Komoly aggodalomra ad okot Noszály Sándor mokkás interjúja

Az nem egy modern hóbort, hogy a számoknak különleges jelentősége van az életünk és az univerzum működésében. Püthagorasz is e gondolat mentén fektette le matematikai törvényeit. Nikola Tesla a 3, a 6 és a 9 megszállottjai volt, de vannak, akik az angyalszámokban hisznek, vagy éppen a Fibonacci-sorozatot tekintik az élet értelmének. Szóval nem lett volna mindenféle alapot nélkülöző Noszály Sándor mondandója a hétfő reggeli Mokkában, de a spiritualitásban elmerült egykori teniszező monológját aligha értette bárki.
Az egykori Nagy Ő néhány hete az Instagram-oldalán már kifejtette, hogy a 9-es és a 11-es szám uralják az ő és tulajdonképpen minden ember életét. Emiatt hívták be a TV2 Mokkába is, ám a monológja hiába tartalmazott a fentebb említett elméletekből foszlányokat, Petőfi, Radnóti és Kosztolányi idézeteket, a műsorvezetők csak döbbenten figyelték, hogy mit is akar Noszály Sándor most átadni nekik, illetve a nézőknek.
Miután kiraktam ezt a 9/11-es rejtélyt, egy hölgy írt nekem Instagramon, akinek 9.2.Erzsi - azaz összeadva 11 - volt a felhasználóneve. Írta, hogy sztrókot kapott, öngyilkossági szándékai vannak. Mondtam, írja meg a címét: Rőzse utca 11, első emelet egyes szám. Elmentem hozzá. Amióta velem ez van, minden számlám 9 és 11, le van fotózva minden sorompó, amin átmegyek 9 és 11. A számoknak energiája van és azok uralják az univerzumot. A 9-esnek azért a legnagyobb az energiája, mert minden szám energiája benne van.
A stúdióban a beszélgetést kétszer is próbálták visszaterelni némi normális mederbe, de Sándor a kérdések hallatán csak a zavaros elméletét folytatta. A 9-11 összefüggésében nemcsak a 2001-es terrortámadások, de Hitler színrelépése és sok más is szóba került.
Majd végül ezzel zárta az interjút Noszály:
„Megfejtettem az egész reinkarnációt: Tesla, Einstein, kvantummechanika, összekevertem a buddhizmussal, mert a kettőnek a találkozása nem volt meg, és így meg tudtam fejteni.”
Az egykori élsportoló tavaly beszélt arról, hogy komoly depresszióval küzdött, illetve más mentális zavarok is jelentkeztek nála. Noszály gondjaira jó ideig nem derült fény, csak miután furcsán kezdett viselkedni a közösségi médiában és több tévéműsorban is.
„Orvoshoz járok és gyógyszert szedek. Nekem a triggerekre kell figyelni – mert ezek miatt mész följebb vagy lejjebb –, nem szabad alkoholt innom, kerülnöm kell a nagy stresszhelyzeteket, mint például a boksz. Mellette pedig lítiumot kell szednem”
– mesélte az Orosz Gyuri RANDOM podcast adásában. A kérdés már csak az, hogy van-e okunk ismét aggódni Sándorért, vagy csak a bonyolult témát nem tudta megfelelően átadni egy reggeli műsor 6 percében.
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