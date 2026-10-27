Mintha egy mesekönyvbe csöppennél: elképesztő őszi pompában a Vácrátóti Arborétum – fotók

Ősszel a juharok, tölgyek és bükkök színes lombkoronái festői látványt nyújtanak.

A tavak, hidak és a híres vízimalom romantikus hangulatú sétára csábítanak.

A hűvösebb napokon is tartogat meglepetéseket a Vácrátóti Arborétum − lesd meg galériánkat!

Nyáron is pihentető a szemnek, frissítő a léleknek, de ősszel olyan, mint egy hatalmas, színes festmény, amelyben élvezet egy kicsit elveszni. A Vácrátóti Arborétum szeptembertől is a csendre, feltöltődésre és a természet közelségére vágyó kirándulók tökéletes úti célja.

Vácrátóti Arborétum őszi pompában.

Fotó: Gábor Zoltán

Őszi színorgia a Vácrátóti Arborétumban

A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertben (Vácrátóti Arborétum) az is képes lenyugodni, aki okostelefon-addiktív és akinek tele a feje a heti teendőkkel. A kert legfőbb őszi vonzereje a fák lombkoronájának sokszínűsége. Az októberi és novemberi napokon a keleti-ázsiai juharok karmazsinvörösbe, a monumentális mocsárciprusok rozsdabarnába, az évszázados tölgyek és bükkök pedig aranysárgába öltöznek.

A fák között átszűrődő napfény, a lábunk alatt zizegő avarszőnyeg és a Sződ-Rákos-patak lassú hömpölygése olyan békés, romantikus hangulatot teremt, amely azonnal kiszakítja a látogatót a hétköznapi pörgésből.

Miért éri meg ide látogatni ősszel is?

Nem csak a csodaszép fák miatt. A Nemzeti Botanikus Kert óriási előnye, hogy Budapesttől mindössze egyórányi autóútra vagy kényelmes tömegközlekedéssel is elérhető távolságra fekszik. A közel 13 000 növényfajt számláló kert nemzetközi szinten is elismert tudományos gyűjtemény. A gondosan kialakított sétautak mentén akaratlanul is tanulhatunk.

A vízimalom és környéke a Vácrátóti Arborétum egyik legromantikusabb, legfotogénebb pontja.

Fotó: Gábor Zoltán

Kastélyparki romantika: hidak, tavak és a híres vízimalom

A kertet a 19. század végén a Vigyázó család alakíttatta át a kor divatjának megfelelő kertté. Ennek köszönhetően a kanyargós utak mentén mesterségesen kialakított műromokat, hangulatos kerti pavilonokat és hidakat találunk.

Legfőbb ékessége a tóparton magasodó vízimalom. Bár valódi őrlőmalomként sohasem működött, az idők során több híres magyar film forgatási helyszíneként szolgált.

Nem maradunk virágok nélkül októberben sem

A tavaszi és nyári virágzás csúcsidőszaka már véget ért, a kert ősszel sem marad virágzó növények nélkül. Az Udvarház környéki ágyásokban a dáliák és az őszi évelők még az első fagyokig kitartóan színesítik a teret. Ha pedig az őszi szél túl hűvössé válna, bármikor bemenekülhetünk az üvegházakba: a Pálmaházban, valamint az Orchidea- és Broméliaházban az év 365 napján trópusi meleg és pazar virágpompa várja a látogatókat.