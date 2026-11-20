Détár Enikő és fia, Rékasi Zsigmond életében egymást érik a feladatok, ezért a rohanó napirendjük mellett sokszor nehéz közös programot összehozniuk. Ennek ellenére a kapcsolatuk mit sem változott az évek alatt, hiszen ugyanaz az őszinte, szoros anya-fia kötelék tartja össze őket ma is, mint amilyen Zsigmond gyerekkorában volt.

Détár Enikő és Rékasi Zsigmond között erős kötelék van (Fotó: hot! magazin/ RTL)

Anya és fia elárulta, hogy feltétel nélkül megbíznak a másikban

Az összhang közöttük irigylésre méltó, hiszen fél szavakból is megértik egymást

Enikő elárulta, van valami amiben csak Zsigmondtól fogadja el a tanácsot

Zsigmond egyaránt kötődik édesanyjához és édesapjához Rékasi Károlyhoz

Détár Enikő és Rékasi Zsigmond vallomása a kapcsolatukról, az anyaságról és a színésznő válásáról

A hot! magazin mélyinterjújában exklúzívan beszélnek többek között a kettejük között lévő kötelékről, a hasonlóságukról valamint a múltról.

Kívülről nézve nagyon egy hullámhosszon vagytok. Meséljetek arról, milyen a kapcsolatotok!

Détár Enikő:

Nagyon szoros szövetség a miénk. Zsigmond már kisfiúként is egy végtelenül édes, figyelmes gyermek volt, sokszor előfordult például, hogy az óvodából virágot hozott haza nekem. Szerencsére felnőttkorára is megmaradt köztünk a mély kötelék. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy a rengeteg szakmai elfoglaltság miatt nem találkozunk naponta, van, hogy egy-két hét is kimarad, de ettől eltekintve folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Nagyon szeretem azokat a napokat, amikor a kedvesével vagy akár a nagylányommal itt vannak nálunk, és itt töltenek egy-két éjszakát. Számomra ezek az igazi ajándék napok az életben! Rendszeresen szervezünk közös nyaralásokat is; van, hogy csak három napra jut idő, de most nyáron például hatan utaztunk el egy rövid időre Horvátországba.

Rékasi Zsigmond:

„Szerintem a kamaszkorom jelentette az igazi fordulópontot: olyan tizenöt-tizenhat éves lehettem, amikor elkezdett kialakulni közöttünk egy mély, bizalmi kapcsolat, amin a férfivá érésem és az elköltözésem sem változtatott. Nyilván kevesebb időt tudunk együtt tölteni, de megfogadtuk, hogy bármikor számíthatunk egymásra."