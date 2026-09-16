Pokorny Lia vallomása: „Végtelenül hálás vagyok minden mélypontért”

Az elmúlt években nemcsak szakmailag, hanem emberileg is komoly változásokon ment keresztül. Pokorny Lia napjainkban már megtanulta elengedni azt, amin nem tud változtatni, és a korábbi fájdalmas időszakokra is más szemmel tekint.

Pokorny Lia kapcsolatfüggőségére a fia ébresztette rá

(Fotó: esztermeszarosfoto / hot! magazin/Mészáros Eszter)

Pokorny Lia idén először valóban a pihenésre és a feltöltődésre koncentrált

idén először valóban a pihenésre és a feltöltődésre koncentrált Saját színházi vállalkozást indított, és már szerzőként is kipróbálta magát

Őszintén mesélt a tragédiákról, amelyek alapjaiban változtatták meg az életét

Bevallotta, hogy korábban a munkát és a kapcsolatait is függőségként élte meg

Pokorny Lia kapcsolatfüggőségéről vallott

Volt idő, amikor a munka és a felelősség mindennél fontosabb volt számára, a nehéz helyzetek azonban lassan megtanították arra, hogy önmagára is figyeljen. Pokorny Lia függő gondolkodásmódjáról, súlyos veszteségeiről és színházi megújulásáról is beszélt a hot! magazinnak.

A színházi évad vége egy kicsit olyan a színészeknek, mint a gyerekek számára a nyári szünidő. Te hogyan töl­tötted idén ezt az időszakot?

Bárcsak így lenne! De sajnos a színészek számára jellemzően nem a pihenésről szól a nyár, hiszen rengeteg szabadtéri előadás és fellépés van ebben az időszakban is. Ezért is hatalmas dolog a számomra, hogy én idén tényleg pihentem. Talán életemben először valósítottam meg azt, amire mindig is vágytam: egy olyan nyarat, amikor nem kell rohannom sehová, és nem kell semmit megoldanom. Korábban mindig a munka, a felelősség volt az első – ezt most sikerült egy kicsit magam mögött hagyni. Szükség van a megállásra, az énidőre, amikor tényleg fel tudok töltődni. Enélkül egyszerűen nem lehet sokáig folytatni. Év elején például két hétre elutaztam Thaiföldre, májusban pedig a barátaimmal és a túracsapatommal is töltöttem időt, de bicikliztem a nyáron a Fertő tónál, illetve jártam Horvátországban és Montenegróban is.

A színházban egy teljesen új irányba indultál el az utóbbi időben. Mi motivált erre?

Többéves átalakulási folyamat eredménye, hogy mostanra teljesen magam mögött hagytam a kőszínházi, társulati létezést. Egyre erősebben fogalmazódott meg bennem, hogy milyen színházat szeretnék igazán csinálni: rájöttem, hogy számomra nagyon fontos a közönséggel való őszintébb, személyesebb és közvetlenebb kapcsolódás. Vettem egy nagy levegőt, és két évvel ezelőtt létrehoztam a saját színházi vállalko­zásomat. Soha életemben nem gondoltam volna, hogy egyszer majd vezetőként, csodálatos munkatársakkal körülvéve valósít­hatok meg olyan előadásokat, amelyekben mindannyian egyformán hiszünk. Sőt, van olyan darab is a repertoárunkban, amelynek én magam vagyok a szerzője: A majdnem tökéletes boldogság receptje.