Aurelio elárulta, miért nem dolgozik: „Valószínűleg alkalmatlan vagyok erre”

Aurelio ezúttal egy TikTok-videóban mesélt arról, hogyan viszonyult már fiatalon a munkához, és miért alakult úgy az élete, hogy ma nem alkalmazottként dolgozik. A reality-sztár nem szépítette a történetet: saját bevallása szerint már az első munkatapasztalata után úgy érezte, hogy egyszerűen nem erre született.
Aurelio számára már meglehetősen korán kiderült, hogy a hagyományos munka világa finoman szólva sem neki való. Sőt, most azt is elárulta, hogy egyszer akkora kárt okozott munka közben, hogy tettéről csak évekkel később, a ValóVilág után mert beszámolni a munkáltatójának.
Körülbelül tizenéves lehettem, amikor anyámék először elküldtek dolgozni. Kőműves segédmunka volt. Mikor hazaért, sírtam, hogy én inkább jobban fogok tanulni, de nem akarok dolgozni. Már ott rájöttem, hogy én valószínűleg alkalmatlan vagyok erre, pontosabban nem erre születtem
– mondta a TikTok-videóban. Aurelio később, 21 éves korában végre leérettségizett, édesapja pedig ezután egyértelművé tette számára, hogy vége a zsebpénznek, ideje munkát vállalnia. Így ismét segédmunkásként helyezkedett el, ám ez a próbálkozás sem tartott sokáig, ráadásul komoly baklövés lett a vége.
Elmentem dolgozni, segédmunkásnak, lapátoltam. Oda úgy érkeztem, hogy be voltam szteroidozva, nagyon elhittem magamról. Ráadásul begandzsázva még el is rontottam valamit, csináltam egy párszázezer forintos kárt, de lehet, milliós tétel is volt. Ez az egyik oka, amiért nem dolgozom, de még van számtalan másik is
Aurelio elmondása szerint a munkaviszonya végül körülbelül másfél hétig tartott, majd közös megegyezéssel távozott. De most azt is egyértelművé tette, hogy ő nem tartja magát munkanélkülinek. „Viszont nem vagyok munkanélküli, mert vállalkozó és üzletember vagyok!” – jelentette ki Aurelio.
A reality-sztár tehát saját bevallása szerint nem a klasszikus értelemben vett alkalmazotti munkát választotta, hanem vállalkozóként és üzletemberként képzeli el a megélhetését. Hogy ezt a munkát miért nem nevezi egyszerűen munkának, azt már valóban csak Aurelio tudja.
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