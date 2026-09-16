Válik a sztárpár! Amanda Seyfried házassága 9 év után véget ért

Véget ért a szerelem! Amanda Seyfried és férje, Thomas Sadoski kilenc év házasság után úgy döntöttek, külön utakon folytatják. A két színész egy közös közleményben jelentette be a szakításukat, és azt is elárulták, hogy már egy ideje külön élnek.

Amanda Seyfried 9 év házasság után válik férjétől, Thomas Sadoskitól

(Fotó: PA/Northfoto)

Amanda Seyfried és Thomas Sadoski házasságának vége!

házasságának vége! A Mamma Mia! sztárja és férje 2017-ben házasodtak össze és ezalatt az idő alatt két közös gyermekük született: Nina és Thomas Jr.

sztárja és férje 2017-ben házasodtak össze és ezalatt az idő alatt két közös gyermekük született: A szakítás híréről egy közös közleményt adtak ki, amelyben kihangsúlyozták, hogy barátságban válnak el egymástól.

Amanda Seyfried házassága 9 év után véget ért

Amanda Seyfried és Thomas Sadoski szeptember 15-én jelentették be, hogy 9 év után lezárják a házasságukat. A pár a People magazinnak adott egy közös nyilatkozatot, amelyben arra is kitértek, hogy a különválás nem új keletű.

Már egy ideje külön élünk, és kiderült, hogy ez volt a helyes döntés számunkra és a családunk számára. Örökké számíthatunk egymásra – és ez JÓ.

A Mamma Mia! sztárja és férje nem részletezték a közleményben, hogy mi vezetett a házasságuk lezárásához.

Közös munka hozta össze őket

Amanda Seyfried és Thomas Sadoski 2015-ben ismerkedtek meg egymással, amikor együtt szerepeltek a The Way We Get By című Off-Broadway darabban. Akkor azonban még mindketten párkapcsolatban voltak. A sors viszont később ismét összehozta őket: 2016-ban újra együtt dolgoztak, ezúttal szingliként. Az újabb közös munka során pedig a kapcsolatuk már egy teljesen más szintre lépett, és hamarosan a magánéletben is egy pár lettek. A románcuk ráadásul rendkívül gyorsan komolyra fordult. Mindössze néhány hónappal azután, hogy nyilvánosságra került a kapcsolatuk, 2016 szeptemberében már arról érkeztek hírek, hogy eljegyezték egymást.

Amanda Seyfried és Thomas Sadoski 2017-ben házasodtak össze, és ezalatt az idő alatt két közös gyermekük született

(Fotó: Charles Guerin/Bestimage USA/Northfoto)

Titokban házasodtak össze

Majd 2017 márciusában teljes titokban összeházasodtak. Nem rendeztek hatalmas hollywoodi esküvőt, egy egyszerű, vidéki ceremóniát választottak, amelyen csak ők ketten, a színésznő kutyája és az esküvői szertartást vezető személy vett részt. Az esküvő idején pedig Amanda Seyfried már várandós volt első közös gyermekükkel, Ninával. Pár évvel később, 2020 márciusában pedig megérkezett a kisfiúk, Thomas Jr. is. Amanda Seyfried és Thomas Sadoski a gyermekeiket tudatosan óvták a nyilvánosságtól úgy, hogy egy New York állambeli farmon alakítottak ki maguknak nyugodt életet, távol a hollywoodi nyüzsgéstől. És most a szakítás után is igyekeznek minden tőlük telhetőt megtenni annak érdekében, hogy megóvják gyerekeiket.