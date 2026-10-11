A világ különféle tájain már évszázadok óta készítenek gyógyító vagy éppen védelmező erővel felruházott mágikus bájitalokat és főzeteket. E gazdag hagyományt a wiccák is őrzik, akik mindmáig a természet erejét és a gyógynövényeket hívják segítségül receptjeikhez. Bár sokan hajlamosak összetéveszteni őket a boszorkányokkal, ez egy vallási közösség, amelynek követői közül nem mindenki gyakorolja a mágiát, a rituálék azonban fontos részét képezik hagyományaiknak. Ahhoz, hogy egyszer, s mindenkorra lerakhassuk terheinket, és bevonzzuk a vágyott dolgokat, próbáljuk ki legnépszerűbb, őszi elengedési szeánszukat.

Igya ki magából a terheket! - Készítsen Wicca főzetet!

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Több, mint puszta mágia

Gyógynövények, gyertyák, szimbólumok és holdfázisok – bár a wiccák közösségében ezek fontos szerepet kapnak, nézeteik jóval többről szólnak. Saját egyház vagy kötelező szabályrendszer híján hitük központi elemei a Holdanya és a Szarvas Isten, akiket a női és férfi energiák, valamint a teremtés örök egyensúlyának jelképeiként tisztelnek. A követők emellett a mágia erejét is elismerik, hiszik, hogy a tetteknek következményei vannak, és a mások felé küldött energia háromszoros erővel térhet hozzájuk vissza. Ezért a vallási közösség követői a természetet egyfajta szent erőnek tekintik, amelynek ciklusai és változásai az életükre is hatással vannak. Ezek ritmusát rituáléikkal is követik: mágikus ünnepségeken, mint a Nap évkörét és az évszakok változását jelentő sabbatok és a Hold ciklusaihoz kötődő eszbatok alkalmával gyertyákat gyújtanak, meditálnak, és az adott időszakhoz kapcsolódó szertartásokat végeznek, hogy elengedjék negatív gondolataikat. Ha mi is szeretnénk a wiccák mágikus hagyományából merítve megtisztulni az év során felgyülemlett terhektől, legnépszerűbb őszi rituáléjukat csupán néhány hozzávaló beszerzésével otthon is könnyen elkészíthetjük.

A részletek is jelentéssel bírnak

Mivel a természetből származó hozzávalók az íz és az illat mellett szimbolikus jelentést is hordoznak, a wiccák rituális elixírjeik elkészítésénél gondosan megválogatják az alapanyagaikat. Éppen ezért az elengedési főzet alapjául, a megtisztulás és új kezdet reményében használjunk ásványokban gazdag forrásvizet. A bőség és a lezáruló időszak jelképeként ehhez adjunk egy jól megtermett vörös színű, például Idared almát, a védelem megteremtéséért és negatív hatások távoltartásáért pedig egészítsük ki egy rúd fahéjjal és szegfűszeggel is. Végül megidézve a nyár utolsó melegét, néhány csík narancshéjjal tegyük a főzetünket teljessé.