Ettől az egyszerű reggelitől van bomba formában Sydney Sweeney – mutatjuk, hogy készítsd el otthon

Azt gondolhatnánk, hogy a világsztárok többsége egyáltalán nem főz, hiszen bármit megvehetnek, akkor minek pazarolnák az idejüket? Sydney Sweeney ugyanakkor kifejezetten szeret a konyhában szorgoskodni, és különösen odafigyel arra, mit visz be a szervezetébe.

A kevesebb néha több: Sydney Sweeney nem bonyolítja túl a reggelijét

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Íme Sydney Sweeney reggelije – ezzel a recepttel te is indíthatod úgy a napot, mint a gyönyörű színésznő

Sydney Sweeney az Eufória című sorozatban tűnt fel 2019-ben. Mióta Cassie Howard szerepét alakítja, valósággal meghódította Hollywoodot. A szőke szépség nemcsak a színészi tehetségéről, hanem álomalakjáról is híres, a formás idomaiért ugyanakkor neki is meg kell dolgoznia. A rendszeres testmozgás mellett az étrendjére is nagyon odafigyel, kezdve a nap legfontosabb étkezésével, a reggelivel, amelyre általában könnyebb ételeket fogyaszt. Alább elhoztuk a kedvenc, húsmentes reggeli receptjét, amelyet te is könnyedén elkészíthetsz.

Hozzávalók

2 vastag szelet kenyér

1 avokadó

1 citrom

2 db tojás

só

bors

olívaolaj

szezonális gyümölcsök

Sydney Sweeney kedvence, amitől mindennap jó formában érzi magát. Fotó: SherSor / Shutterstock

Avokádós-rántottás pirítós elkészítése

Avokádós krém

Az avokádó a lelke a receptnek. Fontos, hogy érett, de ne túlérett avokádót válasszunk. Ezt úgy tudjuk tesztelni, ha a tetejét picit benyomjuk az ujjunkkal, és ha azt érezzük, hogy puha, de nem túlságosan, akkor pont jó az állapota.

Vágjuk fel az avokádót, szedjük ki a magját és tegyük egy tálba a belsejét. Egy krumplinyomó vagy villa segítségével törjük össze. Nem kell pépes állagúra keverni, hagyjuk darabosan. Ezután ízlés szerint adjunk hozzá sót, borsot, és legalább egy fél citrom facsart levét, majd bőven locsoljunk rá olívaolajat és dolgozzuk össze a hozzávalókat. Ha ezzel kész vagyunk, tegyük félre a krémet.

Minőségi kenyeret válasszunk

A másik fontos hozzávaló a kenyér. Fontos, hogy jól piruló kenyeret válasszunk, a sokmagvas, rozsos verzió a legjobb választás. Vastag szeleteket vágjunk, mert jó sok avokádós krémet fogunk a pirítósok tetejére pakolni. Tegyük is be a szeleteket a pirítóba.

Készítsünk egy egyszerű rántottát

Ha megvagyunk az előkészületekkel, verjünk fel 2 tojást, és egy serpenyőben készítsünk rántottát. Sót, borsot ízlés szerint adjunk hozzá.