JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Imre névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Új képeken Bridget Fonda döbbenetes átalakulása: 45 kilós fogyása óta így megváltozott

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors átalakulás
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 05. 07:30
OzempicJackie BrownszexszimbólumBridget Fondafogyás
A Jackie Brown sztárját drámai átalakulása után ismét lencsevégre kapták. Bridget Fonda több mint 45 kilót fogyott és szinte felismerhetetlen az új képeken.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Bridget Fonda hosszú évek óta kerüli a reflektorfényt, most azonban ismét lencsevégre kapták Los Angelesben. A 62 éves színésznő látványosan lefogyott és szinte rá sem lehet ismerni a most megjelent képeken. 

Bridget Fonda sokat fogyott.
Bridget Fonda döbbenetes átalakulását lencsevégre kapták Los Angelesben (Fotó: TheImageDirect.com/Northfoto)
  • A Jackie Brown sztárját döbbenetes átalakulása után ismét lencsevégre kapták
  • Bridget Fonda fogyása sokkolta a rajongókat
  • A 62 éves színésznő az utóbbi időben több, mint 45 kilótól szabadult meg.

 

Bridget Fonda döbbenetes átalakulásáról újabb képek kerültek elő

A 62 éves színésznőt november elején lencsevégre kapták Los Angeles belvárosában. Bridget Fonda láthatóan egy visszafogott szettben jelent meg, mégis megváltozott külseje miatt hatalmas feltűnést keltett. A Jackie Brown sztárja drámai átalakuláson ment keresztül az elmúlt években és körülbelül 45 kilogrammot fogyott. 

Bridget Fonda fiatalon gyönyörű nő volt.
Bridget Fonda a kilencvenes évek egyik szexszimbóluma volt (Fotó: Entertainment Pictures/Northfoto)

Bridget Fonda karrierje csúcsán váratlanul visszavonult

Bridget Fonda a kilencvenes évek egyik szexszimbóluma volt és a neve szinte egyet jelentett a sikerrel. A színésznő olyan filmekben szerepelt, mint A bérgyilkosnő, a Keresztapa III. és a Jackie Brown. Tehetsége és szépsége miatt sokan a korszak egyik legígéretesebb hollywoodi színésznőjeként tartották számon. A kétezres évek elején azonban teljesen eltűnt a filmvászonról. A döntése sokakat meglepett, hiszen karrierje éppen akkoriban ért el egy olyan szakaszba, amikor még számos lehetőség állhatott volna előtte. Ő azonban más életet szeretett volna, és a családjára, valamint a magánéletére összpontosított. Bridget Fonda visszavonulása után jelentősen meghízott, az elmúlt időszakban azonban sikerült életmódot váltania. 

Bridget Fonda körülbelül 45 kilót fogyott az elmúlt időszakban
Bridget Fonda körülbelül 45 kilót fogyott az elmúlt időszakban (Fotó: TheImageDirect.com/Northfoto)

 

Bridget Fonda drasztikus fogyása

Bridget Fonda fogyásáról számos találgatás indult el az utóbbi időben. Egyes szakértők szerint egy ilyen mértékű súlyvesztés csak és kizárólag Ozempic, vagy egy ehhez hasonló gyógyszer segítségével lehetséges. A 62 éves színésznő azonban pont úgy, ahogy a váratlan visszavonulását sem, a fogyását sem kommentálta. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu