„Az orvosok azt mondták, a rák meg fog ölni – ezért egy dolgot teljesen kiiktattam az étrendemből”

Amikor a 35 éves Dale Atkinsonnál IV. stádiumú nyelőcsőrákot diagnosztizáltak, az orvosok lesújtó hírt közöltek vele: állapota teljesen műthetetlen volt. A Peak Health and Fitness tulajdonosának azután mindössze néhány hónapot jósoltak, hogy a vizsgálatok kimutatták, a betegség több nyirokcsomóra is átterjedt.

A nyelőcsőrák diagnózisa után nem sok jót ígértek a férfinek, de ő mindenre rácáfolt

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Fájdalommal jelentkezett a rákbetegség

A Readingből származó, kétgyermekes édesapa évek óta súlyos savas refluxszal és égő torokfájdalommal küzdött, mielőtt 2024 októberében a vizsgálatok megerősítették a betegséget. A brit egészségügy hivatalos irányelvei szerint a tartós gyomorégés és a nyelési nehézség gyakran a nyelőcsőrák korai figyelmeztető jelei lehetnek.

Dale nem volt hajlandó elfogadni a lesújtó prognózist, ezért úgy döntött, hogy a hagyományos orvosi kezelések mellett jelentősen megváltoztatja életmódját. A Cancer Research UK által közzétett kutatások hangsúlyozzák, hogy a megfelelő táplálkozás önmagában nem vezet gyógyuláshoz, de a kezelés idején segíthet megőrizni a szervezet erejét és támogathatja a felépülést.

A legnagyobb változást az étkezési szokásainak teljes átalakítása jelentette: étrendjét teljes értékű, bio, vegetáriánus ételekre állította át. A fitnesz iránt elkötelezett férfi egyik legfontosabb döntése az volt, hogy teljesen elhagyta a finomított cukrot és a feldolgozott élelmiszereket. Úgy gondolta, így olyan környezetet teremthet a szervezetében, amely kevésbé kedvez a rákos sejtek szaporodásának. A Macmillan Cancer Support orvosi útmutatása ugyanakkor hangsúlyozza, hogy önmagában az étrend nem képes meggyógyítani a rákot, a kiegyensúlyozott táplálkozás azonban jelentősen javíthatja a szervezet kezelés alatti terhelhetőségét.

A szigorú cukormentes étrend mellett Dale fejlett genomikai vizsgálaton is átesett, hogy az orvosok személyre szabott kemoterápiás és pembrolizumab-immunterápiás kezelési tervet állíthassanak össze számára. A kezelést 2024 decemberében kezdték meg, annak ellenére, hogy kezdetben tartottak a súlyos mellékhatásoktól, például a bénító fáradtságtól és a rendkívüli hidegérzékenységtől. Az orvosi kezelés kiegészítéseként Dale hiperbár oxigénterápiát, infravörös szaunát és célzott immunerősítő étrend-kiegészítőket is beépített a mindennapjaiba. Elmondása szerint az életmódváltás és a kórházi kezelés együttesen segített abban, hogy megfelelő alapot teremtsen a betegség elleni küzdelemhez.