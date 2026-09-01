Sötét jövőt jósol az 1966-os hangfelvétel: 2033-ban kezdődhet az emberiség kálváriája

Egy állítólag 1966-ból származó, rejtélyes hangfelvétel tartja lázban az internetet, amelyen egy idős nő arról beszél, hogy látomása volt a jövőről, és ijesztő figyelmeztetést kapott a 2033-as évre vonatkozóan.

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Látomás a gépemberekről és a bombákról

A bizarr felvételt az összeesküvés-elméletekre szakosodott ApexTV nevű YouTube-csatorna hozta nyilvánosságra. A videóban hallható hang állítása szerint egy 88 éves nőtől származik, aki részletesen beszámol egy rendkívüli és ijesztő utazásról.

„Az egész világ olyan volt, mint egy óriási számítógép. Mérföldeken át vezetékek kígyóztak, és a föld látványos színekben ragyogott” – meséli a nő, aki úgy érezte, egy mindent tudó lény jelenlétében van. A csodálatos színek mellett azonban a látomás hamarosan rémálommá változott. Az idős asszony elmondása szerint gépembereket és más világokból származó lényeket is látott, miközben körülötte harcok dúltak, bombák robbantak, és a „legszörnyűbb dolgok” történtek.

Rejtélyes üzenet: 2-0-3-3

A drámai képek közepette a nő egy hangot hallott, amely mindössze ennyit diktált neki: „2-0-3-3”. Bár nem volt benne teljesen biztos, meggyőződése, hogy a számok a 2033-as évet jelölik, amikor ezek a borzalmak kezdetüket veszik.

A jóslat szerint a pusztítás után a látomás hirtelen elsötétült. Amikor újra kinyitotta a szemét, ismét a Föld felett lebegett, de a bolygó már alig hasonlított arra a világra, amelyet korábban ismert.

A gépi utópia

A kezdeti háborús sokk után a nő végül egy paradicsomi állapotba érkezett meg, amelyet „gépi utópiának” nevezett. Leírása szerint ebben az új, számítógép által vezérelt világban már semmi rossz nem létezett, és bármi lehetségessé vált – mielőtt hirtelen felébredt volna a saját jelenében. Bár a felvétel hitelességét sokan megkérdőjelezik, a 2033-ra vonatkozó dátum élénk vitákat váltott ki a kommentelők között.