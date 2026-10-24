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Halálosan megfenyegették a polgármestert egy ördögszobor miatt Németországban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors ördög
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 24. 11:00
szoborfenyegetés
Hatalmas felháborodást váltott ki egy ördögöt ábrázoló szobor a németországi Esslingenben. A város főpolgármestere halálos fenyegetéseket kapott, miközben petíció indult a köztéri alkotás eltávolításáért. A vita során a szobrot is megrongálták.
Fehér Tamás
újságíró
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A Baden-Württemberg tartományban található Esslingenben egyre élesebb vita bontakozott ki az ördögszobor miatt. A német sajtó beszámolói szerint a tiltakozás személyeskedésbe és fenyegetőzésbe torkollott, a polgármestert pedig halálosan megfenyegették. A rendőrség vizsgálja az ügyet – írja a Bild

ördög
A mintegy két és fél méter magas ördögöt ábrázoló bronzszobrot Tim Bengel német művész készítette
Fotó: Tim Bengel Facebook-oldala

Egy középkori legenda miatt tiltakoznak

Az alkotást fekete festékkel is lefújták, ezért a városvezetés a rongálás miatt is intézkedett. Az eset túlmutat a művészeti vitán: a köztéri mű elhelyezése komoly indulatokat váltott ki a helyiek körében.

A mintegy két és fél méter magas bronzszobrot Tim Bengel német művész készítette, és 2026. október 4-én avatták fel a városháza előtti téren. 

Az alkotás egy helyi legendát idéz fel, amely szerint az ördög almát akart vásárolni a piacon, ám egy furfangos árus hagymát adott neki. A történet úgy tartja, hogy az ördög ezért megátkozta a város lakóit.

A szobor eltávolítását követelő online petícióhoz október 19-re csaknem 5800-an csatlakoztak. 

A tiltakozók különböző okokból kifogásolják az alkotást, köztük olyanok is, akik vallási aggályokat fogalmaztak meg, és inkább a legendában szereplő piaci árusnak állítanának emléket.

A városvezetés feljelentést tett a történtek miatt, és a helyszín videós megfigyelését is mérlegeli.

 

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