Hajdú Péter így buktatja le a kamuzó celebeket

Hajdú Péter: „Nem tartozom az elvetemült sznobok közé...”

Nézzük, mit gondol Hajdú Péter az órákról és derüljön ki az is, hogy ő maga milyen típusból őrizget egy szabad szemmel is jól látható összeget képviselő példányt. „Majdnem minden férfit foglalkoztat néhány alap téma. Foci, autók, politika és az órák… Magam is ebbe a körbe tartozom, bár igaz, hogy az órákat nem sorolom a prioritások közé. Ebben a tekintetben és talán másban sem tartozom az elvetemült sznobok táborába.”

Ugyanakkor tény, hogy tavaly az ötvenedik születésnapomra kaptam egy Rolexet. Ezen kívül van még egy Breitlingem is, amit az első két műsorom gázsijából vettem, mert anno tettem magamnak egy fogadalmat erre vonatkozóan.

„Egyébként a hétköznapokban most egy olyan órát hordok, amit történetesen éppen a Beszéljünk órákról TikTok-oldal kiötlőjétől, vagyis Lakatos Zsolttól kaptam. Nagyon szép és ráadásul megfizethető árú óra. A márka mostanában került bevezetésre a magyar piacra és szerintem nemcsak szép, de remek is egyben. A vízállóságát már teszteltem medencében és a tengerben is” – magyarázta a Borsnak Hajdú Péter a Frizbi TV műsorvezetője.

Lakatos Zsolt mindent tud az órákról, amit csak tudni érdemes (Fotó: YouTube)

„Meg szoktam kérni, hogy dobja már be egy pohár vízbe...”

És hogy mit is gondol Péter a kamuórát hordó hírességekről? Nos, nem sok jót, ráadásul az évek során ki is fejlesztett egy módszert, amivel sorra le is buktatja őket, ha történetesen összetalálkozik velük itt-ott. „Zsolt tudása egyenesen lenyűgöz. Bárkit is mondok a nemzetközi, vagy hazai sztárvilágból, ő meg tudja mondani, hogy milyen órája, órái vannak. Én egyébként a világ országainak fővárosaival vagyok így, de tény, hogy az ő tudására fel lehetett építeni egy komplett influenszer karriert, míg én csak Sheldon Cooper (Agymenők - a szerk.) nyomdokain járhatnék, aki ugye a Móka és zászlók rettentő népszerűtlen vlogjával próbálkozott a sorozatban” – mondta nevetve Hajdú Péter, akit őszintén zavar, ha valaki hamisítvánnyal menőzik, miközben előadja, hogy főúri életszínvonalon él.

Zsolt sok honi és pár nemzetközi hírességet leplezett már le, de magam is ismerek pár hírességet, akik kamuórákat hordanak.

„Ha azt sejtem, hogy egy ilyet látok valaki csuklóján, meg szoktam kérni, hogy dobja már be egy pohár vízbe, és nézzük meg, mi történik. Ha nem teszi be, azzal be is ismeri, hogy hamisítványt visel. Szerintem ez nagyon ciki...” - zárta gondolatait Hajdú Péter.