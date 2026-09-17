Börtönbe kerül az OnlyFans-sztár, aki 470 millió forint adót nem fizetett be

Egy év börtönre ítélték Kylie Perezt, az OnlyFans „Natalie Monroe” néven ismert sztárját, miután több mint 1,5 millió dollár (mintegy 470 millió forint) adót nem fizetett be. A 31 éves nő éveken át hatalmas összegeket keresett a platformon, ám közben hamis adóbevallást nyújtott be, és megpróbálta elkerülni az adófizetést – adta hírül a New York Post.

Adócsalás miatt börtönbe kerül az OnlyFans-sztár

Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Perez májusban bűnösnek vallotta magát, az ítélet szerint pedig a börtönbüntetés letöltése után még egy évig felügyelet alatt marad. Az ügyben az amerikai adóhivatal bűnügyi nyomozói vizsgálódtak.

OnlyFans does not withhold tax. Creators are treated as self-employed, so unpaid tax at this scale is a federal crime, not a platform penalty.

Who: Kylie Leia Perez, 31, of Tampa. Online name Natalie Monroe.What happened: Between 2019 and 2023 she earned more than $5.4 million on… pic.twitter.com/prYY3gHX1p — NZ MAGA Mike #MAGAmikesMEMEmarathon (@NZMAGAMike) September 9, 2026

A hatóságok szerint Perez 2019-ben valótlan adóbevallást nyújtott be, majd a következő években legalább 1,5 millió dollár (mintegy 470 millió forint) adót nem fizetett meg.

A 31 éves nő eközben 2019 és 2023 között több mint 5,4 millió dollárt (mintegy 1,7 milliárd forintot) keresett az OnlyFans-oldalán.

Az ügyészség szerint szándékosan kerülte el az adófizetést.Az ügyészség szerint a nő tudatosan kerülte el adófizetési kötelezettségét.

OnlyFans modeline hapis cezası!



ABD'de OnlyFans üzerinden elde ettiği yüksek gelirin vergisini ödemeyen Kylie Perez bir yıl hapis cezasına çarptırıldı!https://t.co/NAVXvX5k54 — Trend Haber (@trendhaber_tr) September 8, 2026

Az eset kapcsán nemrég egy másik floridai OnlyFans-sztár, Sophie Rain is megszólalt. Ő korábban élesen bírálta James Fishback republikánus kormányzójelölt ötletét, aki 50 százalékos különadót vetett volna ki a felnőtt tartalmak készítőinek bevételeire.