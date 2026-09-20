Brasch Bence keresztbe tett Sofinak: miatta nem valósulhat meg az énekesnő álma?

Szeptember 20-án elkezdődik a Sztárban Sztár új évada, ahol újabb 12 elismert énekes küzd baj az ország legsokoldalúbb tehetsége címért. A versenyzők között van Brasch Bence és Ádám Szófia, művésznevén Sofi is, akik úgy tűnik némi ellentétbe kerültek már az első adás előtt. Valószínűleg korábban még sosem kapkodtak így énekesek Kasza Tibiért. Mutatjuk, mi történt!

Brasch Bence is versenyez a Sztárban Sztár 2026-os évadában: az első adásban Kasza Tibit formálja meg (Fotó: MW Bulvár)

Brasch Bence Kasza Tibiként lép majd színpadra a Sztárban Sztár első adásban, ezzel megmentve ellenfelét, Komonyi Zsuzsit, aki már A Nagy Duettben is rettegve adta elő a Crystal slágerét, Fekete Pákóval az oldalán. Sofi azonban nem örül ennyire a helyzetnek, sőt, már a műsor sajtótájékoztatóján arról mesélt, hogy mennyire imádja a műsorvezető dalait, és milyen szívesen formálná meg őt az egyik adásban. Így hát különösen rosszul érinthette, hogy vetélytársa elhappolta előle a lehetőséget. A színész szerint azonban nem kizárt, hogy az évad során egyszer-egyszer mindketten Kasza Tibinek érezhetik magukat.

Kasza Tibi Nem kell más című számával fogok kezdeni, amit én hallgattam, és nagyon szeretem, ahogy Tibi énekel, meg egyébként ő nagyon karakteres, szóval nagy az elvárás, hogy mi mindent kell levenni

– mesélte a TV2 kamerái előtt.

„Sofi szerintem nagyon fog örülni, hogy Kasza Tibit fogok énekelni, mert ő nagyon szeretett volna Kasza Tibit énekelni, de most én fogok. Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy ő már nem fog, de az is simán lehet, hogy igen. Az viszont biztos, hogy az első adásban én fogok Kasza Tibit énekelni” – jelentette ki versenytársa álmával kapcsolatban Bence.

Sofi Amy Winehouseként fog színpadra lépni vasárnap a Sztárban Sztárban (Fotó: László Szabolcs)

A Sztárban Sztár Sofi másik álmát váltotta valóra

Persze a fiatal énekesnő még így sem lehet csalódott, hiszen az ikonikus Amy Winehouse megformálását kapta feladatul, aki ráadásul kifejezetten közel áll a szívéhez. Sofi korábban már többször mesélt arról, hogy a tragikusan fiatalon elhunyt énekesnő az, aki még gyerekként arra inspirálta, hogy énekesnő legyen. Ráadásul tavaly a legjobb barátnője, Halastyák Fanni, azaz Nemazalány is megkapta ezt a feladatot, így valószínűleg nem bánja annyira, hogy Amy Winehouse bőrébe bújhat Kasza Tibié helyett.