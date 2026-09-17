Udvaron élesztette újra édesanyját egy fiatal férfi - mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

Egy 45 év körüli nő Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei otthonuk udvarán pihent a családjával, amikor minden előzetes panasz nélkül összeesett. Szerencsére fia a közelben volt, és hősiesen megkezdet az újraélesztést még a mentők kiérkezése előtt.

Az udvaron kezdte meg édesanyja újraélesztését a férfi. (Képünk illusztráció) Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

Az udvaron kezdte meg édesanyja újraélesztését a férfi

A fiatal férfi azonnal tárcsázta a segélyhívót, majd a mentésirányító segítségével megvizsgálta édesanyját, aki ekkor már nem lélegzett. A vonal túlsó végén lévő mentésirányító azonnal instruálni kezdte a bejelentőt az újraélesztésre, miközben ezzel párhuzamosan több mentőegységet is a helyszínre riasztott.

Elsőként egy mentőgépkocsi, majd perceken belül egy esetkocsi is megérkezett. A mentők gyorsan átvették az életmentést, ami a család időben megkezdett segítségnyújtásának és a mentőcsapat szakértelmének köszönhetően hamarosan sikerre vezetett - közölte az Országos Mentőszolgálat.

Miután sikerült újraindítani a nő keringését, az állapotát stabilizálták, végül mentőhelikopterrel szállították kórházba.