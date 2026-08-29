Brutális vulkánkitörés konzerválta Nógrád kincseit – Ezt neked is látnod kell

Ipolytarnóc környékének látnivalói között kiemelkedő helyet foglal el a természetvédelmi terület, amely egy 17 millió évvel ezelőtti vulkánkitörésnek köszönheti világhírét. A katasztrófa során az akkori szubtrópusi dzsungelt forró vulkáni hamu temette be, így konzerválva az ősvilág nyomait. A terület ma az Európa Diplomás Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület részeként várja a látogatókat, ahol a felbecsülhetetlen geológiai kincseket a modern technológia keretében ismerhetjük meg.

Ipolytarnóc környékének látnivalói közül kiemelkedik az Ipolytarnóci Ősmaradványok Látogatóközpont, ahol 17 illió évet repülhetünk vissza a múltba, és megkövesedett lábyomokra lelhetünk.

Fotó: Forrás: Instagram/Ipolytarnóci Ősmaradványok

Ősvilági Pompeji: 17 millió éves cápafogak, megkövesedett óriásfák és háromezer állati lábnyom várja a látogatókat a vulkáni hamu alatt.

17 millió éves cápafogak, megkövesedett óriásfák és háromezer állati lábnyom várja a látogatókat a vulkáni hamu alatt. Családi kalandok: 4D-s mozi, interaktív kiállítás és biztonságos lombkoronasétány teszi élvezetessé az időutazást a gyerekek számára is.

4D-s mozi, interaktív kiállítás és biztonságos lombkoronasétány teszi élvezetessé az időutazást a gyerekek számára is. Geoparki látnivalók: a közelben várrom, szurdokvölgyek és világörökségi falu teszi teljessé az észak-magyarországi túrát.

Melyek Ipolytarnóc környékének látnivalói, ha nemcsak az Ősvilági Pompeji érdekel?

A látogatóközpont fogadóépületében, az Ősfenyő Belépőben egy 4D-s mozi indítja az időutazást, ahol az egykori ökoszisztéma ragadozói és növényevői tűnnek fel a vásznon. Innen indul a 800 méter hosszú, teljesen akadálymentesített geológiai tanösvény, amely szakvezetéssel látogatható. Az út során megtekinthetők a híres cápafogas homokkő rétegek, a megkövesedett hatalmas fák, valamint a levéllenyomatok.

A legnagyobb attrakciót a lábnyomos homokkő jelenti: a helyszínen több mint háromezer állati nyomot azonosítottak a kutatók. A gyerekek számára különösen izgalmas látni az egykori medvekutyák, ősorrszarvúak és ősi ragadozók nyomait, amelyeket háromdimenziós kivetítések tesznek még valóságosabbá.

Az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület bemutató tanösvényén a miocénkori erdő megkövesedett maradványait ismerhetjük meg.

Fotó: Jászai Csaba / MTI

A Miocén erdő tanösvényen sétálva életnagyságú szobrok formájában találkozhatunk a kor jellegzetes állataival: a fák közül a „tarnóci bestia” vagy a szarvatlan ősorrszarvú figurája bukkan elő. A kalandvágyóknak érdemes felkeresniük a megújult lombkoronasétányt is. A korábbi hevederes megoldást egy biztonságosabb, kisgyermekekkel is használható fémszerkezet váltotta fel, amely egy kilátótoronyból indulva, 7-8 méteres magasságban fut a lombok között.