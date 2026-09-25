Megmutatja igazi arcát az őszi idő, 4 fokkal indul a reggel

Dermesztő reggelekre kell készülni az időjárás előrejelzések szerint, de délutánra már kellemesen alakul a hőmérséklet.

Az időjárás reggel csípősen alakul

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Ezt hozza az időjárás

Pénteken napközben a szétterülő gomolyfelhők mellett többórás napsütés valószínű. Főként a Dunától keletre néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Délután általában 18, 21 fokra számíthatunk - írja a HungaroMet.

Szombaton gyengén felhős, napos és száraz időre számíthatunk. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, így kellemes, nyugodt őszi időben lesz részünk. A reggel 4–11 fokkal indul, délután pedig már 19–24 fokig melegszik a levegő - írja a Köpönyeg.