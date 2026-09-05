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A magyarok számára is változnak a thaiföldi beutazás feltételei ősztől

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Thaiföld
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 05. 12:00
vízummentes belépésvízumszigorítás
Hosszabb ázsiai kikapcsolódást tervezel, és Thaiföld szerepel a bakancslistádon? Fontos információ, hogy a thai vízum megszerzésére és a vízummentes tartózkodásra vonatkozó szabályok hamarosan érdemben módosulnak.
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Szeptember 15-től szigorítás jön: a vízummentes tartózkodás 60 napról 30 napra csökken Thaiföldön.
  • Hosszabbítási opciók: a tartózkodás továbbra is meghosszabbítható díj ellenében (1900 baht / kb. 18 100 Ft).
  • Kötelező regisztráció: minden belépőnek ki kell töltenie a digitális érkezési adatlapot az utazás előtt.

A thaiföldi hatóságok döntése értelmében szeptember 15-től jelentősen szigorodnak az országba történő belépési feltételek. Az eddig érvényben lévő szabályozással ellentétben a turisták már nem maradhatnak két hónapig külön engedély nélkül, ugyanis a thai vízum nélküli tartózkodási időtartam a felére, mindössze 30 napra csökken.

A turisták számára változnak a thai vízum mentességének szabályai.
Radikálisan változtatnak a thai vízummentesség szabályain.
Fotó: Shutterstock

Hogyan alakul a thai vízum intézése hosszabb utazás esetén?

A kormányzat azért határozott a szigorítás mellett, mert a tapasztalatok szerint a látogatók többsége átlagosan csupán két hetet tölt az országban, emellett a korábbi, hosszabb vízummentes időszakkal több népszerű üdülőhelyen, köztük Phuketen is visszaéltek az illegális munkavállalók és vállalkozások. Az átállás az érintett 54 állam – beleértve Magyarországot és a környező európai országokat – állampolgáraira egyaránt vonatkozik. Aki még a megadott határidő előtt lépi át a határt, az a belépéskor megszerzett jog alapján még kihasználhatja a korábbi, 60 napos időkeretet.

Amennyiben a 30 napos mentességi időszak nem lenne elegendő a tervezett utazáshoz, továbbra is léteznek törvényes megoldások a maradás meghosszabbítására. A helyi bevándorlási hivatal munkatársánál kérvényezhető egy egyszeri, legfeljebb 30 napos hosszabbítás. Másik opcióként előre igényelhető a klasszikus, 60 napra szóló turista vízum, amely szintén kitolható további egy hónappal. Ennek az eljárási díja jelenleg 1900 baht, ami hozzávetőleg 18 100 forintnak felel meg.

Fiatal nő Thaiföld szigeteinél tradicionális csónakban.
Megoldható a tartózkodás hosszabbítása is, bizonyos keretek között. 
Fotó: Shutterstock

A digitális nomádok számára elérhető marad a kifejezetten nekik kidolgozott, 5 évig érvényes speciális engedély (DTV), amely alkalmanként 180 napos jelenlétet tesz lehetővé. Ennek kiváltási költsége 10 000 bát (nagyjából 95 000 forint). Érdemes azonban figyelembe venni, hogy a hatóságok ehhez a típushoz nemrégiben szigorúbb feltételeket szabtak: az igényléshez már kötelező benyújtani az állandó lakcímet igazoló dokumentumot, valamint egy friss hatósági erkölcsi bizonyítványt is.

Kötelezővé válik az digitális regisztráció

A vízummentesség szigorításán túl az adatszolgáltatási kötelezettségek is megváltoztak. Minden Thaiföldre érkező utazónak – függetlenül attól, hogy repülővel, szárazföldön vagy tengeri úton érkezik – ki kell töltenie a digitális érkezési adatlapot. Az online felületen a határátlépést megelőző 72 órán belül meg kell adni a személyes és útlevéladatokat, az utazási részleteket, valamint a szállás pontos címét. Az adatszolgáltatást jelenleg a hivatalos weboldalon keresztül lehet teljesíteni, de a folyamat egyszerűsítésére már elkészült a célszoftver is, amelybe a jövőben teljesen integrálják majd a regisztrációs rendszert.

Nézd meg a videót is a témában:

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