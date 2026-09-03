Kiderült mi okozta Tim Curry halálának okát. A halotti anyakönyvi kivonat szerint a 80 éves brit sztár koszorúér-betegségben hunyt el, de halálához két korábbi jelentős egészségügyi probléma - agyvérzés, veserák - is hozzájárult.

Tim Curry halálát koszorúér-betegség okozta (Fotó: AdMedia /MediaPunch / Northfoto)

Tim Curry halálának oka koszorúér-betegség volt

halálának oka koszorúér-betegség volt A halotti anyakönyvi kivonatból továbbá az is kiderült, hogy a korábbi jelentős egészségügyi problémái - agyvérzés, veserák - is szerepet játszottak a halálában

A 80 éves színész augusztus 25-én hunyt el Los Angeles-i otthonában.

Kiderült Tim Curry halálának oka

A People a Los Angeles megyei közegészségügyi hatóság dokumentumai alapján nyilvánosságra hozta Tim Curry halálának oka. A megszerzett dokumentumok szerint a 80 éves színész halálának elsődleges oka koszorúér-betegség volt, de két korábbi jelentős egészségügyi probléma - agyvérzés, veserák - is fel volt tüntetve, amelyek hozzájárulhattak a halálához. Továbbá az iratokból kiderült az is, hogy egyik betegsége miatt sem végeztek rajta műtéti beavatkozást.

Tim Curry stroke-ja után kerekesszékbe került (Fotó: mpi991/MediaPunch / Northfoto)

Tim Curry betegségei

A Reszkessetek, betörők! 2 sztárja 2012 júliusában szenvedett el súlyos agyvérzést, miközben masszázson vett részt. A stroke után Tim Curry bal oldala lebénult, és egy ideig beszélni sem tudott. És bár a hangját és beszédképességét később visszanyerte, a mozgásában maradandó korlátozások alakultak ki nála. Ezt követően kénytelen volt visszavonulni a hagyományos színpadi és filmes szereplésektől, de a karrierjét ezek után sem adta fel. Elsősorban szinkronszerepeket vállalt, amelyek lehetővé tették számára, hogy továbbra is aktív maradjon a szakmában. 2025-ben, The Rocky Horror Picture Show bemutatásának 50. évfordulója alkalmából azonban ismét nyilvánosság elé állt, ekkor derült ki sokak számára, hogy Tim Curry kerekesszékbe került. De minden nehézség ellenére is megőrizte jellegzetes humorát és akkor azt nyilatkozta egészségi állapotáról: