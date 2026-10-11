Igya ki magából a terheket! - Készítsen Wicca főzetet! 

A világ különféle tájain már évszázadok óta készítenek gyógyító vagy éppen védelmező erővel felruházott mágikus bájitalokat és főzeteket. E gazdag hagyományt a wiccák is őrzik, akik mindmáig a természet erejét és a gyógynövényeket hívják segítségül receptjeikhez. Bár sokan hajlamosak összetéveszteni őket a boszorkányokkal, ez egy vallási közösség, amelynek követői közül nem mindenki gyakorolja a mágiát, a rituálék azonban fontos részét képezik hagyományaiknak. Ahhoz, hogy egyszer, s mindenkorra lerakhassuk terheinket, és bevonzzuk a vágyott dolgokat, próbáljuk ki legnépszerűbb, őszi elengedési szeánszukat.
Gyógynövények, gyertyák, szimbólumok és holdfázisok – bár a wiccák közösségében ezek fontos szerepet kapnak, nézeteik jóval többről szólnak. Saját egyház vagy kötelező szabályrendszer híján hitük központi elemei a Holdanya és a Szarvas Isten, akiket a női és férfi energiák, valamint a teremtés örök egyensúlyának jelképeiként tisztelnek. A követők emellett a mágia erejét is elismerik, hiszik, hogy a tetteknek következményei vannak, és a mások felé küldött energia háromszoros erővel térhet hozzájuk vissza. Ezért a vallási közösség követői a természetet egyfajta szent erőnek tekintik, amelynek ciklusai és változásai az életükre is hatással vannak. Ezek ritmusát rituáléikkal is követik: mágikus ünnepségeken, mint a Nap évkörét és az évszakok változását jelentő sabbatok és a Hold ciklusaihoz kötődő eszbatok alkalmával gyertyákat gyújtanak, meditálnak, és az adott időszakhoz kapcsolódó szertartásokat végeznek, hogy elengedjék negatív gondolataikat. Ha mi is szeretnénk a wiccák mágikus hagyományából merítve megtisztulni az év során felgyülemlett terhektől, legnépszerűbb őszi rituáléjukat csupán néhány hozzávaló beszerzésével otthon is könnyen elkészíthetjük.
Mivel a természetből származó hozzávalók az íz és az illat mellett szimbolikus jelentést is hordoznak, a wiccák rituális elixírjeik elkészítésénél gondosan megválogatják az alapanyagaikat. Éppen ezért az elengedési főzet alapjául, a megtisztulás és új kezdet reményében használjunk ásványokban gazdag forrásvizet. A bőség és a lezáruló időszak jelképeként ehhez adjunk egy jól megtermett vörös színű, például Idared almát, a védelem megteremtéséért és negatív hatások távoltartásáért pedig egészítsük ki egy rúd fahéjjal és szegfűszeggel is. Végül megidézve a nyár utolsó melegét, néhány csík narancshéjjal tegyük a főzetünket teljessé.
A mágikus szertartásunk azonban nem lenne teljes a hozzá kapcsolódó rituálé nélkül. Miközben a hozzávalók lassan összeforrnak, és kellemes illat tölti be a lakásunkat, gyújtsunk meg egy fehér és narancssárga gyertyát a tisztaság, a fény és az őszi hangulat jelképeként. Ezután csendesedjünk el néhány percre, és gondoljuk végig, mi az, amit szeretnénk magunk mögött hagyni. Emellett húzhatunk egy tarot kártyát is, hisz az égiek segíthetnek más szemszögből megvizsgálni az elmúlt időszak tanulságait. A rituálé végén oltsuk el a gyertyákat, majd gyújtsunk meg egy kevés füstölőt a szeánsz lezárásaként. Végül menjünk ki néhány percre a friss levegőre, és kortyolgassuk el lassan az elixírt, közben gondolatban és az ital mágikus erejének segítségével elengedjük mindazt, amit már nem szeretnénk tovább magunkkal cipelni - írja a Fanny magazin.
Forraljunk fel 4 dl ásványokban gazdag forrásvizet, majd adjunk hozzá egy fahéjrudat, 3-4 szem szegfűszeget, egy felkockázott almát és néhány csík narancshéjat. Ezt követően kis lángon főzzük 10-15 percig, miközben gondoljuk végig, mit szeretnénk magunk mögött hagyni. Ha a főzet őszi illata már a lakásunkat is körbelengte, szűrjük le, majd fogyasszuk melegen.
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