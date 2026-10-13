Berki Artúr kisfia már lassan kétéves: „Tiszta zene a gyerekünk”

Berki Artúrnak a zenei iránti szenvedélye az utóbbi időszakban teljesen háttérbe szorult – egészen mostanáig.
„A Megasztárt régóta szerettem volna kipróbálni, így amikor visszatért a képernyőre, jelentkeztem, hiszen ez egy jó alkalom arra, hogy jobban szem előtt legyek, és esetleg új dalokat adjak ki. A gyerek születése óta nem tudtam a zenével foglalkozni, így ezzel a lehetőséggel a kimaradt időszakot szerettem volna kompenzálni” – kezdte a hot!-nak a tehetséges szerző-előadó.
Nem tagadja, hogy voltak olyan pillanatok, amikor legszívesebben mindent feladott volna, ám a szerettei mindig erőt adtak a folytatáshoz.
A családom az inspirációm abban, hogy ne adjam fel. Őszintén szólva volt egy-két alkalom, amikor elgyengültem, hiszen teljesen kilátástalannak láttam a helyzetet, ám ilyenkor mindig veszek egy mély levegőt, és megyek tovább. Nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy ilyen gyönyörű családom van, értük éri meg igazán küzdeni.
Úgy tűnik, a zenei gének öröklődnek a családban, hiszen Artúr és a kedvese nap mint nap elámulnak azon, hogy milyen elképesztő képességei vannak a trónörökösnek.
„Artúrka már egyéves kora előtt olyat produkált, hogy a feleségemmel azt hittük, ilyen csak a mesékben létezik. Amikor lejátszunk neki dalokat, teljesen tiszta hangnemben énekli, konkrétan még a modulációkat is le tudja követni. Ráadásul a táncot és a koreográfiát is azonnal elsajátítja. Hála a Jóistennek, tiszta zene a gyerekünk, tele van muzikalitással. Mondhatni, hogy már ezzel a tehetséggel született” – mesélte Az ének iskolája sztárja.
Artúr, példás édesapaként igyekszik mindent megadni a gyermekének, tudatosan tervezi a jövőjét is.
Most lesz kétéves, még pici, de nagyon okos, értelmes gyerek. Bármit ki tud ejteni, és ha ideges, már vissza is felesel. Szeretnék egy kitartó, erős ember lenni a szemében. Úgy gondolom, hogy az életében az a legfontosabb, hogy a támaszai legyünk, és egyengessük az útját. Próbálok előre gondolkodni és megteremteni neki az alapokat; a zenei karrierem is ezt szolgálja. Ha tíz vagy akár már öt év múlva úgy dönt, hogy ő is énekes szeretne lenni, akkor mindenben támogatni fogom!
Bár a mindennapokban civil munkát vállalt, a zene iránti szenvedélye egyetlen pillanatra sem múlt el.
Előadónak és dalszerzőnek tartom magam, hiszen szinte az összes dalszövegemet én írtam, ráadásul sokszor szereztem zenét más előadóknak is. Zenészcsaládban nőttem fel, így hétéves korom óta ezzel foglalkozom. Bár jelenleg taxizom, elsősorban énekes vagyok, és csak utána jön a sofőrködés. Soha nem fogom feladni az álmaimat, és ezzel a kitartással a kisfiamnak is szeretnék példát mutatni. Szerencsére már eddig is rengeteg siker ért: komoly nézettségek, televíziós műsorok és hatalmas tapasztalat
– árulta el a Megasztár tehetsége.
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