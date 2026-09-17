Brutális különbség jön az időjárásban: az ország egyik felén 18, a másikon 30 fok lehet

A HungaroMet országos időjárás-előrejelzése csütörtök reggeltől csütörtök éjfélig: a vastagabb felhősáv - miközben szakadozik - tovább halad keleti, délkeleti irányba, így a Dunántúlon a nap döntő részében erősen felhős vagy borult lesz az ég, míg keleten várható a legtöbb napsütés.

Csütörtöki időjárás: kettészakad Magyarország, 12 fokos különbség és zivatarok jönnek

Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

Csütörtöki időjárás: kettészakad Magyarország, 12 fokos különbség és zivatarok jönnek

Elszórtan, főképp az ország északnyugati felén kisebb eső, zápor előfordulhat. Egy-egy zivatar is kialakulhat. A déli, délnyugati szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül, olykor meg is erősödik.

A csúcsérték 18 és 30 fok között alakul, északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.