Érkeznek a sorozatos mínuszok: igazi ősz végi időjárás vár ránk

Köddel és mínusz fokokkal indult a csütörtök reggel, de délutánra néhol már előbújhat a nap. Mutatjuk, milyen időjárásra lehet számítani!

Mutatjuk, milyen időjárásra lehet számítani! Fotó: Unsplash

Marad a borús időjárás, de délutánra már kisüthet a nap

Csütörtökön a hajnali, reggeli ködfoltok és rétegfelhőzet feloszlása után többnyire derült, napos időre számíthatunk, bár délnyugaton maradhatnak tartósan felhős körzetek. Csapadék sehol sem várható. Az északi, északkeleti szél általában gyenge vagy mérsékelt marad, csupán a Tiszántúlon élénkülhet meg néhol az északias légmozgás - írja a HungaroMet. A legalacsonyabb éjszakai és hajnali hőmérséklet általában -3 és +3 fok között alakul, de a szélvédett, kevésbé felhős északi völgyekben és fagyzugokban ennél hidegebb is valószínű. A Köpönyeg előrejelzése szerint délutánra 8 és 12 fok közé melegszik a levegő.

Pénteken már borúsabb időre kell készülni, sőt a reggeli mínuszok is egy kicsit keményebbek lesznek - akár -5 fok is lehet.