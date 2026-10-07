„Ezek között a srácok között érzem jól magam” – Bárdosi Sanyi biztonsági őrként dolgozik

Nem maradt titok, miért tűnt fel Bárdosi Sanyi egy budapesti szórakozóhely bejáratánál. Az olimpiai ezüstérmes birkózóról egy Redditre feltöltött fotó miatt indult el a találgatás, most azonban ő maga tisztázta a helyzetet a Mokkában: valóban besegít a biztonsági munkában, és azt mondja, jól érzi magát a küzdősportolók között.

Bárdosi Sanyi sportolóként lett ismert, olimpiai ezüstérmes birkózó (Fotó: Gabor Zoltan)

Egy fotó miatt indult el Bárdosi Sanyiról a találgatás

Néhány nappal ezelőtt egy fotó jelent meg a Redditen, amelyen a bejegyzés készítője szerint Bárdosi Sándor látható egy budapesti szórakozóhely bejáratánál. A képhez hamar érkeztek a kommentek, és többen azt kezdték találgatni, hogy az olimpiai ezüstérmes sportoló kidobóként dolgozik. Most maga az érintett adott választ a kérdésre.

Küzdősportoló vagyok, ezek között a srácok között érzem jól magam. Én most már vállalkozásokból élek, nincs már erre szükségem. Viszont nagyon jó a kapcsolatom a szórakozóhellyel

– kezdte Sanyi, aki azt is elárulta, hogy nem elsősorban saját maga miatt vállalta el a munkát.

Bárdosi Sanyi felesége: Bárdosi Ildikó személyi edzőként dolgozik (Fotó: Markovics Gábor)

Nekem az volt a fő célom, hogy azok a srácok, akik nálam edzenek, és szükségük lenne a munkára, őket itt tudjanak dolgozni és pénzt keresni

Bárdosi szerint a mostani történethez egy nyári esemény is hozzájárult. „Nyáron Sziget Fesztivál volt, tele volt turistával a város. És mondták, hogy nagyon kevesen vannak, megkérdezték, bemennék-e segíteni. Bementem és le is fotóztak, hogy ott segítek” – mondta.