Záray Márta és Vámosi János fogadott lánya: „Képtelen vagyok múlt időben beszélni róluk”

Záray Márta és Vámosi János életéből sajnos kimaradt a gyermekáldás, ám a sors végül kárpótolta őket. Egy vidéki koncerten a 12 éves Tücsök Mária mintha egyenesen az égből pottyant volna be az öltözőjükbe. A két énekes első látásra megszerette a kislányt.
A mai napig hihetetlen számomra, hogy sok millió ember közül pont én lettem az, akit magukhoz vettek és felneveltek. Márta mélyen hitt a sorszerűségben, így mindig azt mondta, hogy az édesanyja és a testvére küldött engem hozzájuk. Nagyon hálás vagyok nekik, hisz mindent tőlük tanultam, a legelső lépéstől a legutolsóig, még azt is, ahogyan most beszélek róluk. Még most is olyan élénken élnek bennem, hogy képtelen vagyok múlt időben beszélni róluk
– kezdte Juhászné Tücsök Mari a hot!-nak.
Amikor a családfő, majd nem sokkal később imádott felesége is örökre lehunyta a szemét, Tücsi világa összeomlott, ám a köztük lévő láthatatlan kötelék azóta sem szűnt meg létezni.
„Először Jani ment el, majd nem sokkal később Márta is követte őt. Amikor ő is elment, azt sem tudtam, mihez kezdjek, hisz fogalmam sem volt, hogyan fogok létezni nélkülük. Mély depresszióba estem, mert teljesen elveszettnek éreztem magam, végül azonban Márta hite átszállt rám is: mindig azt ígérte, hogy velem lesz, és ez valahogy így is van, folyamatosan érzem a közelségét. Bár szörnyű, hogy már nem tudom megölelni őket, az illatukat ma is érzem. Időnként olyan érzés, mintha csak elutaztak volna valahová, és egy napon majd újra találkozunk”– érzékenyült el.
Bár a veszteség fájdalma örökre megmarad, Tücsi a küldetésének tekinti, hogy egy pillanatra se engedje a feledés homályába veszni az emléküket. Erről a szívmelengető feladatról is mesélt a lapnak.
Mindig azt mondom, hogy valójában csak akkor megy el valaki, ha elfelejtik, mi viszont mindennap emlékezünk rájuk: a rádiók játsszák a slágereiket, és a fiatalok is sorra dolgozzák fel a dalaikat. Jött egy csoda az életembe, egy kiváló énekesnő Felvidékről, Nagy Viki, aki velem együtt ápolja az emléküket, a zenei hagyatékukat; vele csináljuk a műsorokat. Először az Orsó utcai otthonunkban rendeztem be egy szobát a személyes tárgyaikból, ám hosszú idő után a hagyaték még méltóbb helyre került: Tatabányán, a Tulipános Házban nyílt meg az állandó emlékszobájuk. Ez a helyszín azért is különleges, mert Márta ebben a városban töltötte a gyerekkorát. Hála Istennek, rengetegen jönnek, és miközben a tárgyakat nézik, mintha náluk is megállna a homokóra: elmerülnek a csodás emlékekben. Ha csoport érkezik, én magam is örömmel elmegyek, hisz jólesik megosztani a világgal, hogy milyen csodás emberek voltak ők.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.