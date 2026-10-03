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Nem tudott a gyerekei után futni, ezért lefogyott több mint 50 kilót – most testépítőversenyre készül

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors fogyás
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 03. 15:00
átalakulásedzés
Egy közös trambulinozás során szembesült azzal, mennyire megviseli a mozgás. Tatiana Caso ezután teljesen átalakította az étrendjét és az életmódját, és közel két év alatt testsúlya több mint felét leadta.
Fehér Tamás
újságíró
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A floridai Tatiana Caso 105 kilósan már a gyerekeivel sem tudta tartani a tempót: egy közös trambulinozás is teljesen kifárasztotta. Közel két év alatt több mint 50 kilót fogyott, és ma már biztos benne, hogy egy vészhelyzetben is képes lenne biztonságba vinni a gyerkőceit – írja a Need To Know.

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„Hogyan hagyhattam ennyire el magam?” – 105 kilós volt, a fogyás után ma már testépítőversenyre készül a kétgyermekes anyuka 
Fotó: Instagram

Egy trambulinozás döbbentette rá, hogy változtatnia kell

Tatiana gyakran evett gyorséttermi ételeket, ebédre rendszeresen McDonald's-burgert és sült krumplit választott, vacsorára pedig többek között mac and cheese-t, napközben pedig chipset és fagylaltot fogyasztott.

A 28 éves anya két gyermeke, a hatéves Ana és a hároméves Mason mellett egyre nehezebben tartotta a tempót. 

Nagyon csalódtam magamban, és nem értettem, hogyan jutottam el idáig

– idézte fel.

Tatiana gyerekkora óta küzdött a helyes étkezéssel, a terhességei után pedig úgy érezte, az anyaság miatt háttérbe szoríthatja saját magát. Több divatdiétát is kipróbált, de egyik sem hozott tartós eredményt.

51 kilósan már testépítőversenyre készül

A fiatal nő 2024 novemberében végül változtatott. Elkezdte követni a kalóriabevitelét, rendszeresen edzett, és a gyors fogyás helyett a fokozatos, fenntartható eredményre törekedett.

A kitartás meghozta az eredményét: 

a mérleg ma már körülbelül 51 kilogrammot mutat nála: eredeti testsúlyának több mint felétől szabadult meg, ruhamérete pedig XXL-ről XS/S-re csökkent.

Ma már heti öt alkalommal edz, a súlyzós tréningek mellett kardiózik is, és egy testépítőversenyre készül. Hetente 8–10 órát tölt sportolással, étrendjében pedig a teljes értékű, magas fehérjetartalmú ételek kaptak főszerepet.

A hatalmas változás azonban Tatiana számára jóval többről szól, mint a mérlegen látható számokról. Legfontosabb céljai között szerepelt, hogy fizikailag is képes legyen megvédeni és szükség esetén biztonságba vinni a gyerekeit.

Most már tudom, hogy fel tudom kapni őket, és gondolkodás nélkül el tudok velük futni

 – mondta.

Tatiana szerint a gyerekei is élvezik a változást: már könnyedén kergetőznek a játszótéren, miközben ő maga sokkal magabiztosabbnak érzi magát.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu