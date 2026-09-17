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Sárközi Ákos épphogy megúszott egy komoly sérülést: döbbenet, mi volt az ételben, amit felszolgáltak neki

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Troll a konyhában
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 17. 18:00
sárközi ákosbalesetveszély
A Konyhafőnök egykori zsűritagja már nemcsak a mennyei ételköltemények, hanem gyomorforgató tányérok tekintetében is nagyon rutinos, így mindig óvatosan kezd neki egy-egy fogásnak, ami most igazán jól jött. Ha Sárközi Ákos nem figyel, akár komoly sérülés is lehetett volna a kóstolás vége.
Balla Nikolett
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Hétfőn indult útjára a Troll a konyhában 4. évada, ahol idén ismét Sárközi Ákos csatlakozott Rákóczi Ferihez házigazdaként. És bár az „ártatlan” celebek mindent megtesznek, hogy egy jól megkomponált finom ételt tálaljanak a Michelin-csillagos séf elé, a közöttük megbújó troll igyekszik minél észrevétlenebbül meghiúsítani ezt. A ma esti adásban sem lesz másként, ahol Sárközi Ákos cseppet sem odaillő darabot talál a tányérban. Mutatjuk, mi történt!

Sárközi Ákos a műsor döntőbírójaként értékeli a furcsábbnál furcsább ételeket.
Sárközi Ákos a Troll a konyhában új évadában is váratlanabbnál váratlanabb „meglepetésekkel” szembesül (Fotó: VIASAT3)

A Troll a konyhában mai adásában Czutor Zoltán, Hajdu Steve és Radics Zsombor csapata egy gombás tésztaétellel készül a sztárséfnek, aki illendő módon bele is kóstol, de hamar feltűnik neki, hogy valami nincs rendben. Először csak kiönti a tányérból az ételt az alatta található tálcára, mert a hozzá tartozó mártást keresi, ám azt sajnos nem leli, valami mást azonban igen. Azonban ez sajnos olyasmi, amit senki sem szeretne ott látni. A séf végül nem tudja értékelni a srácok ételét, sőt még ki is önti a tányérból a benne maradt apró tárgyat, ami így hangos koppanással esik a földre.

„Az mi? Egy tömés? Fogtömés?” – kérdezi döbbenten Hajdu Steve, amire Rákóczi Feri gyorsan meg is adja a választ.

Egy anyacsavar! Nem gyöngy, hanem anyacsavar

 – állapítja meg közelebbről megvizsgálva a tárgyat, amibe akár még Sárközi Ákos foga is beletörhetne, akárcsak egy korábbi évadban Szabó Győzőnek.

A Troll a konyhában új évada is ké három fős celebcsapattal vette kezdetét.
A Troll a konyhában szereplői imádják egymást hátráltatni, de olykor veszélyesen közel kerülnek a lebukáshoz (Fotó: Fábián Bori/Viasat3)

Szájvízzel főtt rizs is került már Sárközi Ákos elé

Bár ez az anyacsavar igencsak váratlanul érte a séfet, de úgy tűnik, a műsor előrehaladtával már egyre nehezebb meglepni, hiszen tegnap még szájvízzel készült rizst is kóstolhatott. Hajdu Steve ugyanis a saját szabotőri akciójának részeként a női csapat, azaz Köllő Babett, Király Linda és Földes Eszter csapatának köretét próbálta tönkretenni azzal, hogy némi szájvizet fecskendez a rizsfőző vízbe, igaz csaknem lebukott közben. De, hogy a mai trollnak sikerült-e ennél ügyesebben megoldania minden eltervezett cselt, az csak a Troll a konyhában 2026-os évadának 4. adásából derül ki, 19:00-tól a Viasat3-on!

 

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