Most kaptuk a rendkívüli hírt: épületek közé zuhant egy híradós helikopter – többen is meghaltak

Legalább három ember életét vesztette, miután egy helikopter kereskedelmi épületek közé zuhant Los Angeles egyik külvárosában. A híradós helikopter szeptember 15-én, kedd este zuhant le Chatsworthben, mintegy 40 kilométerre Los Angeles belvárosától. Egyelőre nem tudni, mi okozta a tragédiát.

Lezuhant az NBC híradós helikoptere Los Angelesben, többen meghaltak Fotó: AFP

Lezuhant az NBC híradós helikoptere Los Angelesben, többen meghaltak

A becsapódás következtében tűz ütött ki, amely több járműre és két nagyméretű teherszállító konténerre is átterjedt. A helyszínen készült felvételeken sűrű füst gomolyog a baleset környékén. A lángokat azóta sikerült megfékezni, az oltásban 56 tűzoltó vett részt.

Később megerősítették, hogy a lezuhant helikopter az NBC Los Angeles (KNBC-TV) televíziócsatornához tartozott. A csatorna két híradósa azt is közölte, hogy kollégáik tartózkodtak a fedélzeten. Az egyik műsorvezető megrendülten szakította félbe az adást, és közölte, szükségük van néhány percre, hogy átgondolják és feldolgozzák a történteket, majd összeszedjék magukat.

A tragédia annak a helyszínnek a közelében történt, ahol a mentőegységek éppen egy halálos buszbalesetnél dolgoztak. A Los Angeles-i Tűzoltóság kedd késő esti közleménye szerint három ember a helyszínen életét vesztette. Egy további sérültet kórházba szállítottak, állapotáról egyelőre nem közöltek információt. A hatóságok azt is vizsgálják, pontosan hányan tartózkodtak a helikopter fedélzetén a baleset idején.

Three people have died after a helicopter crashed in suburban Los Angeles, fire authorities in the city have said. Read more: https://t.co/xSDJquM9rK pic.twitter.com/upVkWmIbVT — BBC News (World) (@BBCWorld) September 16, 2026

A baleset körülményeinek kivizsgálását az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) és a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) végzi. Karen Bass, Los Angeles polgármestere az X-en számolt be arról, hogy a helyszínre érkezett, ahol a tűzoltóság és a közbiztonsági szervek illetékesei tájékoztatták a fejleményekről.

Hálás vagyok az elsőként helyszínre érkező egységeknek, akik rendkívül nehéz körülmények között végzik a munkájukat ma este. Gondolataim mindazokkal vannak, akiket ezek a tragédiák érintettek, köztük az NBC4 teljes közösségével

– írta a polgármester a Daily Star szerint.