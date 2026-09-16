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Most kaptuk a rendkívüli hírt: épületek közé zuhant egy híradós helikopter – többen is meghaltak

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 16. 11:00
helikopter-balesetNBChelikopterLos Angeles
Horrorba fordult az este Los Angelesben: egy helikopter épületek közé zuhant, a becsapódás után pedig lángok csaptak fel a helyszínen. Később kiderült, hogy a híradós helikopter az NBC helyi csatornájához tartozott. Legalább három ember életét vesztette, egy sérültet pedig kórházba szállítottak. A tragédia híre élő adás közben érte el a csatorna munkatársait, az egyik műsorvezető megrendülten szakította félbe az adást.
N.T.
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Legalább három ember életét vesztette, miután egy helikopter kereskedelmi épületek közé zuhant Los Angeles egyik külvárosában. A híradós helikopter szeptember 15-én, kedd este zuhant le Chatsworthben, mintegy 40 kilométerre Los Angeles belvárosától. Egyelőre nem tudni, mi okozta a tragédiát.

Lezuhant az NBC híradós helikoptere Los Angelesben, többen meghaltak
Lezuhant az NBC híradós helikoptere Los Angelesben, többen meghaltak Fotó: AFP

Lezuhant az NBC híradós helikoptere Los Angelesben, többen meghaltak

A becsapódás következtében tűz ütött ki, amely több járműre és két nagyméretű teherszállító konténerre is átterjedt. A helyszínen készült felvételeken sűrű füst gomolyog a baleset környékén. A lángokat azóta sikerült megfékezni, az oltásban 56 tűzoltó vett részt.

Később megerősítették, hogy a lezuhant helikopter az NBC Los Angeles (KNBC-TV) televíziócsatornához tartozott. A csatorna két híradósa azt is közölte, hogy kollégáik tartózkodtak a fedélzeten. Az egyik műsorvezető megrendülten szakította félbe az adást, és közölte, szükségük van néhány percre, hogy átgondolják és feldolgozzák a történteket, majd összeszedjék magukat.

A tragédia annak a helyszínnek a közelében történt, ahol a mentőegységek éppen egy halálos buszbalesetnél dolgoztak. A Los Angeles-i Tűzoltóság kedd késő esti közleménye szerint három ember a helyszínen életét vesztette. Egy további sérültet kórházba szállítottak, állapotáról egyelőre nem közöltek információt. A hatóságok azt is vizsgálják, pontosan hányan tartózkodtak a helikopter fedélzetén a baleset idején.

A baleset körülményeinek kivizsgálását az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) és a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) végzi. Karen Bass, Los Angeles polgármestere az X-en számolt be arról, hogy a helyszínre érkezett, ahol a tűzoltóság és a közbiztonsági szervek illetékesei tájékoztatták a fejleményekről.

Hálás vagyok az elsőként helyszínre érkező egységeknek, akik rendkívül nehéz körülmények között végzik a munkájukat ma este. Gondolataim mindazokkal vannak, akiket ezek a tragédiák érintettek, köztük az NBC4 teljes közösségével

– írta a polgármester a Daily Star szerint. 

 

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