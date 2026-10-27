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Mintha egy mesekönyvbe csöppennél: elképesztő őszi pompában a Vácrátóti Arborétum – fotók

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 27. 16:40
Vácrátótarborétumőszi kirándulás
Az év minden szakában varázslatos, de az igazi, drámai átalakulást az őszi hónapok hozzák el. A vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert, közismert nevén Vácrátóti Arborétum Magyarország leggazdagabb élőnövény-gyűjteményével büszkélkedhet. Tekintsd meg lenyűgöző galériánkat - legyen ez inspiráció egy kis kirándulásra, töltődésre.
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • Ősszel a juharok, tölgyek és bükkök színes lombkoronái festői látványt nyújtanak.
  • A tavak, hidak és a híres vízimalom romantikus hangulatú sétára csábítanak.
  • A hűvösebb napokon is tartogat meglepetéseket a Vácrátóti Arborétum − lesd meg galériánkat!

Nyáron is pihentető a szemnek, frissítő a léleknek, de ősszel olyan, mint egy hatalmas, színes festmény, amelyben élvezet egy kicsit elveszni. A Vácrátóti Arborétum szeptembertől is a csendre, feltöltődésre és a természet közelségére vágyó kirándulók tökéletes úti célja.

Vácrátóti Arborétum őszi pompában.
Vácrátóti Arborétum őszi pompában. 
Fotó: Gábor Zoltán

Őszi színorgia a Vácrátóti Arborétumban 

A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertben (Vácrátóti Arborétum) az is képes lenyugodni, aki okostelefon-addiktív és akinek tele a feje a heti teendőkkel. A kert legfőbb őszi vonzereje a fák lombkoronájának sokszínűsége. Az októberi és novemberi napokon a keleti-ázsiai juharok karmazsinvörösbe, a monumentális mocsárciprusok rozsdabarnába, az évszázados tölgyek és bükkök pedig aranysárgába öltöznek. 

A fák között átszűrődő napfény, a lábunk alatt zizegő avarszőnyeg és a Sződ-Rákos-patak lassú hömpölygése olyan békés, romantikus hangulatot teremt, amely azonnal kiszakítja a látogatót a hétköznapi pörgésből.

Miért éri meg ide látogatni ősszel is?

Nem csak a csodaszép fák miatt. A Nemzeti Botanikus Kert óriási előnye, hogy Budapesttől mindössze egyórányi autóútra vagy kényelmes tömegközlekedéssel is elérhető távolságra fekszik. A közel 13 000 növényfajt számláló kert nemzetközi szinten is elismert tudományos gyűjtemény. A gondosan kialakított sétautak mentén akaratlanul is tanulhatunk. 

vízimalom a Vácrátóti Arborétumban
A vízimalom és környéke a Vácrátóti Arborétum egyik legromantikusabb, legfotogénebb pontja. 
Fotó: Gábor Zoltán

Kastélyparki romantika: hidak, tavak és a híres vízimalom

A kertet a 19. század végén a Vigyázó család alakíttatta át a kor divatjának megfelelő kertté. Ennek köszönhetően a kanyargós utak mentén mesterségesen kialakított műromokat, hangulatos kerti pavilonokat és hidakat találunk.

Legfőbb ékessége a tóparton magasodó vízimalom. Bár valódi őrlőmalomként sohasem működött, az idők során több híres magyar film forgatási helyszíneként szolgált.

Nem maradunk virágok nélkül októberben sem

A tavaszi és nyári virágzás csúcsidőszaka már véget ért, a kert ősszel sem marad virágzó növények nélkül. Az Udvarház környéki ágyásokban a dáliák és az őszi évelők még az első fagyokig kitartóan színesítik a teret. Ha pedig az őszi szél túl hűvössé válna, bármikor bemenekülhetünk az üvegházakba: a Pálmaházban, valamint az Orchidea- és Broméliaházban az év 365 napján trópusi meleg és pazar virágpompa várja a látogatókat.

A vízen úszó színes levelek és a part menti műromok látványa elképesztően fotogén és romantikus.
Az őszi erdőnek sajátos, megnyugtató illata van.
A nyári kánikula után a tiszta, hűvös őszi levegő is vozza a látogatókat.
Tóparti fűzfák és a ritka ázsiai cserjék is utunba kerülhetnek.
Bár Budapesthez közel van, a hatalmas terület és a sűrű növényzet teljesen elnyeli a külvilág zajait
A Nagy-tó partján virginiai mocsárciprusokat is láthatunk.
Az arborétum területe egy rendkívül gazdag és védett rovarvilágnak ad otthont.
Fából készült, tornyos malom és kerti ösvények kísérik a sétát a hidak között
Októberben is különleges élmény a Vácrátóti Arborétumba látogatni
Rozsdabarnától az aranysárgáig
A lábunk alatt zizegő avar természetes hangterápia.
A patakok vize szépen tükrözi a színes lombkoronákat.
A mélyvöröstől a lángoló narancson át az aranysárgáig terjedő színorgia.
A kerten belül látható különféle faépítmények többsége a romantikus tájépítészet öröksége.
Galéria: Őszi pompában a Vácrátóti Arborétum
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• A vízen úszó színes levelek és a part menti műromok látványa elképesztően fotogén és romantikus.

 

Gyönyörködj Vácrátót ékességében:

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