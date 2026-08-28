Félreértés történt Buzsáky Ákos eltűnésével kapcsolatban: kiderült, mi áll a háttérben

Napokon át aggódtak Buzsáky Ákosért, miután kiderült, hogy a rendőrség eltűnt személyként keresi a korábbi magyar válogatott labdarúgót. A 44 éves egykori középpályásnak augusztus 18-án veszett nyoma, családja és korábbi csapattársai sem tudtak biztos információval szolgálni arról, hol lehet. Az ügy híre Angliába is eljutott, ahol korábbi klubjai és játékostársai szintén aggódtak érte. Most azonban maga Buzsáky törte meg a csendet: közölte, hogy jól van, és azt is elárulta, miért tűnt el.

Előkerült Buzsáky Ákos, azonban a rendőrség továbbra is eltűnt személyként keresi Fotó: Dömötör Csaba

Napokig nem lehetett tudni, hol van Buzsáky Ákos

A korábbi válogatott futballista eltűnéséről a hét elején érkeztek az első hírek. A rendőrség hivatalos nyilvántartása szerint a XVII. Kerületi Rendőrkapitányság adott ki körözést Buzsáky Ákos ügyében.

Még Buzsáky édesapját is váratlanul érte a hír. Idősebb Buzsáky Ákos azt mondta, nem tudott arról, hogy fiát keresi a rendőrség, és nem sokkal korábban még beszélt vele. Elmondása szerint fia az elmúlt időszakban sok időt töltött Görögországban, ahol építési vállalkozóként dolgozik.

Az egykori játékostársak között is gyorsan terjedt az eltűnés híre. Juhász Roland arról beszélt, hogy egy közös üzenetküldő csoportban próbáltak információt szerezni Buzsákyról, de ők sem tudták, hol lehet. Az ügy Angliában is komoly visszhangot váltott ki. Buzsáky hosszú éveket töltött a szigetországban, többek között a Queens Park Rangers játékosa volt, ahol a szurkolók egyik kedvencévé vált. A QPR is üzent korábbi futballistájának, és reményét fejezte ki, hogy épségben előkerül.

Az első igazán megnyugtató hír Angliából érkezett bő egy héttel később. Buzsáky korábbi plymouthi csapattársa, Hasney Aljofree közölte, hogy információi szerint a magyar játékos életben van.

Buzsáky elárulta, miért vonult el

Pénteken végül maga Buzsáky Ákos törte meg a csendet a közösségi oldalán. A korábbi válogatott labdarúgó közölte, hogy jól van, egyúttal arra is magyarázatot adott, mi történt vele az elmúlt napokban. Elmondása szerint az elmúlt hónapokban olyan változások történtek az életében, amelyek komoly próbatételt jelentettek számára, ezért úgy érezte, szüksége van arra, hogy kiszakadjon a hétköznapokból és egy időre elvonuljon. Mint fogalmazott, „összecsaptak a hullámok a fejem felett”, ezért döntött úgy, hogy időt ad magának.