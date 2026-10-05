„A kísértés volt a feladat, a való életben nem tennék ilyet” – Kiderült, mit gondolnak a hűségről A Kísértés bombázói

Október 12-én berobban A Kísértés 2026-os évada, ahol újabb négy páros teszi próbára a kapcsolatát, miközben nyolc mindenre elszánt kísértő lány és nyolc lehetetlen nem ismerő kísértő fiú próbálja meg elcsábítani őket. A csajok közül néhányan most lapunknak meséltek is erről a furcsa szerepről, aminek kapcsán azt is elárulták, mit gondolnak a hűségről.

A Kísértés Fanni, Jázmin és Zsófi számára „csak egy munka”, a valóságban nem kezdenének ki más pasijával (Fotó: Szabolcs László)

A Kísértés 3. évadának kísértői, akárcsak elődeik, igazán magabiztosan költöztek be a fiúk villájába, hiszen úgy gondolják, ha valakik, ők tudják, mitől döglik a légy. Pedig a való életben sosem próbálnák meg valaki más párját elcsábítani.

Nekem nagyon fontos, hogy egy férfi hűséges legyen, és szerintem nem volt egyértelmű a fiúknál, hogy megvan-e az igazi elhatározás, hogy hűséges legyen a párjához. Nekem ez egyáltalán nem szimpatikus a való életben, de itt a műsorban az a lényeg, hogy kiderüljön, kinek mennyire szilárd az elhatározása

– kezdte A Kísértés Zsófija.

„A való életben nem kavarnék olyannal, akinek párja van, mert ha vele megteszi, velem is meg fogja, úgyis mindig lesz szebb meg jobb” – tette még hozzá utólag.

A kísértés volt a feladat, a való életben nem tennék ilyet, hiszen voltam már a másik oldalon nem egyszer, úgyhogy a műsoron kívül biztos nem kezdenék foglalt pasival. Én inkább a nők a nőkért elvét vallom

– jelentette ki határozottan Jázmin is.

„Én sem szeretnék harmadik fél lenni egy kapcsolatban, úgyhogy a való életben biztos nem csinálnék ilyet. De a műsorban viszont nyilván ez egy kihívás volt számunkra, ezért mentünk oda” – értett egyet Fanni is.



A Kísértés új évadának egyik legérdekesebb karaktere kétségtelenül Leila Dunn lesz (Fotó: Szabolcs László)

A Kísértés Leilája nem ilyen jó kislány

Bár egyelőre úgy tűnik, hogy a csajok nagyon tisztességesek – amire persze majd a műsor biztosan rácáfol – de akad olyan is, aki bizony ki meri mondani, hogy korántsem viselkedik mindig ilyen jól.

Tisztességes kereteken belül, de volt olyan, hogy egy foglalt pasinál próbálkoztam. Szóval most is tartom ezt a színvonalat, de nagyon izgalmas lesz, azt garantálom

– mondta ki őszintén Leila.

„Viszont, ha egy ilyen helyzetben jövök össze valakivel, az mindig kényes helyzet. Bennem személy szerint, azt gondolom, hogy maradna egy tüske, mert ha velem megteszi, akkor ugyanúgy megteheti utánam is mással, de vannak azért őrült történetek. Szerintem mindig meg kell adni az esélyt, ki kell próbálni, aztán meglátjuk. Egyszer élünk” – tette még hozzá.