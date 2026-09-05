Hajdú Péter vallomásra bírta Jáksó Lászlót: „Nincs ebben szégyellni való…”

Hajdú Péter egy nyert kártyaparti után kérdezett rá a kényes témára

Sőt, ezt engedjük is el, hiszen Hajdú Péternek egy ötletes játékkal sikerült némi önreflexióra sarkallnia Jáksó Lászlót, aki beismerte, egykoron szorosabb kapcsolatot ápolt a zöldszemű szörnnyel, mint a nővel, akiért epekedett és akit a szerelem nevében csúnyán lekorlátozott. Egy darabig… „Nem vagyok féltékeny típus, de voltam… Ez abban nyilvánult meg, mint amiben mindenkinél. Csak nálam egészen az elmebajig… Akkor voltam harminc, most pedig huszonhéttel több vagyok. Ez nyilván belülről fakadt.”

Szerettem olyannal együtt lenni és ismerkedni, aki izgalmas volt és nehezen irányítható.

„Ennek csak az a hátránya, hogy az ilyen nők izgalmasak és nehezen irányíthatóak. Ilyenkor pedig az ember megijed, már ha hülye” – kezdte a szokásos Cyrano-i öniróniával, de valahogy mégis szomorúan Jáksó László.

Jáksó László ultimátumot kapott a párjától, ezért fordult szakemberhez (Fotó: YouTube)

Jáksó László: „Addig attól féltem, hogy mással is lefekszik, onnantól pedig attól, hogy elhagy”

Az ismert műsorvezető és kevésbé ismert informatikus szakzseni azt is elárulta, hogyan sikerült legyőznie a benne dúló, túlzó féltékenységi rohamait. „Kellett idő, amíg a nálam okosabb ismerőseim elmagyarázták, hogy amit én gondolok, hogy történik, az csak az én fejemben van. És igen, korlátoztam is… Na, nem zártam be és el is mehetett a barátnőivel ide-oda. Ennél hülyébben korlátoztam. Volt olyan, hogy SMS-t kellett küldenie, ha elment valahová. Annyira kedves volt és annyira szeretett, hogy meg is tette. Csak aztán ideges lett… Ő mondta azt, hogy menjek el és kérjek segítséget valakitől. Hála Istennek akkoriban voltak pszichológus és pszichiáter ismerőseim! Nincs ebben szégyellni való… A párom pedig azt mondta, hogy vagy megoldom, vagy elmegy. Addig attól féltem, hogy mással is lefekszik, onnantól pedig attól, hogy elhagy. Ezért végül megoldottam a dolgot és ő maradt” – mesélte a Frizbi TV stúdiójában Jáksó László műsorvezető.