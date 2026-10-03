Nem tudott a gyerekei után futni, ezért lefogyott több mint 50 kilót – most testépítőversenyre készül

A floridai Tatiana Caso 105 kilósan már a gyerekeivel sem tudta tartani a tempót: egy közös trambulinozás is teljesen kifárasztotta. Közel két év alatt több mint 50 kilót fogyott, és ma már biztos benne, hogy egy vészhelyzetben is képes lenne biztonságba vinni a gyerkőceit – írja a Need To Know.
Tatiana gyakran evett gyorséttermi ételeket, ebédre rendszeresen McDonald's-burgert és sült krumplit választott, vacsorára pedig többek között mac and cheese-t, napközben pedig chipset és fagylaltot fogyasztott.
A 28 éves anya két gyermeke, a hatéves Ana és a hároméves Mason mellett egyre nehezebben tartotta a tempót.
Nagyon csalódtam magamban, és nem értettem, hogyan jutottam el idáig
– idézte fel.
Tatiana gyerekkora óta küzdött a helyes étkezéssel, a terhességei után pedig úgy érezte, az anyaság miatt háttérbe szoríthatja saját magát. Több divatdiétát is kipróbált, de egyik sem hozott tartós eredményt.
A fiatal nő 2024 novemberében végül változtatott. Elkezdte követni a kalóriabevitelét, rendszeresen edzett, és a gyors fogyás helyett a fokozatos, fenntartható eredményre törekedett.
A kitartás meghozta az eredményét:
a mérleg ma már körülbelül 51 kilogrammot mutat nála: eredeti testsúlyának több mint felétől szabadult meg, ruhamérete pedig XXL-ről XS/S-re csökkent.
Ma már heti öt alkalommal edz, a súlyzós tréningek mellett kardiózik is, és egy testépítőversenyre készül. Hetente 8–10 órát tölt sportolással, étrendjében pedig a teljes értékű, magas fehérjetartalmú ételek kaptak főszerepet.
A hatalmas változás azonban Tatiana számára jóval többről szól, mint a mérlegen látható számokról. Legfontosabb céljai között szerepelt, hogy fizikailag is képes legyen megvédeni és szükség esetén biztonságba vinni a gyerekeit.
Most már tudom, hogy fel tudom kapni őket, és gondolkodás nélkül el tudok velük futni
– mondta.
Tatiana szerint a gyerekei is élvezik a változást: már könnyedén kergetőznek a játszótéren, miközben ő maga sokkal magabiztosabbnak érzi magát.
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