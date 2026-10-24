Halálosan megfenyegették a polgármestert egy ördögszobor miatt Németországban

A Baden-Württemberg tartományban található Esslingenben egyre élesebb vita bontakozott ki az ördögszobor miatt. A német sajtó beszámolói szerint a tiltakozás személyeskedésbe és fenyegetőzésbe torkollott, a polgármestert pedig halálosan megfenyegették. A rendőrség vizsgálja az ügyet – írja a Bild.
Az alkotást fekete festékkel is lefújták, ezért a városvezetés a rongálás miatt is intézkedett. Az eset túlmutat a művészeti vitán: a köztéri mű elhelyezése komoly indulatokat váltott ki a helyiek körében.
A mintegy két és fél méter magas bronzszobrot Tim Bengel német művész készítette, és 2026. október 4-én avatták fel a városháza előtti téren.
Az alkotás egy helyi legendát idéz fel, amely szerint az ördög almát akart vásárolni a piacon, ám egy furfangos árus hagymát adott neki. A történet úgy tartja, hogy az ördög ezért megátkozta a város lakóit.
A szobor eltávolítását követelő online petícióhoz október 19-re csaknem 5800-an csatlakoztak.
A tiltakozók különböző okokból kifogásolják az alkotást, köztük olyanok is, akik vallási aggályokat fogalmaztak meg, és inkább a legendában szereplő piaci árusnak állítanának emléket.
A városvezetés feljelentést tett a történtek miatt, és a helyszín videós megfigyelését is mérlegeli.
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