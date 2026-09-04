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Közeleg az újabb hőhullám? Szombaton 36 fok is lehet!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 04. 07:00
szeptemberidőjárás-jelentés
Továbbra sem enyhül az idő. Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk!

Továbbra sem kímél minket az időjárás: mintha az ősz el sem kezdődött volna, olyan nyárias meleg lesz a következő napokban. Pénteken, szeptember 4-én délnyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap. Csapadékra csak kis eséllyel, elsősorban az északi, északkeleti határ közelében számíthatunk. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödhet. A reggel 14–19 fokkal indul, délután pedig 28–32 fokig melegszik a levegő, északkeleten néhány fokkal hűvösebb lehet.

Így alakul az időjárás szeptember 4-én, pénteken
Így alakul az időjárás szeptember 4-én, pénteken
Fotó: Köpönyeg.hu

Időjárás: 36 fok is jöhet!

Szombaton, szeptember 5-én sok napsütéssel indul a hétvége, később azonban észak felől megnövekedhet a felhőzet, többfelé kisebb záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati, nyugati szél északira fordul, és nagy területen megerősödik. A hajnal 15–22 fokos minimumokat hoz, délután pedig akár 30–36 fok közötti maximumokra készülhetünk. 

Szombaton is igazi nyárias idő vár ránk
Szombaton is igazi nyárias idő vár ránk
Fotó: Köpönyeg.hu

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu