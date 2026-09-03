Az ázsiai ízek kerülnek a középpontba szeptemberben a SPAR üzletekben

Az ázsiai konyha népszerűsége aligha meglepő: gyors, látványos, tele van izgalmas textúrákkal és olyan ízekkel, amelyekkel egy egyszerű hétköznapi vacsorát is könnyű feldobni. Ráadásul ma már nem feltétlenül kell hozzá szaküzletet keresni – egy adag gyoza, egy üveg kimchi, némi rizs, zöldség és egy ütős szósz sokszor elég ahhoz, hogy otthon is ázsiai hangulatú vacsora kerüljön az asztalra. A SPAR szeptember 3-tól ázsiai válogatással kényeztet bennünket – mutatjuk, mit érdemes beszerezni!

A SPAR szeptember 3-tól induló kínálatában a jól ismert ázsiai alapanyagok mellett több koreai újdonság is szerepel

Kimchi, gyoza, ramen – indulhat az ázsiai kóstolgatás

A SPAR mostani kínálatának egyik legérdekesebb része a koreai ízekre épülő válogatás. A katalógusban több terméknél is ott az „új” jelzés, így azok is találhatnak felfedeznivalót, akik már rutinosan mozognak a szójaszósz, a ramen és a kimchi világában.

A koreai konyha egyik megkerülhetetlen alapja a kimchi, vagyis a fűszeres, erjesztett zöldségféle, amelyet leggyakrabban káposztából készítenek. Nemcsak köretként izgalmas: kerülhet sült rizsbe, ramenbe, szendvicsbe, tojásos ételekbe, de akár egy egyszerű pirított zöldséges fogást is teljesen új szintre emelhet. Most többféle kimchi is feltűnik a választékban: a SPAR bio-kimchi mellett Kühlmann, illetve Fresco Deli változat is szerepel a koreai oldalon. A SPAR bio-kimchi MySPAR áron 1799 forintos, a Kühlmann kimchi 1690 forintos, a Fresco Deli kimchi pedig 1490 forintos áron kerül a polcokra.

Tipp: Ha még soha nem kóstoltál kimchit, elsőre érdemes kisebb mennyiséggel próbálkozni: karakteres, savanykás, csípős és sós egyszerre, vagyis nem éppen a „mindenki első falatra megszereti” kategória. Viszont egy jó rántott rizsben vagy egy tál gőzölgő ramenben könnyű beleszeretni.

Az ázsiai fagyasztott kínálatba többféle gyoza, illetve koreai mandu is szerepel. Ezekkel akkor is könnyű dolgunk van, ha nincs kedvünk tésztát gyúrni és egyesével hajtogatni a töltött batyukat. A gyorsfagyasztott gyoza serpenyőben, kevés vízzel és olajjal néhány perc alatt elkészíthető, és már csak egy szójaszószos vagy csípős mártogatós kell mellé. A katalógusban a gyoza 1299 forintos áron szerepel, míg a Bibigo gombócok között 1799 forintos változat is található. És ha már gombóc: az ázsiai konyhában éppen az a jó, hogy ugyanaz az alapötlet országonként teljesen más karaktert kaphat. A japán gyoza, a koreai mandu és a kínai dim sum ugyan nem ugyanaz, de mindegyik remek belépő az ázsiai konyha világába - írja a Mindmegette oldala.