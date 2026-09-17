JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Zsófia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Brutális különbség jön az időjárásban: az ország egyik felén 18, a másikon 30 fok lehet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 17. 07:00
zivatarhőség
Alaposan kettészakad az ország időjárása csütörtökön: miközben egyes tájakon alig 18 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála, máshol még 30 fokos meleg lehet. A felhősáv fokozatosan kelet, délkelet felé vonul, több helyen eső és zápor, helyenként pedig zivatar is kialakulhat. Közben a szél is egyre nagyobb területen fordul északnyugatira, és időnként meg is erősödhet.
N.T.
A szerző cikkei

A HungaroMet országos időjárás-előrejelzése csütörtök reggeltől csütörtök éjfélig: a vastagabb felhősáv - miközben szakadozik - tovább halad keleti, délkeleti irányba, így a Dunántúlon a nap döntő részében erősen felhős vagy borult lesz az ég, míg keleten várható a legtöbb napsütés. 

Csütörtöki időjárás: kettészakad Magyarország, 12 fokos különbség és zivatarok jönnek
Csütörtöki időjárás: kettészakad Magyarország, 12 fokos különbség és zivatarok jönnek
Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

Csütörtöki időjárás: kettészakad Magyarország, 12 fokos különbség és zivatarok jönnek

Elszórtan, főképp az ország északnyugati felén kisebb eső, zápor előfordulhat. Egy-egy zivatar is kialakulhat. A déli, délnyugati szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül, olykor meg is erősödik. 

A csúcsérték 18 és 30 fok között alakul, északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu