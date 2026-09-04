Ettől az egyszerű reggelitől van bomba formában Sydney Sweeney – mutatjuk, hogy készítsd el otthon

Azt gondolhatnánk, hogy a világsztárok többsége egyáltalán nem főz, hiszen bármit megvehetnek, akkor minek pazarolnák az idejüket? Sydney Sweeney ugyanakkor kifejezetten szeret a konyhában szorgoskodni, és különösen odafigyel arra, mit visz be a szervezetébe.
Sydney Sweeney az Eufória című sorozatban tűnt fel 2019-ben. Mióta Cassie Howard szerepét alakítja, valósággal meghódította Hollywoodot. A szőke szépség nemcsak a színészi tehetségéről, hanem álomalakjáról is híres, a formás idomaiért ugyanakkor neki is meg kell dolgoznia. A rendszeres testmozgás mellett az étrendjére is nagyon odafigyel, kezdve a nap legfontosabb étkezésével, a reggelivel, amelyre általában könnyebb ételeket fogyaszt. Alább elhoztuk a kedvenc, húsmentes reggeli receptjét, amelyet te is könnyedén elkészíthetsz.
Az avokádó a lelke a receptnek. Fontos, hogy érett, de ne túlérett avokádót válasszunk. Ezt úgy tudjuk tesztelni, ha a tetejét picit benyomjuk az ujjunkkal, és ha azt érezzük, hogy puha, de nem túlságosan, akkor pont jó az állapota.
Vágjuk fel az avokádót, szedjük ki a magját és tegyük egy tálba a belsejét. Egy krumplinyomó vagy villa segítségével törjük össze. Nem kell pépes állagúra keverni, hagyjuk darabosan. Ezután ízlés szerint adjunk hozzá sót, borsot, és legalább egy fél citrom facsart levét, majd bőven locsoljunk rá olívaolajat és dolgozzuk össze a hozzávalókat. Ha ezzel kész vagyunk, tegyük félre a krémet.
A másik fontos hozzávaló a kenyér. Fontos, hogy jól piruló kenyeret válasszunk, a sokmagvas, rozsos verzió a legjobb választás. Vastag szeleteket vágjunk, mert jó sok avokádós krémet fogunk a pirítósok tetejére pakolni. Tegyük is be a szeleteket a pirítóba.
Ha megvagyunk az előkészületekkel, verjünk fel 2 tojást, és egy serpenyőben készítsünk rántottát. Sót, borsot ízlés szerint adjunk hozzá.
A pirítósra kerüljön az avokádós krém, majd rá a rántotta, és ízlés szerint tovább bolondíthatjuk az ízeket bármilyen fűszerrel vagy szósszal.
Sydney az avokádós-rántottás pirítós mellé szezonális gyümölcsöket is fogyaszt. Te is nyugodtan tegyél belőlük a tányérodra. Jó étvágyat!
Ebből a videóból megtudhatod, hogyan beszél Sydney a reggelijéről:
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