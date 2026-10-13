Berki Artúr kisfia már lassan kétéves: „Tiszta zene a gyerekünk”

Berki Artúrnak a zenei iránti szenvedélye az utóbbi időszakban teljesen háttérbe szorult – egészen mostanáig.

Berki Artúr most a Megasztárban próbálja ki magát (Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Berki Artúrt a családja motiválja, hogy ne adja fel a zenélést

„A Megasztárt régóta szerettem volna kipróbálni, így amikor visszatért a képernyőre, jelentkeztem, hiszen ez egy jó alkalom arra, hogy jobban szem előtt legyek, és esetleg új dalokat adjak ki. A gyerek születése óta nem tudtam a zenével foglalkozni, így ezzel a lehetőséggel a kimaradt időszakot szerettem volna kompenzálni” – kezdte a hot!-nak a tehetséges szerző-előadó.

Nem tagadja, hogy voltak olyan pillanatok, amikor legszívesebben mindent feladott volna, ám a szerettei mindig erőt adtak a folytatáshoz.

A családom az ins­pi­rá­cióm abban, hogy ne adjam fel. Őszintén szólva volt egy-két alkalom, amikor elgyengültem, hiszen teljesen kilátástalannak láttam a helyzetet, ám ilyenkor mindig veszek egy mély levegőt, és megyek tovább. Nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy ilyen gyönyörű családom van, értük éri meg igazán küzdeni.

A fiatal édesapa Artúrka jövőjét szeretné egyengetni (Fotó: hot! magazin/ TV2)

Úgy tűnik, a zenei gének öröklődnek a családban, hiszen Artúr és a kedvese nap mint nap elámulnak azon, hogy milyen elképesztő képességei vannak a trónörökösnek.

„Artúrka már egyéves kora előtt olyat produkált, hogy a feleségemmel azt hittük, ilyen csak a mesékben létezik. Amikor lejátszunk neki dalokat, teljesen tiszta hangnemben énekli, konkrétan még a modulációkat is le tudja követni. Ráadásul a táncot és a koreográfiát is azonnal elsajátítja. Hála a Jóistennek, tiszta zene a gyerekünk, tele van muzikalitással. Mondhatni, hogy már ezzel a tehetséggel született” – mesélte Az ének iskolája sztárja.

Artúr, példás édesapaként igyekszik mindent megadni a gyermekének, tudatosan tervezi a jövőjét is.