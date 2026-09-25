Megmutatja igazi arcát az őszi idő, 4 fokkal indul a reggel

Dermesztő reggelekre kell készülni az időjárás előrejelzések szerint, de délutánra már kellemesen alakul a hőmérséklet.
Pénteken napközben a szétterülő gomolyfelhők mellett többórás napsütés valószínű. Főként a Dunától keletre néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Délután általában 18, 21 fokra számíthatunk - írja a HungaroMet.
Szombaton gyengén felhős, napos és száraz időre számíthatunk. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, így kellemes, nyugodt őszi időben lesz részünk. A reggel 4–11 fokkal indul, délután pedig már 19–24 fokig melegszik a levegő - írja a Köpönyeg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.