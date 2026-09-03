„Az orvosok azt mondták, a rák meg fog ölni – ezért egy dolgot teljesen kiiktattam az étrendemből”

Amikor a 35 éves Dale Atkinsonnál IV. stádiumú nyelőcsőrákot diagnosztizáltak, az orvosok lesújtó hírt közöltek vele: állapota teljesen műthetetlen volt. A Peak Health and Fitness tulajdonosának azután mindössze néhány hónapot jósoltak, hogy a vizsgálatok kimutatták, a betegség több nyirokcsomóra is átterjedt.
A Readingből származó, kétgyermekes édesapa évek óta súlyos savas refluxszal és égő torokfájdalommal küzdött, mielőtt 2024 októberében a vizsgálatok megerősítették a betegséget. A brit egészségügy hivatalos irányelvei szerint a tartós gyomorégés és a nyelési nehézség gyakran a nyelőcsőrák korai figyelmeztető jelei lehetnek.
Dale nem volt hajlandó elfogadni a lesújtó prognózist, ezért úgy döntött, hogy a hagyományos orvosi kezelések mellett jelentősen megváltoztatja életmódját. A Cancer Research UK által közzétett kutatások hangsúlyozzák, hogy a megfelelő táplálkozás önmagában nem vezet gyógyuláshoz, de a kezelés idején segíthet megőrizni a szervezet erejét és támogathatja a felépülést.
A legnagyobb változást az étkezési szokásainak teljes átalakítása jelentette: étrendjét teljes értékű, bio, vegetáriánus ételekre állította át. A fitnesz iránt elkötelezett férfi egyik legfontosabb döntése az volt, hogy teljesen elhagyta a finomított cukrot és a feldolgozott élelmiszereket. Úgy gondolta, így olyan környezetet teremthet a szervezetében, amely kevésbé kedvez a rákos sejtek szaporodásának. A Macmillan Cancer Support orvosi útmutatása ugyanakkor hangsúlyozza, hogy önmagában az étrend nem képes meggyógyítani a rákot, a kiegyensúlyozott táplálkozás azonban jelentősen javíthatja a szervezet kezelés alatti terhelhetőségét.
A szigorú cukormentes étrend mellett Dale fejlett genomikai vizsgálaton is átesett, hogy az orvosok személyre szabott kemoterápiás és pembrolizumab-immunterápiás kezelési tervet állíthassanak össze számára. A kezelést 2024 decemberében kezdték meg, annak ellenére, hogy kezdetben tartottak a súlyos mellékhatásoktól, például a bénító fáradtságtól és a rendkívüli hidegérzékenységtől. Az orvosi kezelés kiegészítéseként Dale hiperbár oxigénterápiát, infravörös szaunát és célzott immunerősítő étrend-kiegészítőket is beépített a mindennapjaiba. Elmondása szerint az életmódváltás és a kórházi kezelés együttesen segített abban, hogy megfelelő alapot teremtsen a betegség elleni küzdelemhez.
Párja, Ana, aki eközben maga is egy rákos megbetegedés miatt végzett műtétből lábadozott, még vérvételi szakasszisztensnek is kiképezte magát, hogy otthon segíteni tudjon Dale ellátásában. Figyelemre méltó módon a legutóbbi orvosi vizsgálatok jelentős visszahúzódást mutattak a szervezetében kialakult áttétes daganatos betegségben, valamint az elsődleges daganat jelentős zsugorodását is kimutatták.
Bár az orvosok még nem nyilvánították teljesen tünetmentessé vagy remisszióban lévőnek, az eredmények azt mutatják, hogy Dale állapota a korábbi prognózisnál kedvezőbben alakul - írja a Mirror.
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