Egyéves korában hunyt el a mindig mosolygós kisfiú, súlyos betegséggel küzdött

Egy mindig vidám kisfiú egyéves korában hunyt el, miután egy ritka neurológiai betegséggel küzdött. Ruben Jude Cross rövid életének jelentős részét kórházban töltötte.

A kisfiú hősiesen küzdött a betegséggel, de augusztusban örökre lehunyta a szemét. Szerettei gyászolják / Fotó: Ksenia Chernaya / Pexels

A beteg kisfiú a kórházban hunyt el

A kisfiú agykamrái megnagyobbodtak és nem sokkal később teljes testet érintő disztóniát diagnosztizáltak nála. Ez egy neurológiai mozgászavar, amely az izmok önkéntelen, akaratlan összehúzódását okozza. Összetört szülei, Jules Ellis és Bradley Cross bejelentették, hogy Ruben augusztus 14-én este körülbelül 21 órakor meghalt.

Körülbelül egy hónapon keresztül kapott életvégi ellátást Angliában, a somerseti Tauntonban található Musgrove Park Hospitalban.

Fájdalmak nélkül távozott. Hosszú és nehéz harcot vívott, és annyira büszkék vagyunk arra, hogy milyen erős volt a kisfiunk. Szeretünk téged, Ruben Cross, örökké és mindig

- nyilatkozta az anyuka.

Boy who 'had the biggest smile' dies after health battle



Reuben, age 1, was born with enlarged ventricles in his brain and was diagnosed with full-body dystonia shortly afterwards



His parents said Ruben died on August 14https://t.co/8dvFta6QW3 pic.twitter.com/YnDrAE011j — BirdieBittern (@BirdieBittern) August 24, 2026

A család szerint Ruben megnagyobbodott agykamrái tovább tágultak, nyomást gyakoroltak az agyára, és emiatt a kisfiú légzése leállt. Az orvosok állítólag minden rendelkezésre álló kezelési lehetőséget kimerítettek, mielőtt Ruben életvégi ellátásba került.

Édesapja, Bradley elmondta, hogy a gyermekük az együtt töltött 19 hónap alatt felbecsülhetetlen mennyiségű boldogságot hozott az életükbe - írja a Mirror.