Aurelio elárulta, miért nem dolgozik: „Valószínűleg alkalmatlan vagyok erre”

Aurelio ezúttal egy TikTok-videóban mesélt arról, hogyan viszonyult már fiatalon a munkához, és miért alakult úgy az élete, hogy ma nem alkalmazottként dolgozik. A reality-sztár nem szépítette a történetet: saját bevallása szerint már az első munkatapasztalata után úgy érezte, hogy egyszerűen nem erre született.

Aurelio függősége: A férfi nyíltan beszél egykori kábítószerfüggőségéről (Fotó: Szabolcs László)

Aurelio már tizenévesen rájött, hogy nem akar dolgozni

Aurelio számára már meglehetősen korán kiderült, hogy a hagyományos munka világa finoman szólva sem neki való. Sőt, most azt is elárulta, hogy egyszer akkora kárt okozott munka közben, hogy tettéről csak évekkel később, a ValóVilág után mert beszámolni a munkáltatójának.

Körülbelül tizenéves lehettem, amikor anyámék először elküldtek dolgozni. Kőműves segédmunka volt. Mikor hazaért, sírtam, hogy én inkább jobban fogok tanulni, de nem akarok dolgozni. Már ott rájöttem, hogy én valószínűleg alkalmatlan vagyok erre, pontosabban nem erre születtem

– mondta a TikTok-videóban. Aurelio később, 21 éves korában végre leérettségizett, édesapja pedig ezután egyértelművé tette számára, hogy vége a zsebpénznek, ideje munkát vállalnia. Így ismét segédmunkásként helyezkedett el, ám ez a próbálkozás sem tartott sokáig, ráadásul komoly baklövés lett a vége.