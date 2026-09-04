Közeleg az újabb hőhullám? Szombaton 36 fok is lehet!

Továbbra sem kímél minket az időjárás: mintha az ősz el sem kezdődött volna, olyan nyárias meleg lesz a következő napokban. Pénteken, szeptember 4-én délnyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap. Csapadékra csak kis eséllyel, elsősorban az északi, északkeleti határ közelében számíthatunk. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödhet. A reggel 14–19 fokkal indul, délután pedig 28–32 fokig melegszik a levegő, északkeleten néhány fokkal hűvösebb lehet.

Így alakul az időjárás szeptember 4-én, pénteken

Fotó: Köpönyeg.hu

Időjárás: 36 fok is jöhet!

Szombaton, szeptember 5-én sok napsütéssel indul a hétvége, később azonban észak felől megnövekedhet a felhőzet, többfelé kisebb záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati, nyugati szél északira fordul, és nagy területen megerősödik. A hajnal 15–22 fokos minimumokat hoz, délután pedig akár 30–36 fok közötti maximumokra készülhetünk.