztusában áttörték a német vonalakat és Párizs felé nyomultak előre, Himmler kódolt táviratban utasította a párizsi német parancsnokot, hogy a műtárgyat mindenáron evakuálják és szállítsák biztonságos náci területre. A bletchley parki brit kódfejtők elfogták az üzenetet, és azonnal riasztották a francia ellenállást. A partizánok versenyt futottak az idővel, és alig negyvennyolc órával a német egységek előtt megrohamozták a Louvre épületét, ahol a kincset őrizték. A hímzést egy cinkkel bélelt fadobozba zárva rejtették el a múzeum kanyargós pincéjében, így az végül megmenekült a rablási kísérlettől.

Lovas jelenet a Bayeux-i kárpit egy részletén
A Bayeux-i kárpit általában a franciaországi Bayeux múzeumában látható, az épület felújítása alatt a kárpitot Nagy-Britanniába szállították, ahol 2027 őszéig a British Múzeumban tekinthető meg. Fotó: godongphoto /  Shutterstock 

Nézd meg a videót is erről a különleges középkori műalkotásról:

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