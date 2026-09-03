Három hónapig voltak külön, gyermekkori szerelmével költözik a rekorder világbajnok

Rekordösszegért igazolt a Chelsea-től a Manchester Cityhez Enzo Fernandez. A világbajnok argentin futballistáért 125 millió fontot fizettek. A klubcsere azt jelenti, hogy Enzo Fernandez a családjával együtt Londonból Manchesterbe költözik. A labdarúgó évek óta a gyönyörű influenszerrel, Valentina Cervantes-szel él együtt, akivel még tinikorukban jöttek össze, és azóta két gyermekük született.

Valentina Cervantes és Enzo Fernandez a 2022-es vb-döntő után Fotó: AFP

Valentina Cervantes és Enzo Fernandez tinikorukban jöttek össze

Valentina és Enzo 2018-ban ismerkedtek meg Buenos Airesben.

„16 éves korában ismerkedtem meg Enzóval, 17 évesen összeköltöztünk. Mindketten San Martínból származunk, van egy közös baráti körünk. Ő régebben Mar del Tuyúba járt nyaralni, 2018-ban pedig én is odautaztam a családommal, és akkor ismerkedtem meg vele igazán. A strandon találkoztunk, azon a nyáron beszélgettünk, de csak az év végén jöttünk össze igazán. Az első randinkra a unokaöccse vidéki házába hívott meg, ahol a születésnapját ünnepelték” - mesélte az első időszakról Valentina, akit a The Sun idézett.

2020-ban megszületett első gyermekük, Olivia.

„Amikor Olivia megszületett, egy Urquizában lévő garzonlakásban laktunk, amit Enzo ügynöke fizetett. A Covid-járvány idején hármasban voltunk, én egy call centerben dolgoztam, Enzo még nem kapott fizetést. Akkoriban a lányunk használt ruháit a Facebook Marketplace-en vettük. Busszal jártunk, átszállással utaztunk, és a nap végén otthon találkoztunk.”

Aztán minden megváltozott: Enzo Fernandez az argentin sztárcsapatnál, a River Plate-nél játszott, majd 2022-ben a Benfica csapatához igazolt. Valentina és Olivia Lisszabonba költöztek, hogy új életet kezdjenek, de nem maradtak sokáig, mert öt hónappal később az angol Chelsea-hez került, amely brit rekordnak számító 107 millió fontot fizetett érte. 2023 októberében Enzo és Valentina családja fiúval bővült, amikor megszületett Benjamin.

Habár a felszínen minden ideálisnak és boldognak tűnt, 2024 novemberében Enzo és Valentina szakítottak. Az argentin újságírónő, Julieta Argenta azt állította, hogy Fernandez elmondta neki, „egyedül akart élni”. Valentina a Paparazzi magazinnak adott interjúban elismerte, hogy a szakítás teljesen váratlanul érte.