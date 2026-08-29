Minden a helyére kerül: mesés fordulatot tartogat augusztus vége ennek az 5 csillagjegynek

Joshua Pingley asztrológus szerint „végre az összes fontos asztrológiai kirakósdarab a helyére került”. Ennek köszönhetően tisztábban láthatjuk az összképet, és magunk mögött hagyhatjuk az elmúlt időszak bizonytalanságát és feszültségét. Bár az asztrológiai előrejelzés szerint mindenki számíthat valamilyen pozitív változásra, öt csillagjegy különösen sokat profitálhat az augusztus végi fordulatból.
A hónap nagy részében a Nap, a Merkúr és a Jupiter is az Oroszlán jegyében jár, ami az asztrológia szerint kifejezetten kedvező időszakot jelezhet számodra. Pingley szerint „nemcsak kollektív szinten érezhetjük úgy, hogy enyhülnek a terhek és az érzelmi feszültségek, hanem számodra személyesen is könnyebbé válhatnak a dolgok”.
Nagy álmaid és komoly terveid vannak, amelyekről eddig talán többet beszéltél, mint amennyit megvalósítottál. Most azonban végre a tetteid is összhangba kerülhetnek a szavaiddal. Az asztrológiai előrejelzés szerint az univerzum ezt a változást komoly sikerekkel jutalmazhatja. Arra azonban érdemes ügyelned, hogy ne veszítsd szem elől önmagadat. A leszálló holdcsomópont ugyanis szintén a jegyedben jár, ami arra ösztönözhet, hogy magad mögött hagyd a túlzott büszkeséget és az arrogáns viselkedést.
Kimerítő év áll mögötted, Mérleg, augusztusban azonban végre melléd állhat a szerencse. A Vénusz a saját jegyedben jár, Pingley szerint pedig „jó dolgok közelednek”. Véget érhet az az időszak, amikor háttérbe húzódtál és nem merted megmutatni valódi önmagadat. Most minden eddiginél erősebb lehet a kisugárzásod.
Hirtelen valóságos szerencsemágnessé válhatsz. Izgalmas lehetőségek találhatnak meg, és a szerelemben is ígéretes fordulatok várhatnak rád. Természetes tehetséged és vonzerőd most még inkább előtérbe kerülhet, így könnyen magadra vonhatod mások figyelmét. Az asztrológiai előrejelzés szerint augusztus végére igazán kedvező időszak veheti kezdetét számodra.
Most jobb, ha mindenki felkészül, mert a Rák határozottan a kezébe veheti az irányítást. Pingley szerint „egy kisebb bosszúhadjárat veheti kezdetét” az életedben. Mivel a Mars a jegyedben jár, többé nem hagyod, hogy mások átgázoljanak rajtad. Kiállsz magadért, és azokért is, akik fontosak számodra. Az asztrológus ugyanakkor óvatosságra int.
Ne hagyd, hogy a haragod vagy a neheztelésed elhomályosítsa az ítélőképességedet, mert most nagyon könnyen megtörténhet
– figyelmeztetett Pingley.
Mondd ki bátran, amit gondolsz, és ne félj határozottabban fellépni, de közben őrizd meg a józan ítélőképességedet. Különösen a munkahelyeden érdemes megválogatnod, hogy kinek és hogyan mondod el a véleményedet, ha nem szeretnéd, hogy a hirtelen jött magabiztosság kellemetlen következményekkel járjon.
Augusztus végére előbújhat belőled a lázadó éned, Szűz, Pingley szerint pedig „ez az időszak még emlékezetes lesz”. A Nap augusztus 22-én lépett a jegyedbe, majd augusztus 25-én a Merkúr is követte. Az asztrológiai értelmezés szerint ezek a bolygóállások a szokásosnál jóval határozottabbá és harciasabbá tehetnek.
Vége annak, hogy folyton mások kedvében próbálsz járni, miközben olyan szabályokhoz alkalmazkodsz, amelyeket mások gond nélkül figyelmen kívül hagynak. Többé a tiszteletlen bánásmódot sem vagy hajlandó szó nélkül eltűrni. Ebben a hónapban végre felismerheted a saját erődet, kiállhatsz magadért, és megmutathatod a környezetednek, mire vagy valójában képes.
Nagyszerű hírek érkeztek a Halak számára: két év folyamatos feszültség és megpróbáltatás után végre fellélegezhetsz. „A Halak végre felszabadulhat, ugyanis a hónap végén bekövetkező holdfogyatkozás hosszú időre az utolsó lesz ebben a jegyben” – magyarázta az asztrológus.
Letöltötted a büntetésedet, és végre továbbléphetsz.
Pontosan erre várhattál az elmúlt időszak nehézségei után. Az utóbbi években a felszálló holdcsomópont a jegyedben járt, ami az asztrológiai értelmezés szerint fontos, ám gyakran fájdalmas leckéket hozott magával. Mostanra azonban megtanulhattad mindazt, amit ez az időszak tartogatott számodra. A nehéz fejezet lezárulhat, és egy sokkal pozitívabb, szerencsésebb, lehetőségekben és bőségben gazdagabb időszak veheti kezdetét az életedben.
(via)
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