Börtönbe kerül az OnlyFans-sztár, aki 470 millió forint adót nem fizetett be

Egy év börtönre ítélték Kylie Perezt, az OnlyFans „Natalie Monroe” néven ismert sztárját, miután több mint 1,5 millió dollár (mintegy 470 millió forint) adót nem fizetett be. A 31 éves nő éveken át hatalmas összegeket keresett a platformon, ám közben hamis adóbevallást nyújtott be, és megpróbálta elkerülni az adófizetést – adta hírül a New York Post.
Perez májusban bűnösnek vallotta magát, az ítélet szerint pedig a börtönbüntetés letöltése után még egy évig felügyelet alatt marad. Az ügyben az amerikai adóhivatal bűnügyi nyomozói vizsgálódtak.
A hatóságok szerint Perez 2019-ben valótlan adóbevallást nyújtott be, majd a következő években legalább 1,5 millió dollár (mintegy 470 millió forint) adót nem fizetett meg.
A 31 éves nő eközben 2019 és 2023 között több mint 5,4 millió dollárt (mintegy 1,7 milliárd forintot) keresett az OnlyFans-oldalán.
Az ügyészség szerint szándékosan kerülte el az adófizetést.Az ügyészség szerint a nő tudatosan kerülte el adófizetési kötelezettségét.
Az eset kapcsán nemrég egy másik floridai OnlyFans-sztár, Sophie Rain is megszólalt. Ő korábban élesen bírálta James Fishback republikánus kormányzójelölt ötletét, aki 50 százalékos különadót vetett volna ki a felnőtt tartalmak készítőinek bevételeire.
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