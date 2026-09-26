Mindenki róla beszél: szexi cuccban mutatta meg bájait a teniszsztár

Arina Szabalenka a milánói divathéten debütált a kifutón, ahol a Gucci bemutatóján modellkedett. A 28 éves fehérorosz teniszsztár egy régóta dédelgetett álmát váltotta valóra a szerepléssel. A női tenisz világranglista második helyezettje a bemutatón egy testhezálló, barna színű, csillogó ruhát viselt. Az eseményről készült fotókat és videókat megosztotta az Instagram-oldalán is – ahol többek között egy macskaszerű pózt is bemutatott –, a rajongói pedig teljesen elragadtatva kommentálták a megjelenését.

Arina Szabalenka a kifutón szerepelt Fotó: Getty Images via AFP

Arina Szabalenka luxusmárkával szerződött

A kétszeres US Open-győztes sportoló még januárban jelentette be, hogy szerződést kötött a luxusmárkával - írja a The Sun. Ezzel a férfi világelső Jannik Sinner mellé csatlakozott a Gucci elit sportolói csapatában. Szabalenka rendszeres vendéggé vált a Gucci divatbemutatóinak első soraiban (olyan hírességek mellett ülve, mint Donatella Versace vagy Shawn Mendes), fotózásokon viseli a legújabb kollekciókat (például a Vogue Italia-nak bemutatva a táskája tartalmát), és még egy közös kampányt is készített a Beats by Dre és a Gucci kollaborációjában.

Szabalenka korábban úgy nyilatkozott, hogy a Gucci mindig is a kedvenc, hozzá legjobban passzoló márkája volt, és célja, hogy az együttműködéssel még több divatot vigyen be a tenisz világába. A nyáron éppen ezért kritizálták őt a szurkolók, hogy a tenisz háttérbe szorult, inkább más területeken aktív, és túl sok szexi képet oszt meg magáról.