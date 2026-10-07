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„Ezek között a srácok között érzem jól magam” – Bárdosi Sanyi biztonsági őrként dolgozik

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Bárdosi Sanyi
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 07. 15:15
munkavallomás
Megtörte a csendet a birkózó. Bárdosi Sanyi elárulta, miért tűnt fel munkaruhában egy budapesti szórakozóhely bejáratánál.
Boróka Noémi
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Nem maradt titok, miért tűnt fel Bárdosi Sanyi egy budapesti szórakozóhely bejáratánál. Az olimpiai ezüstérmes birkózóról egy Redditre feltöltött fotó miatt indult el a találgatás, most azonban ő maga tisztázta a helyzetet a Mokkában: valóban besegít a biztonsági munkában, és azt mondja, jól érzi magát a küzdősportolók között.

Bárdosi Sanyi kék kockás ingben zsebre tett kézzel beszél.
Bárdosi Sanyi sportolóként lett ismert, olimpiai ezüstérmes birkózó (Fotó: Gabor Zoltan)

Egy fotó miatt indult el Bárdosi Sanyiról a találgatás

Néhány nappal ezelőtt egy fotó jelent meg a Redditen, amelyen a bejegyzés készítője szerint Bárdosi Sándor látható egy budapesti szórakozóhely bejáratánál. A képhez hamar érkeztek a kommentek, és többen azt kezdték találgatni, hogy az olimpiai ezüstérmes sportoló kidobóként dolgozik. Most maga az érintett adott választ a kérdésre.

Küzdősportoló vagyok, ezek között a srácok között érzem jól magam. Én most már vállalkozásokból élek, nincs már erre szükségem. Viszont nagyon jó a kapcsolatom a szórakozóhellyel

kezdte Sanyi, aki azt is elárulta, hogy nem elsősorban saját maga miatt vállalta el a munkát.

Bárdosi Sanyi és felesége, Ildikó összekarolva mosolyognak a kamerába.
Bárdosi Sanyi felesége: Bárdosi Ildikó személyi edzőként dolgozik (Fotó: Markovics Gábor)

Nekem az volt a fő célom, hogy azok a srácok, akik nálam edzenek, és szükségük lenne a munkára, őket itt tudjanak dolgozni és pénzt keresni

Bárdosi szerint a mostani történethez egy nyári esemény is hozzájárult. „Nyáron Sziget Fesztivál volt, tele volt turistával a város. És mondták, hogy nagyon kevesen vannak, megkérdezték, bemennék-e segíteni. Bementem és le is fotóztak, hogy ott segítek” – mondta.

És bár akadtak olyan hozzászólások, amelyek megpróbálták kellemetlen színben feltüntetni, hogy egy ismert sportoló biztonsági munkát végez, mások éppen arra hívták fel a figyelmet, hogy nincs ebben semmi szégyellnivaló. Bárdosi Sándor pedig maga is egyértelművé tette: nem érzi kellemetlennek, hogy időnként beáll dolgozni. Sőt, a számára ismerős közegben érzi jól magát, és közben azoknak a fiataloknak is tud segíteni, akik nála edzenek.

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