A magyarok számára is változnak a thaiföldi beutazás feltételei ősztől

Szeptember 15-től szigorítás jön: a vízummentes tartózkodás 60 napról 30 napra csökken Thaiföldön.

Hosszabbítási opciók: a tartózkodás továbbra is meghosszabbítható díj ellenében (1900 baht / kb. 18 100 Ft).

Kötelező regisztráció: minden belépőnek ki kell töltenie a digitális érkezési adatlapot az utazás előtt.

A thaiföldi hatóságok döntése értelmében szeptember 15-től jelentősen szigorodnak az országba történő belépési feltételek. Az eddig érvényben lévő szabályozással ellentétben a turisták már nem maradhatnak két hónapig külön engedély nélkül, ugyanis a thai vízum nélküli tartózkodási időtartam a felére, mindössze 30 napra csökken.

Radikálisan változtatnak a thai vízummentesség szabályain.

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Hogyan alakul a thai vízum intézése hosszabb utazás esetén?

A kormányzat azért határozott a szigorítás mellett, mert a tapasztalatok szerint a látogatók többsége átlagosan csupán két hetet tölt az országban, emellett a korábbi, hosszabb vízummentes időszakkal több népszerű üdülőhelyen, köztük Phuketen is visszaéltek az illegális munkavállalók és vállalkozások. Az átállás az érintett 54 állam – beleértve Magyarországot és a környező európai országokat – állampolgáraira egyaránt vonatkozik. Aki még a megadott határidő előtt lépi át a határt, az a belépéskor megszerzett jog alapján még kihasználhatja a korábbi, 60 napos időkeretet.

Amennyiben a 30 napos mentességi időszak nem lenne elegendő a tervezett utazáshoz, továbbra is léteznek törvényes megoldások a maradás meghosszabbítására. A helyi bevándorlási hivatal munkatársánál kérvényezhető egy egyszeri, legfeljebb 30 napos hosszabbítás. Másik opcióként előre igényelhető a klasszikus, 60 napra szóló turista vízum, amely szintén kitolható további egy hónappal. Ennek az eljárási díja jelenleg 1900 baht, ami hozzávetőleg 18 100 forintnak felel meg.

Megoldható a tartózkodás hosszabbítása is, bizonyos keretek között.

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A digitális nomádok számára elérhető marad a kifejezetten nekik kidolgozott, 5 évig érvényes speciális engedély (DTV), amely alkalmanként 180 napos jelenlétet tesz lehetővé. Ennek kiváltási költsége 10 000 bát (nagyjából 95 000 forint). Érdemes azonban figyelembe venni, hogy a hatóságok ehhez a típushoz nemrégiben szigorúbb feltételeket szabtak: az igényléshez már kötelező benyújtani az állandó lakcímet igazoló dokumentumot, valamint egy friss hatósági erkölcsi bizonyítványt is.