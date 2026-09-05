Poloskák teszik tönkre a paradicsomot? Itt a megoldás

Nyár végén a paradicsomon is megjelenhetnek a kártevők. Eláruljuk, mit kell tenni, ha a poloskák ellepik a növényt!

A paradicsomon megjelenő poloskák ellen legegyszerűbben rendszeres ellenőrzéssel tehetsz!

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Sárgás folt van a paradicsomon? A poloskák miatt lehet

Ha a terméseken világos, sárgás foltok jelennek meg, az arra utalhat, hogy poloskák telepedtek meg rajta. Ezek a kártevők növényi nedvekkel táplálkoznak, és nemcsak a leveleket, hanem a fejlődő termést is megszúrhatják. Az ellenük való védekezés úgy a legegyszerűbb, ha rendszeresen átvizsgálod a paradicsomot, és mielőbb cselekszel!

A paradicsom átvizsgálásakor ne csak a termést és a levelek felső oldalát nézd meg. A poloskák petéit gyakran a levelek fonákján lehet megtalálni, általában kisebb csoportokban, szabályosan egymás mellett helyezkednek el. Megjelenésük fajonként eltérhet, lehetnek világosak, sárgásak vagy zöldes árnyalatúak. Ha találsz egy gyanús csomót, érdemes alaposabban szemügyre venni, mielőtt eltávolítod, hiszen nem minden levélen található pete tartozik kártevőhöz.

A peték eltávolításának előnye, hogy ebben az állapotban a rovarok még nem tudnak elmenekülni. A petéket óvatosan le lehet szedni a levélről, erősen fertőzött levél esetén pedig érdemes a teljes érintett levélrészt eltávolítani. A leszedett petéket ne hagyd a növény mellett vagy a komposzton, ahol tovább fejlődhetnek. A már kikelt poloskákat szintén érdemes összegyűjteni.

Ha már kifejlett poloskákat is találsz a paradicsomon, érdemes ezeket is leszedni a növényről, majd fontos időről időre újra átnézni a töveket. A mindmegette.hu azt tanácsolja, hogy ha lehet, ezt reggelre időzítsd, amikor a hűvösebb idő miatt a poloskák még kevésbé aktívak. Ne csak a terméseket vizsgáld át: nézz be a levelek közé, és ellenőrizd a szárakat, valamint a lomb belsejét is, mert a rovarok könnyen elbújhatnak.

Már a poloskák megjelenését is megelőzheted

Ha még nem jelentek meg a poloskák, finom szövésű rovarhálóval is távol tarthatók a paradicsomtól. Fontos, hogy a háló mindenhol jól zárjon! Bár a paradicsom önbeporzó növény, a virágok mozgását a szél és a rovarok is segítik, ezért érdemes a hálót néha levenni a növényről.