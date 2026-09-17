Ebben a percben kaptuk a felfoghatatlan hírt: 44 évesen meghalt a Netflix gyönyörű sztárja, titokban küzdött súlyos betegségével

Mindössze 44 éves korában meghalt Yuri Nakamura színésznő, akit a Netflix Túl sok érzelem (Romantic Anonymous) című sorozatában Irene szerepében láthattak a nézők.

Meghalt a Netflix színésznője: balról jobbra, Rikiya Imaizumi rendező, Yuri Nakamura színésznő, Goro Inagaki színész és Tina Tamashiro színésznő a By the Window című film alkotóiként pózolnak a 35. Tokiói Nemzetközi Filmfesztivál megnyitóján, 2022. október 24-én, Tokióban Fotó: AFP

Meghalt Yuri Nakamura, a Netflix színésznője – mindössze 44 éves volt

A színésznő szeptember 1-jén hunyt el, miután végstádiumú végbélrákkal küzdött – erősítette meg ügynöksége, az Alpha Agency. Nakamura 13 évvel korábban már egyszer megküzdött a rákkal, 2025 januárjában azonban lesújtó hírt kapott: a betegsége kiújult.

Ügynöksége közleményében úgy fogalmazott, Yuri „rendkívüli erővel és töretlen mosollyal küzdött a betegséggel, amely elleni harcnak harmincas és negyvenes éveinek jelentős részét szentelte”.

A szeptember 14-én, hétfőn kiadott közleményben hozzátették:

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ügynökségünk színésznője, Yuri Nakamura 2026. szeptember 1-jén, 44 éves korában, végbélrákkal folytatott küzdelmét követően elhunyt… Történetét különösen szívszorítóvá teszi az a hosszú, csendben vívott küzdelem, amelyen keresztülment. Nakamuránál körülbelül 13 évvel ezelőtt diagnosztizáltak először daganatos betegséget. Akkor Nakamura és ügynökségünk elnöke részletesen átbeszélte a helyzetet, és közösen úgy döntöttek, hogy betegségét nem hozzák nyilvánosságra, mert nem akarták aggodalommal terhelni kollégáit, ügyfeleit és a szakmában dolgozó partnereit

– írták.

A közlemény szerint a színésznő később tünetmentessé vált, és továbbra is örömmel, hatalmas szenvedéllyel végezte azt a munkát, amelyet annyira szeretett, miközben rendszeresen részt vett az előírt orvosi ellenőrzéseken.

2025 januárjában azonban sajnálatos módon kiderült, hogy a daganatos betegség kiújult. Az első műtétet sikeresnek ítélték, később azonban az orvosok megállapították, hogy a betegség áttéteket képzett. A súlyos diagnózis ellenére Nakamura rendkívüli bátorsággal folytatta a kezeléseket, miközben mindent megtett azért, hogy színészi karrierjét is folytathassa. 2026 augusztusában, amikor már arra készült, hogy ismét munkába álljon, súlyos bélelzáródás lépett fel nála. Orvosai ekkor közölték vele és családjával, hogy már nagyon kevés ideje lehet hátra. Élete utolsó napjait békében, szerettei és hozzá legközelebb álló családtagjai körében töltötte.

Az ügynökség közleményében hozzátette: „Csodálatos emberekkel hozta össze az élet, rengeteg sikerélményben lehetett része, és igazán boldog életet élt”. Egyúttal köszönetet mondtak mindazoknak a rajongóknak és kollégáknak, akik az évek során támogatták a színésznőt, családja számára pedig nyugalmat és magánéletük tiszteletben tartását kérték.