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Ősi birodalmak és modern háborúk: átmész ezen a kemény töri kvízen?

Ősi birodalmak és modern háborúk: átmész ezen a kemény töri kvízen?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors világtörténelem
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 03. 14:30
történelem kvízekjáték
Tedd próbára a tudásodat, és derítsd ki, mennyire igazodsz el a Föld sorsát alakító legfontosabb események között! Ez a történelem kvíz garantáltan megtornáztatja az agytekervényeidet, miközben végigkísér a világ sorsfordító pillanatain.
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • 10 izgalmas kérdés a világörökség és a történelem nagy eseményeiből
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Ez a történelem kvíz a Föld történetének legmeghatározóbb, leginkább sorsfordító pillanataiba enged betekintést. Az évszázadok során birodalmak emelkedtek fel és buktak el, miközben hódítók és államférfiak döntései formálták át a kontinensek térképét.

Történelem kvíz a múlt jelentős fordulópontjairól.
Történelem kvíz a múlt legnagyobb pillanatairól. 
Fotó: wikipedia/DonBeroni 

Készen állsz a kihívásra? Mennyire megy neked ez a nehéz történelem kvíz?

A kontinenseken átívelő konfliktusok és a diplomáciai tárgyalóasztalok mellett a tengeri összecsapások is mind-mind alapjaiban formálták át a globális erőviszonyokat. A tengerentúli nagy földrajzi felfedezések és a kereskedelmi érdekek ütközései sokszor véres háborúkhoz vezettek, amelyek a távoli kultúrák életét is gyökeresen megváltoztatták.

Ugyanakkor a helyi népek nemegyszer bámulatos ellenállásról tettek tanúbizonyságot a gyarmatosító törekvésekkel szemben. A XX. század pusztító világégései és a geopolitikai válságok végül rákényszerítették a világvezetőket, hogy új diplomáciai kereteket hozzanak létre a béke megőrzésére. Vágj bele a feladványokba, és derítsd ki e történelem kvíz segítségével, mennyire ismered a világunkat alakító történelmi mérföldköveket! 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Melyik békeszerződés zárta le a harmincéves háborút 1648-ban?

Nézd meg az alábbi videót is: 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu