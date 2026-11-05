Záray Márta és Vámosi János fogadott lánya: „Képtelen vagyok múlt időben beszélni róluk”

Záray Márta és Vámosi János életéből sajnos kimaradt a gyermekáldás, ám a sors végül kárpótolta őket. Egy vidéki koncerten a 12 éves Tücsök Mária mintha egyenesen az égből pottyant volna be az öltözőjükbe. A két énekes első látásra megszerette a kislányt.

Záray Márta és Vámosi János sajnos nem élhették át a szülővé válás örömét. (Fotó: hot! magazin/ Fortepan/Hunyady József)

Záray Márta és Vámosi János fogadott lánya Tücsi nagyon hálás, hogy a házaspár magához vette

A mai napig hihetetlen számomra, hogy sok millió ember közül pont én lettem az, akit magukhoz vettek és felneveltek. Márta mélyen hitt a sorszerűségben, így mindig azt mondta, hogy az édesanyja és a testvére küldött engem hozzájuk. Nagyon hálás vagyok nekik, hisz mindent tőlük tanultam, a legelső lépéstől a legutolsóig, még azt is, ahogyan most beszélek róluk. Még most is olyan élénken élnek bennem, hogy képtelen vagyok múlt időben beszélni róluk

– kezdte Juhászné Tücsök Mari a hot!-nak.

Juhászné Tücsök Mária, azaz Tücsi végtelenül hálás, hogy ismerhette a házaspárt. (Fotó: Flajsz Péter / hot! magazin/ archív)

Amikor a családfő, majd nem sokkal később imádott felesége is örökre lehunyta a szemét, Tücsi világa összeomlott, ám a köztük lévő láthatatlan kötelék azóta sem szűnt meg létezni.

„Először Jani ment el, majd nem sokkal később Márta is követte őt. Amikor ő is elment, azt sem tudtam, mihez kezdjek, hisz fogalmam sem volt, hogyan fogok létezni nélkülük. Mély depresszióba estem, mert teljesen elveszettnek éreztem magam, végül azonban Márta hite átszállt rám is: mindig azt ígérte, hogy velem lesz, és ez valahogy így is van, folyamatosan érzem a közelségét. Bár szörnyű, hogy már nem tudom megölelni őket, az illatukat ma is érzem. Időnként olyan érzés, mintha csak elutaztak volna valahová, és egy napon majd újra találkozunk”– érzékenyült el.

Vámosi János és Záray Márta fiatalon hatalmas sikereket értek el (Fotó: hot! magazin/ Fortepan/Szalay Zoltán)

Juhászné Tücsök Mária: „Mindennap emlékezünk rájuk”

Bár a veszteség fájdalma örökre megmarad, Tücsi a küldetésének tekinti, hogy egy pillanatra se engedje a feledés homályába veszni az emléküket. Erről a szívmelengető feladatról is mesélt a lapnak.