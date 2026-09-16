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Reszkess, Róma – Csak a legnagyobb zsenik érik el a maximális pontszámot ebben a történelmi kvízben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors történelem
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 16. 10:30
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Készen állsz egy időutazásra, hogy próbára tedd a tudásod a gladiátorok, császárok és hatalmas hódítások koráról? Induljon a játék, és derítsd ki az oldalunkon található kérdések segítségével, hogy igazi hadvezér vagy még újonc vagy-e ebben a témában: ez a történelmi kvíz garantáltan tartogat meglepetéseket!
Etédi Alexa
újságíró
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Az ókori Róma az emberiség történetének egyik legmeghatározóbb civilizációja, amely egy apró, folyóparti településből fejlődött ki, majd évszázadok alatt az ismert világ jelentős részére kiterjesztette hatalmát. Ezt a lenyűgöző felemelkedést és a birodalom legizgalmasabb fordulópontjait egy részletes történelmi kvíz segítségével is könnyedén feleleveníthetjük.

Történelmi kvíz az ókori Róma témakörében.
Izgalmas történelmi kvíz vár rád az ókori Róma témakörében. Készen állsz a kihívásra?
Fotó: Jean-Léon Gérôme / wikipédia
  • Legendás hősök: teszteld a tudásod a leghíresebb hadvezérek, gladiátorok és uralkodók sorsfordító döntéseiről!
  • Építészeti csodák: emlékszel még a monumentális kupolák és az ókori beton titkára?
  • Pontos értékelés: a válaszaid alapján azonnal kiderül, hogy újonc vagy-e a hadseregben, avagy győzedelmes imperátor lennél-e.

Melyik a legjobb online történelmi kvíz az ókori Róma titkairól?

A birodalom története több nagy korszakra osztható, így a királyság korai időszakát követően a köztársasági berendezkedés, végül pedig a császárság intézménye formálta a társadalmat. A rómaiak hódításaik során folyamatosan harcban álltak a szomszédos népekkel, és a Földközi-tenger medencéjének urává válva olyan tartományi rendszert alakítottak ki, amely egészen a mai Közel-Keletig és Észak-Afrikáig nyúlt. Sikereik záloga a rendkívül fegyelmezett, szervezett hadigépezet volt, amely képes volt megvédeni a határokat a külső törzsek betöréseivel szemben.

A katonai fölény mellett a kultúra, a mindennapi életmód és a látványos szórakoztatási formák is hozzájárultak a hatalmas területek egyben tartásához. A birodalom kulturális és politikai öröksége a mai napig velünk él, hiszen az európai államszervezet, a modern jogrendszer és a kontinens nyelveinek jelentős része is a római alapokból táplálkozik. A monumentális építészeti teljesítmények, a fejlett mérnöki megoldások és a kiépített infrastruktúra pedig máig kézzelfogható bizonyítékai az egykori világbirodalom nagyságának.

Készen állsz hát az ókori Rómáról szóló történelmi kvíz kérdéssorára?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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A monda szerint melyik fivérpár alapította Róma városát Kr. e. 753-ban?

Nézd meg a videót is arról, hogy „mit adtak nekünk a rómaiak”:

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu