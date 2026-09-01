Eddig nem hallott részletek derültek ki Gelencsér Timi esküvőjéről!

Gelencsér Tímea és Simon Mátyás 2023-ban jelentették be, hogy egy párt alkotnak. Rá két évre már a lánykérés is megtörtént, idén nyáron pedig a szerelmespár megtartotta álomesküvőjüket is. Nagyjából százon vettek részt személyesen Timiék esküvőjén, ahol a műsorvezető olyannyira gyönyörű volt, hogy a vőlegény a könnyeivel küszködött, amikor megpillantotta őt. Gelencsér Timi most mindenről beszámolt az Aktív kamerái előtt.

Gelencsér Timi a TV2 stábjának mesélt először az esküvőről (Fotó: Mediaworks archív)

Gelencsér Timi édesapjának is fontos nap volt lánya esküvője

A bevonulás több szempontból is érzelmes volt számomra. Sajnos apukám nem tudott ott lenni nővérem esküvőjén három évvel ezelőtt, szóval őt anyukám kísérte be az oltárhoz. Azt éreztem, hogy annyira boldog vagyok, hogy édesapámnak is megadatik ez az érzés és ezt én adhatom meg neki, ez egy nagyon érzelmes pillanat volt

— mesélte a műsorvezető.

Simon Mátyás, Timi újdonsült férje szemmel láthatóan is elérzékenyült, amikor megpillantotta szerelmét, gyönyörű fehér ruhájában. „Amikor sétáltunk befelé, akkor láttam, hogy Matyi háttal áll és egy ponton megfordult, rápillantottam és egyből elkezdte törölgetni az arcát. Nem tudom mi járt a fejében, de láttam, hogy szerintem tetszik, amit lát” — jegyezte meg Gelencsér Tímea.

Gelencsér Timi és Simon Mátyás még nem indultak neki nagy utazásuknak (Fotó: Mediaworks Archív)

Gelencsér Timi férje így élte meg a pillanatot

Megkértem a szervezőket, hogy majd jelezzenek, ha Timi odaért az üvegpadlóra és amikor megpillantottam, az valami csodálatos volt. Nagyon érzelmes pillanat volt látni, ahogy sétál édesapja oldalán és tényleg mindenki ott volt a nagy napunkon. Egyedülálló varázsa volt az esküvőnek

— mesélte Simon Mátyás.

Az esküvő után azonban a nászút még várat magára, mivel még elég sok munka van a jelenleg is épülő házuk körül. „Az biztos, hogy csak jövőre szeretnénk csak elutazni, amikor már minden nehézséget letudtunk a házfelújítással és a munkával kapcsolatban. A háznak már a vége felé járunk, látjuk a fényt az alagút végén. Most az a tervünk, hogy szeptemberben bekötözünk, de ez volt már tavaly karácsonyi is, szóval óvatosan jelentek ki ilyen dolgokat. Viszont már tényleg úgy néz ki, hogy hamarosan már ott aludhatunk” — jelentette ki Gelencsér Timi.