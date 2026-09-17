Singh Viki furcsa posztja: „Hadd legyek boldog valaki mással!

Singh Viki: „Nem fér bele az életembe, hogy más elcseszett fiát nevelgessem”

De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen az énekesnő éppen idén májusban árulta el, miért is szingli immáron öt éve. „Az én döntésem, hogy öt éve nincsen senkim. A nagy átalakulásom az nemcsak a külsőmre vonatkozik, hanem mindenre velem kapcsolatban. Megteremtettem magamnak egy olyan életet, amilyenre mindig is vágytam. Ebbe már nem fér bele az, hogy beengedjek valaki olyat az életembe, aki nem felfele visz, hanem lefele Egyszerűen nem fér bele az életembe, hogy más elcseszett fiát nevelgessem.”

Nekem egy olyan férfira lenne szükségem, aki miden helyzetben helyt áll és ebből van nagyon kevés.

„Nem azt mondom, hogy öt éve nem volt senki, de válogatós vagyok. Az esélyt megadom, de legtöbbször rájövök, hogy az illető nem hozzám való!” – mondta akkor a Ripost-nak Singh Viki.

„Kérlek, hagyj békén! Hadd lépjek tovább!”

Enne fényében pedig érdemes odafigyelni arra a már említett érzelmes videóra, amelyből mintha csak egy szakítás előszele fújna: „Ha nem én vagyok álmaid nője... Ha nem velem tervezel közös jövőt… Ha nem engem látsz gyermekeid édesanyjaként… Ha nem én vagyok számodra a nagy Ő… Akkor kérlek hagyj békén! Hadd lépjek tovább! Hadd legyek boldog valaki mással! Hadd találjam meg azt, akinek én vagyok a mindene és nekem is ő!”

Nincs időm és energiám a majd kialakul és a majd foglalkozom vele és a majd több időm lesz rád, csak most sok dolgom van kapcsolatokra.

„Nem akarok több időt veszíteni és több sebet szerezni. Amire vágyom: az a biztonság, a kiszámíthatóság, következetesség. Vágyom egy stabil, felnőtt kapcsolatra, ami előrevisz, amiben mindketten fejlődünk, közösen teremtünk” - sorolta vágyait Singh Viki, majd így folytatta: „Vágyom arra, hogy a nap végén egymást válasszuk újra és újra. Nem szükségből, nem kapaszkodásból. Hanem egészen egyszerűen azért, mert együtt jobb, mint külön. Vágyom a közös tervekre, fejlődésre, haladásra. És nem, ez nem olyan, ami majd idővel kialakul. Ez pontosan az az érzés, amit már az első, együtt töltött nap után érez az ember. Ő az, vagy nem ő az? Érzem azt a pluszt, vagy nem érzem? Szóval, ha te nem érzed azt a pluszt, nem velem tervezel, nem én vagyok álmaid nője, akkor kérlek, hagyj békén! Mert ennek, ami most van, nincs értelme és fáj. Mert én napról napra jobban kötődöm hozzád. De, ha te nem, akkor kérlek, könyörgöm, hagyj békén! Hagyd, hogy tovább lépjek! Nekem nem elég, ha valaki örül nekem. Én azt akarom, hogy valaki megőrüljön értem. Én nem egy opció akarok lenni, vagy egy vigaszdíj, hanem a főnyeremény. Úgyhogy, ha neked nem én vagyok a főnyeremény, kérlek, hagyj békén” - zárta rejtélyes üzenetét Singh Viki, aki bejegyzésének szövegezésében hozzátette, ezt a videót nemrég valóban elküldte valakinek… Talán mégsem volt szingli?