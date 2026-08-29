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Brutális vulkánkitörés konzerválta Nógrád kincseit – Ezt neked is látnod kell

Brutális vulkánkitörés konzerválta Nógrád kincseit – Ezt neked is látnod kell

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 29. 12:00
Nógrád vármegyeIpolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület
Fedezd fel Észak-Magyarország egyik legkülönlegesebb helyszínét, ahol egyetlen látogatással visszarepülhetünk az őskorba. Ipolytarnóc környékének látnivalói felejthetetlen élményt kínálnak a család minden tagjának, különösen a dinoszauruszokért rajongó gyerekeknek.
Etédi Alexa
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Ipolytarnóc környékének látnivalói között kiemelkedő helyet foglal el a természetvédelmi terület, amely egy 17 millió évvel ezelőtti vulkánkitörésnek köszönheti világhírét. A katasztrófa során az akkori szubtrópusi dzsungelt forró vulkáni hamu temette be, így konzerválva az ősvilág nyomait. A terület ma az Európa Diplomás Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület részeként várja a látogatókat, ahol a felbecsülhetetlen geológiai kincseket a modern technológia keretében ismerhetjük meg.

Ipolytarnóc környékének látnivalói közül kiemelkedik az Ipolytarnóci Ősmaradványok Látogatóközpont és annak megkövesedett lábnyomai.
Ipolytarnóc környékének látnivalói közül kiemelkedik az Ipolytarnóci Ősmaradványok Látogatóközpont, ahol 17 illió évet repülhetünk vissza a múltba, és megkövesedett lábyomokra lelhetünk. 
Fotó: Forrás: Instagram/Ipolytarnóci Ősmaradványok
  • Ősvilági Pompeji: 17 millió éves cápafogak, megkövesedett óriásfák és háromezer állati lábnyom várja a látogatókat a vulkáni hamu alatt.
  • Családi kalandok: 4D-s mozi, interaktív kiállítás és biztonságos lombkoronasétány teszi élvezetessé az időutazást a gyerekek számára is.
  • Geoparki látnivalók: a közelben várrom, szurdokvölgyek és világörökségi falu teszi teljessé az észak-magyarországi túrát.

Melyek Ipolytarnóc környékének látnivalói, ha nemcsak az Ősvilági Pompeji érdekel?

A látogatóközpont fogadóépületében, az Ősfenyő Belépőben egy 4D-s mozi indítja az időutazást, ahol az egykori ökoszisztéma ragadozói és növényevői tűnnek fel a vásznon. Innen indul a 800 méter hosszú, teljesen akadálymentesített geológiai tanösvény, amely szakvezetéssel látogatható. Az út során megtekinthetők a híres cápafogas homokkő rétegek, a megkövesedett hatalmas fák, valamint a levéllenyomatok.

A legnagyobb attrakciót a lábnyomos homokkő jelenti: a helyszínen több mint háromezer állati nyomot azonosítottak a kutatók. A gyerekek számára különösen izgalmas látni az egykori medvekutyák, ősorrszarvúak és ősi ragadozók nyomait, amelyeket háromdimenziós kivetítések tesznek még valóságosabbá.

Miocénkori erdő megkövesedett maradványai az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természeti Területen.
Az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület bemutató tanösvényén a miocénkori erdő megkövesedett maradványait ismerhetjük meg.
Fotó: Jászai Csaba / MTI

A Miocén erdő tanösvényen sétálva életnagyságú szobrok formájában találkozhatunk a kor jellegzetes állataival: a fák közül a „tarnóci bestia” vagy a szarvatlan ősorrszarvú figurája bukkan elő. A kalandvágyóknak érdemes felkeresniük a megújult lombkoronasétányt is. A korábbi hevederes megoldást egy biztonságosabb, kisgyermekekkel is használható fémszerkezet váltotta fel, amely egy kilátótoronyból indulva, 7-8 méteres magasságban fut a lombok között.

fésűs mocsárciprusok törzsmaradványai az Ipolytarnóci Ősmaradványok Látogatóközpontban.
A bükkábrányi lignitbányából előkerült 7,5 millió éves fésűs mocsárciprusok törzsmaradványai az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület bemutató csarnokában.
Fotó: Jászai Csaba / MTI

Várak és szurdokok a határon innen és túl

A terület bejárása után érdemes időt szánni a tágabb környezet felfedezésére is, hiszen a Novohrad-Nógrád Geopark számos egyéb kincset is rejt.

Füleki vár

A szlovák oldalon található füleki vár egy kialudt vulkáni kúpon magasodik a város fölé. A várfalak között berendezett kiállításokon a környék régészeti leleteit és a vár viharos történetét ismerhetjük meg. A bástyákról tiszta időben belátni az egész környéket, egészen a Karancs-Medves vidékéig.

Páris-patak szurdokvölgye

Nógrádszakál közelében fekszik ez a különleges természeti képződmény, amelyet gyakran „Palóc Grand Canyonként” is emlegetnek. A szűk, meredek falú szurdokban az erózió látványos rétegeket hozott létre a homokkő falakban. Csapadékosabb idő után apró vízesések teszik még hangulatosabbá a völgyet.

Hollókő

Az UNESCO Világörökség részét képező Hollókő Ófalu a népi építészet élő múzeuma, ahol a mai napig megőrizték a hagyományos faluszerkezetet. A fehérre meszelt, tornácos házak között sétálva betekintést nyerhetünk a palóc kultúra mindennapjaiba és kézműves hagyományaiba. A falu felett trónoló vár középkori fegyverkiállítással és panoptikummal várja a látogatókat.

Kőrösi Csoma Sándor Emlékpark, Tar

A falu határában épült fel a buddhista közösség központja, ahol a ragyogó fehér Béke-sztúpa és az emlékpavilon látogatható. A területen található Tara-templom különleges építészeti stílusával és színes díszítésével tűnik ki. A helyszín kiválóan alkalmas a csendes elmélyülésre és a tibeti kultúra megismerésére.

Ipolytarnóc és környéke tavasszal mutatja a legszebb arcát, amikor virágba borul a tanösvények melletti növényvilág, és az időjárás kedvez a hosszabb gyalogtúráknak. A 17 millió éves leletek és a modern látogatóközpont garantálja, hogy a látogatás ne csak egyszerű séta, hanem valódi tudományos kaland legyen.

Nézd meg Ipolytarnócot a videóban is:

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