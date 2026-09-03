Kiderült Tim Curry halálának oka

Kiderült mi okozta Tim Curry halálának okát. A halotti anyakönyvi kivonat szerint a 80 éves brit sztár koszorúér-betegségben hunyt el, de halálához két korábbi jelentős egészségügyi probléma - agyvérzés, veserák - is hozzájárult.
A People a Los Angeles megyei közegészségügyi hatóság dokumentumai alapján nyilvánosságra hozta Tim Curry halálának oka. A megszerzett dokumentumok szerint a 80 éves színész halálának elsődleges oka koszorúér-betegség volt, de két korábbi jelentős egészségügyi probléma - agyvérzés, veserák - is fel volt tüntetve, amelyek hozzájárulhattak a halálához. Továbbá az iratokból kiderült az is, hogy egyik betegsége miatt sem végeztek rajta műtéti beavatkozást.
A Reszkessetek, betörők! 2 sztárja 2012 júliusában szenvedett el súlyos agyvérzést, miközben masszázson vett részt. A stroke után Tim Curry bal oldala lebénult, és egy ideig beszélni sem tudott. És bár a hangját és beszédképességét később visszanyerte, a mozgásában maradandó korlátozások alakultak ki nála. Ezt követően kénytelen volt visszavonulni a hagyományos színpadi és filmes szereplésektől, de a karrierjét ezek után sem adta fel. Elsősorban szinkronszerepeket vállalt, amelyek lehetővé tették számára, hogy továbbra is aktív maradjon a szakmában. 2025-ben, The Rocky Horror Picture Show bemutatásának 50. évfordulója alkalmából azonban ismét nyilvánosság elé állt, ekkor derült ki sokak számára, hogy Tim Curry kerekesszékbe került. De minden nehézség ellenére is megőrizte jellegzetes humorát és akkor azt nyilatkozta egészségi állapotáról:
Még mindig nem tudok járni, ezért ülök ebben a buta székben, és ez nagyon korlátozza a mozgásomat. Így egyelőre nem fogok énekelni, és táncolni sem fogok. Még mindig komoly problémáim vannak a bal lábammal
Tim Curry olyan ikonikus szerepekkel írta be magát a filmtörténetbe, mint Dr. Frank-N-Furter a The Rocky Horror Picture Show-ban, Pennywise, a gonosz bohóc Stephen King Az című történetének 1990-es televíziós feldolgozásában, valamint a gyanakvó szállodai portás, Mr. Hector a Reszkessetek, betörők! 2-ben. De különleges hangja és utánozhatatlan jelenléte miatt filmes öröksége halála után is több generáción átível majd.
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