Balázs Andi megható vallomása: így dolgozta fel édesanyja elvesztését

Balázs Andi számára a színház nem csupán a hivatása, hanem sokszor kapaszkodó is a nehéz élethelyzetekben. A színésznő az Utazók Podcast Mahó Andreával című műsorban mesélt arról, hogyan próbálta feldolgozni édesanyja elvesztését, és milyen különleges módon segített neki ebben egy szerep.
Balázs Andi úgy érzi, a színpadon olyan érzéseket is ki tud engedni magából, amelyeket a hétköznapokban talán nehezebb lenne megfogalmaznia. Egy-egy szerep ugyanis lehetőséget ad arra, hogy a saját fájdalmait is megélje, miközben egy karakter történetét kelti életre.
„Ha valami nagy fájdalom ér, akkor azt hajlamos vagyok vinni, cipelni. Viszont van egy nagyon nagy fegyver a kezemben, az pedig nem más, mint a színház. A szerepeim által fel tudom oldani, ki tudom magamból adni a fájdalmat. Amikor anyukám meghalt, akkor játszottuk a Karinthy Ferenc Nők című darabját, ami egy óvóhelyen játszódik. Én egy Ibolya nevű nő voltam, a kalauznő, aki végig ott van a színen, és a Bibliával a kezében ül, és imádkozik. Amikor ezt a darabot próbáltuk, akkor még nem volt az anyukám fenn a Mennyországban, viszont közben ez megtörtént.”
A legkedvesebb előadásommá vált, mert egyszer csak én voltam a Balázs Andi, aki ott ül ezzel a veszteséggel a színpad közepén, a kezében egy Bibliával, és azt éreztem minden egyes könnycseppnél, ami jött ki a szememből, hogy odaadok nektek belőle, nézzétek, hogy szörnyen vagyok, ugye látjátok, hogy mi van. Olyan volt ez, mint egy eszköz a kezemben, amivel fel tudtam dolgozni
– mondta Balázs Andi a podcastban.
A színésznő arról is beszélt, hogy a színpad más nehézségek esetében is képes új perspektívát adni neki. Amikor egy szerep sorsával találkozik, sokszor rádöbben arra, hogy a saját gondjai eltörpülnek azok mellett.
„Ez egy nagyon szerencsés dolog, hogy nekünk ez a hivatásunk. Egy csomó mindent meg tudunk élni. Egy csomószor van az, hogy ezt érzem valami olyan probléma miatt, ami elenyésző ahhoz képest, hogy az általam játszott nőnek milyen sorsa van. Ilyenkor egyszer csak rájövök, hogy Andi, ez nem probléma. Ez egy megoldandó kis ügy, amit légy szíves oldd meg, és menjünk tovább.”
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