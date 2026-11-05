Új képeken Bridget Fonda döbbenetes átalakulása: 45 kilós fogyása óta így megváltozott

Bridget Fonda hosszú évek óta kerüli a reflektorfényt, most azonban ismét lencsevégre kapták Los Angelesben. A 62 éves színésznő látványosan lefogyott és szinte rá sem lehet ismerni a most megjelent képeken.
A 62 éves színésznőt november elején lencsevégre kapták Los Angeles belvárosában. Bridget Fonda láthatóan egy visszafogott szettben jelent meg, mégis megváltozott külseje miatt hatalmas feltűnést keltett. A Jackie Brown sztárja drámai átalakuláson ment keresztül az elmúlt években és körülbelül 45 kilogrammot fogyott.
Bridget Fonda a kilencvenes évek egyik szexszimbóluma volt és a neve szinte egyet jelentett a sikerrel. A színésznő olyan filmekben szerepelt, mint A bérgyilkosnő, a Keresztapa III. és a Jackie Brown. Tehetsége és szépsége miatt sokan a korszak egyik legígéretesebb hollywoodi színésznőjeként tartották számon. A kétezres évek elején azonban teljesen eltűnt a filmvászonról. A döntése sokakat meglepett, hiszen karrierje éppen akkoriban ért el egy olyan szakaszba, amikor még számos lehetőség állhatott volna előtte. Ő azonban más életet szeretett volna, és a családjára, valamint a magánéletére összpontosított. Bridget Fonda visszavonulása után jelentősen meghízott, az elmúlt időszakban azonban sikerült életmódot váltania.
Bridget Fonda fogyásáról számos találgatás indult el az utóbbi időben. Egyes szakértők szerint egy ilyen mértékű súlyvesztés csak és kizárólag Ozempic, vagy egy ehhez hasonló gyógyszer segítségével lehetséges. A 62 éves színésznő azonban pont úgy, ahogy a váratlan visszavonulását sem, a fogyását sem kommentálta.
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