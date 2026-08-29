Brutális vulkánkitörés konzerválta Nógrád kincseit – Ezt neked is látnod kell

Ipolytarnóc környékének látnivalói között kiemelkedő helyet foglal el a természetvédelmi terület, amely egy 17 millió évvel ezelőtti vulkánkitörésnek köszönheti világhírét. A katasztrófa során az akkori szubtrópusi dzsungelt forró vulkáni hamu temette be, így konzerválva az ősvilág nyomait. A terület ma az Európa Diplomás Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület részeként várja a látogatókat, ahol a felbecsülhetetlen geológiai kincseket a modern technológia keretében ismerhetjük meg.
A látogatóközpont fogadóépületében, az Ősfenyő Belépőben egy 4D-s mozi indítja az időutazást, ahol az egykori ökoszisztéma ragadozói és növényevői tűnnek fel a vásznon. Innen indul a 800 méter hosszú, teljesen akadálymentesített geológiai tanösvény, amely szakvezetéssel látogatható. Az út során megtekinthetők a híres cápafogas homokkő rétegek, a megkövesedett hatalmas fák, valamint a levéllenyomatok.
A legnagyobb attrakciót a lábnyomos homokkő jelenti: a helyszínen több mint háromezer állati nyomot azonosítottak a kutatók. A gyerekek számára különösen izgalmas látni az egykori medvekutyák, ősorrszarvúak és ősi ragadozók nyomait, amelyeket háromdimenziós kivetítések tesznek még valóságosabbá.
A Miocén erdő tanösvényen sétálva életnagyságú szobrok formájában találkozhatunk a kor jellegzetes állataival: a fák közül a „tarnóci bestia” vagy a szarvatlan ősorrszarvú figurája bukkan elő. A kalandvágyóknak érdemes felkeresniük a megújult lombkoronasétányt is. A korábbi hevederes megoldást egy biztonságosabb, kisgyermekekkel is használható fémszerkezet váltotta fel, amely egy kilátótoronyból indulva, 7-8 méteres magasságban fut a lombok között.
A terület bejárása után érdemes időt szánni a tágabb környezet felfedezésére is, hiszen a Novohrad-Nógrád Geopark számos egyéb kincset is rejt.
A szlovák oldalon található füleki vár egy kialudt vulkáni kúpon magasodik a város fölé. A várfalak között berendezett kiállításokon a környék régészeti leleteit és a vár viharos történetét ismerhetjük meg. A bástyákról tiszta időben belátni az egész környéket, egészen a Karancs-Medves vidékéig.
Nógrádszakál közelében fekszik ez a különleges természeti képződmény, amelyet gyakran „Palóc Grand Canyonként” is emlegetnek. A szűk, meredek falú szurdokban az erózió látványos rétegeket hozott létre a homokkő falakban. Csapadékosabb idő után apró vízesések teszik még hangulatosabbá a völgyet.
Az UNESCO Világörökség részét képező Hollókő Ófalu a népi építészet élő múzeuma, ahol a mai napig megőrizték a hagyományos faluszerkezetet. A fehérre meszelt, tornácos házak között sétálva betekintést nyerhetünk a palóc kultúra mindennapjaiba és kézműves hagyományaiba. A falu felett trónoló vár középkori fegyverkiállítással és panoptikummal várja a látogatókat.
A falu határában épült fel a buddhista közösség központja, ahol a ragyogó fehér Béke-sztúpa és az emlékpavilon látogatható. A területen található Tara-templom különleges építészeti stílusával és színes díszítésével tűnik ki. A helyszín kiválóan alkalmas a csendes elmélyülésre és a tibeti kultúra megismerésére.
Ipolytarnóc és környéke tavasszal mutatja a legszebb arcát, amikor virágba borul a tanösvények melletti növényvilág, és az időjárás kedvez a hosszabb gyalogtúráknak. A 17 millió éves leletek és a modern látogatóközpont garantálja, hogy a látogatás ne csak egyszerű séta, hanem valódi tudományos kaland legyen.
Nézd meg Ipolytarnócot a videóban is:
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