Három hónapig voltak külön, gyermekkori szerelmével költözik a rekorder világbajnok

Rekordösszegért igazolt a Chelsea-től a Manchester Cityhez Enzo Fernandez. A világbajnok argentin futballistáért 125 millió fontot fizettek. A klubcsere azt jelenti, hogy Enzo Fernandez a családjával együtt Londonból Manchesterbe költözik. A labdarúgó évek óta a gyönyörű influenszerrel, Valentina Cervantes-szel él együtt, akivel még tinikorukban jöttek össze, és azóta két gyermekük született.
Valentina és Enzo 2018-ban ismerkedtek meg Buenos Airesben.
„16 éves korában ismerkedtem meg Enzóval, 17 évesen összeköltöztünk. Mindketten San Martínból származunk, van egy közös baráti körünk. Ő régebben Mar del Tuyúba járt nyaralni, 2018-ban pedig én is odautaztam a családommal, és akkor ismerkedtem meg vele igazán. A strandon találkoztunk, azon a nyáron beszélgettünk, de csak az év végén jöttünk össze igazán. Az első randinkra a unokaöccse vidéki házába hívott meg, ahol a születésnapját ünnepelték” - mesélte az első időszakról Valentina, akit a The Sun idézett.
2020-ban megszületett első gyermekük, Olivia.
„Amikor Olivia megszületett, egy Urquizában lévő garzonlakásban laktunk, amit Enzo ügynöke fizetett. A Covid-járvány idején hármasban voltunk, én egy call centerben dolgoztam, Enzo még nem kapott fizetést. Akkoriban a lányunk használt ruháit a Facebook Marketplace-en vettük. Busszal jártunk, átszállással utaztunk, és a nap végén otthon találkoztunk.”
Aztán minden megváltozott: Enzo Fernandez az argentin sztárcsapatnál, a River Plate-nél játszott, majd 2022-ben a Benfica csapatához igazolt. Valentina és Olivia Lisszabonba költöztek, hogy új életet kezdjenek, de nem maradtak sokáig, mert öt hónappal később az angol Chelsea-hez került, amely brit rekordnak számító 107 millió fontot fizetett érte. 2023 októberében Enzo és Valentina családja fiúval bővült, amikor megszületett Benjamin.
Habár a felszínen minden ideálisnak és boldognak tűnt, 2024 novemberében Enzo és Valentina szakítottak. Az argentin újságírónő, Julieta Argenta azt állította, hogy Fernandez elmondta neki, „egyedül akart élni”. Valentina a Paparazzi magazinnak adott interjúban elismerte, hogy a szakítás teljesen váratlanul érte.
„Minden rendben volt, és hirtelen azt mondta nekem, hogy nem akarja tovább csinálni” - mondta Valentina, aki azt is elárulta, hogy perceken át sírt a szakítás után.
Három hónapig voltak külön, és újra összejöttek
- a pletykák szerint Enzo Fernandez egyik argentin csapattársa próbálta elcsábítani Valentinát.
Azóta együtt vannak és most Manchesterben telepednek le a rekordot jelentő átigazolás után.
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