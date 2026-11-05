Új képeken Bridget Fonda döbbenetes átalakulása: 45 kilós fogyása óta így megváltozott

Bridget Fonda hosszú évek óta kerüli a reflektorfényt, most azonban ismét lencsevégre kapták Los Angelesben. A 62 éves színésznő látványosan lefogyott és szinte rá sem lehet ismerni a most megjelent képeken.

Bridget Fonda döbbenetes átalakulását lencsevégre kapták Los Angelesben (Fotó: TheImageDirect.com/Northfoto)

A Jackie Brown sztárját döbbenetes átalakulása után ismét lencsevégre kapták

sztárját döbbenetes átalakulása után ismét lencsevégre kapták Bridget Fonda fogyása sokkolta a rajongókat

fogyása sokkolta a rajongókat A 62 éves színésznő az utóbbi időben több, mint 45 kilótól szabadult meg.

Bridget Fonda döbbenetes átalakulásáról újabb képek kerültek elő

A 62 éves színésznőt november elején lencsevégre kapták Los Angeles belvárosában. Bridget Fonda láthatóan egy visszafogott szettben jelent meg, mégis megváltozott külseje miatt hatalmas feltűnést keltett. A Jackie Brown sztárja drámai átalakuláson ment keresztül az elmúlt években és körülbelül 45 kilogrammot fogyott.

Bridget Fonda a kilencvenes évek egyik szexszimbóluma volt (Fotó: Entertainment Pictures/Northfoto)

Bridget Fonda karrierje csúcsán váratlanul visszavonult

Bridget Fonda a kilencvenes évek egyik szexszimbóluma volt és a neve szinte egyet jelentett a sikerrel. A színésznő olyan filmekben szerepelt, mint A bérgyilkosnő, a Keresztapa III. és a Jackie Brown. Tehetsége és szépsége miatt sokan a korszak egyik legígéretesebb hollywoodi színésznőjeként tartották számon. A kétezres évek elején azonban teljesen eltűnt a filmvászonról. A döntése sokakat meglepett, hiszen karrierje éppen akkoriban ért el egy olyan szakaszba, amikor még számos lehetőség állhatott volna előtte. Ő azonban más életet szeretett volna, és a családjára, valamint a magánéletére összpontosított. Bridget Fonda visszavonulása után jelentősen meghízott, az elmúlt időszakban azonban sikerült életmódot váltania.

Bridget Fonda körülbelül 45 kilót fogyott az elmúlt időszakban (Fotó: TheImageDirect.com/Northfoto)

Bridget Fonda drasztikus fogyása

Bridget Fonda fogyásáról számos találgatás indult el az utóbbi időben. Egyes szakértők szerint egy ilyen mértékű súlyvesztés csak és kizárólag Ozempic, vagy egy ehhez hasonló gyógyszer segítségével lehetséges. A 62 éves színésznő azonban pont úgy, ahogy a váratlan visszavonulását sem, a fogyását sem kommentálta.