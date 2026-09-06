Egyéves korában hunyt el a mindig mosolygós kisfiú, súlyos betegséggel küzdött

Egy mindig vidám kisfiú egyéves korában hunyt el, miután egy ritka neurológiai betegséggel küzdött. Ruben Jude Cross rövid életének jelentős részét kórházban töltötte.
A kisfiú agykamrái megnagyobbodtak és nem sokkal később teljes testet érintő disztóniát diagnosztizáltak nála. Ez egy neurológiai mozgászavar, amely az izmok önkéntelen, akaratlan összehúzódását okozza. Összetört szülei, Jules Ellis és Bradley Cross bejelentették, hogy Ruben augusztus 14-én este körülbelül 21 órakor meghalt.
Körülbelül egy hónapon keresztül kapott életvégi ellátást Angliában, a somerseti Tauntonban található Musgrove Park Hospitalban.
Fájdalmak nélkül távozott. Hosszú és nehéz harcot vívott, és annyira büszkék vagyunk arra, hogy milyen erős volt a kisfiunk. Szeretünk téged, Ruben Cross, örökké és mindig
- nyilatkozta az anyuka.
A család szerint Ruben megnagyobbodott agykamrái tovább tágultak, nyomást gyakoroltak az agyára, és emiatt a kisfiú légzése leállt. Az orvosok állítólag minden rendelkezésre álló kezelési lehetőséget kimerítettek, mielőtt Ruben életvégi ellátásba került.
Édesapja, Bradley elmondta, hogy a gyermekük az együtt töltött 19 hónap alatt felbecsülhetetlen mennyiségű boldogságot hozott az életükbe - írja a Mirror.
Micsoda kisfiú voltál. Nincsenek szavak arra, hogy leírják, mennyi örömet hoztál nekem az elmúlt 19 hónapban. Szeretlek, kisfiam, és minden egyes pillanatot, amit veled tölthettem, örökké őrizni fogok. Mindig a legnagyobb vigyor volt az arcodon, ez annyira illett hozzád... A világ nem volt elég jó hozzád. Annyira szeretlek.
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