Elképesztő, mire vetemedett az iskolai gondnok, a kamerák buktatták le

Miután Timothy Walters 17 éven át takarította az Albany iskoláiban tanuló diákok után maradt rendetlenséget, az iskola főgondnoka úgy döntött, hogy egyáltalán nem megy haza munka után.

Az iskola volt a gondnok utolsó reménye

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A gondnok beköltözött az iskolába

„Nem volt máshová mennem” – mondta a 36 éves Walters arról, miért lett a Hackett Middle School az otthona.

A nővéremmel és a párjával éltem, de szükségük volt egy kis időre kettesben, hogy a saját problémáikkal foglalkozzanak.

Walters elmondása szerint sok gyerektartást fizetett a párjának négy tinédzser gyermekük után, ezért nem maradt elég pénze arra, hogy saját lakást béreljen. A férfi hat hónapon keresztül titokban élt az iskola legfelső emeletén kialakított lakásában, mígnem felfedezték a rögtönzött otthonát.

A New York állam északi részén található Hackett Middle School egyik helyiségét alakította át magának ideiglenes lakássá. Az iskolakörzet felfüggesztette Walterst, amíg vizsgálat folyt ellene, de végül június 23-án felmondott. A költségtakarékos megoldást választó gondnok tavaly októberben beismerte, hogy a negyedik emeleti helyiséget rögtönzött garzonlakássá alakította. A szobában több ágy, egy mini hűtőszekrény és különféle bútorok is voltak. Sőt, hétvégenként még vendégei is voltak: négy tinédzser gyermeke, akik akkor maradtak az apjukkal az iskola titkos lakásában, amikor Waltersnél voltak elhelyezve. Ilyenkor senki sem tartózkodott az épületben, aki észrevehette volna őket.

Walters szerint a negyedik emeleti helyiséget évek óta nem használták. Akkor bukott le, amikor az Albany City School District tisztviselői biztonsági kamerák felvételeit vizsgálták, miközben olyan gondnokok után nyomoztak, akiket azzal gyanúsítottak, hogy hamis túlórákat számoltak el. Walterst nem vádolták azzal, hogy ő is ezt tette volna, a kamerafelvételek azonban felfedték, hogy gyakorlatilag folyamatosan az iskola épületében tartózkodott.

Tudtam, hogy amit csinálok, az helytelen. De nem tudtam, mit tehetnék. Amikor az embernek nincs más lehetősége, néha olyan döntéseket hoz, amelyeket valószínűleg nem kellett volna meghoznia

– mondta Walters.